Gvardiol mit City einig – RB Leipzig will mindestens 100 Millionen Euro

Der 21-jährige kroatische Nationalspieler Josko Gvardiol will RB Leipzig verlassen. Der Abwehrspieler ist sich mit Manchester City einig, sodass sich nur noch die beiden Vereine über die Modalitäten des Wechsels verständigen müssen – für einen Transfer muss der englische Meister jedoch sehr tief in die Tasche greifen.

Der Tabellendritte der abgelaufenen Saison der deutschen Bundesliga verliert diesen Sommer einige absolute Leistungsträger, lässt sich diese jedoch teuer bezahlen. Nachdem Konrad Laimer ablösefrei zum FC Bayern München wechselte, zog der Liverpool FC die Ausstiegklausel für den Mittelfeldspieler Dominik Szoboszlai um 70 Millionen Euro, was auch den Salzburgern rund 14 Millionen Euro einbrachte. Christopher Nkunku wechselte ebenfalls gegen eine Ablöse von 60 Millionen Euro in die Premier League und soll beim Chelsea FC für mehr Torgefahr sorgen. Im Gegenzug verstärkte sich Roses Mannschaft mit den Salzburgern Nicolas Seiwald (20 Millionen), Benjamin Sesko (24 Millionen) und dem österreichischen Nationalspieler Christoph Baumgartner, der gegen eine Ablöse von 24 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim verpflichtet wurde.

Die Leipziger generierten demnach bislang ein sattes Transferplus, das sich in den kommenden Tagen aber weiter drastisch erhöhen könnte. Der kroatische Innenverteidiger Josko Gvardiol ist nämlich die heißeste Aktie im deutschen Bullenstall und soll, wenn es nach Sportchef Max Eberl geht, der teuerste Innenverteidiger der Welt werden. Der 21-Jährige Kroate besitzt noch einen Vertrag bis Sommer 2027, weshalb sein aktueller Arbeitgeber keine Eile hat den Nationalspieler zu verkaufen.

Aus England heißt es, dass Gvardiol ganz oben auf Pep Guardiolas Wunschliste steht, weshalb Manchester City auch bereits die Verhandlungen aufnahm. Mit dem Spieler ist man sich bereits einig, es geht nur noch um die Ablösesumme und selbst da liegen die Vereine dem Vernehmen nach nicht mehr weit auseinander. RB Leipzig verlangt rund 100 Millionen Euro, wobei sich die Summe dank Bonuszahlungen noch um weitere 20 Millionen Euro erhöhen könnte. Damit würde Gvardiol klar am englischen Nationalspieler Harry Maguire vorbeiziehen, der 2019 um 87 Millionen Euro von Leicester City zu Manchester United wechselte und bis dato der teuerste Innenverteidiger der Welt ist.

Der Abwehrspieler, der derzeit an Leistenproblemen laboriert, wechselt im Sommer 2021 gegen eine Ablöse von knapp 19 Millionen Euro von Dinamo Zagreb in die deutsche Bundesliga. Gvardiol war der teuerste Abwehrspieler, den Dinamo Zagreb jemals verkaufte, doch das Risiko für RB Leipzig machte sich voll bezahlt. Dass das nicht immer der Fall sein muss zeigt der Transfer von Filip Benkovic zu Leicester City. Der Premier-League-Verein kaufte ein Jahr vor Gvardiols Wechsel nach Leipzig einen talentierten Dinamo-Innenverteidiger gegen eine Ablösesumme von knapp 15 Millionen Euro. Der Spieler floppte und wurde an fünf verschiedene Vereine verliehen, unter anderem an Oud-Heverlee Leuven und Eintracht Braunschweig.