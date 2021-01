Update zu den Nachwuchsstars (2): Portos Esteves macht nächsten Schritt

Zwischen März und Mai 2020 haben wir euch in 59 Teilen die größten Nachwuchstalente der Welt vorgestellt. Dabei konzentrierten wir uns auf die Jahrgänge...

Zwischen März und Mai 2020 haben wir euch in 59 Teilen die größten Nachwuchstalente der Welt vorgestellt. Dabei konzentrierten wir uns auf die Jahrgänge 2002 und 2003. Knapp zehn Monate später schauen wir uns an, wie sich die Talente seit unserer Serie entwickelt haben. Wir nehmen dabei pro Artikel sechs Talente durch und geben ein Update.

Die gesamte Serie findet ihr unter dem Tag „Nachwuchstalente“ – die einzelnen Artikel zu den Nachwuchstalenten werden unter dem jeweiligen Spieler verlinkt.

Blau = spielt noch beim selben Verein

Grün = ist seit unserer Serie gewechselt

Tomás Esteves

>> Hier geht’s zum Artikel

RV, 18 (Jg. 2002), POR – Reading FC [früher FC Porto]

Der portugiesische Rechtsverteidiger Tomás Esteves machte, nachdem wir ihn vorgestellt haben, einen markanten Sprung nach vorne. Zunächst debütierte er im Juni für die Kampfmannschaft des FC Porto und spielte zweimal von Beginn an. Im vergangenen Oktober wechselte er leihweise in die zweite englische Leistungsklasse zum Reading FC, wo er praktisch seit Beginn zum Stamm zählt und es bis heute auf 19 Einsätze, davon sieben über die vollen 90 Minuten brachte. Die Ausstiegsklausel von 40 Millionen Euro wird Reading wohl nicht ziehen – viel mehr ist anzunehmen, dass Esteves nach der Saison wieder zum FC Porto zurückkehrt und sich dort dauerhaft in die erste Elf spielen kann. Sein Vertrag in Porto läuft noch bis 2024 und zwischenzeitlich meldete sich bereits der FC Valencia um eine Verpflichtung des 18-Jährigen an.

Ömer Beyaz

>> Hier geht’s zum Artikel

OM, 17 (Jg. 2003), TUR – Fenerbahce Istanbul [unverändert]

Dass es beim mittlerweile 17-jährigen, türkischen Supertalent Ömer Beyaz etwas länger dauern könnte, bis er voll einschlägt, war bereits letztes Jahr klar. Aber kleinere Ausrufezeichen setzte der offensive Mittelfeldspieler bereits: Für die Kampfmannschaft von Fenerbahce kommt Beyaz mittlerweile auf acht Einsätze, davon vier von Beginn an. Zudem debütierte der „Zehner“ im Herbst für die U21-Nationalmannschaft der Türkei, wo er einer der jüngsten Spieler ist. Aktuell sollen Borussia Dortmund, der FC Schalke 04 und der VfL Wolfsburg an einer Verpflichtung des jungen Türken interessiert sein.

Joelson Fernandes

>> Hier geht’s zum Artikel

LA, 17 (Jg. 2003), POR/GNB – Sporting Lissabon [unverändert]

Noch in der vergangenen Saison feierte der trickreiche Linksaußen Joelson Fernandes sein Debüt in der Kampfmannschaft von Sporting Lissabon. Viermal wurde er zum Saisonende hin eingewechselt und zudem wurde sein Vertrag bis 2023 verlängert. In der laufenden Saison spielte er allerdings bisher nur für die B-Mannschaft und debütierte 17-jährig im portugiesischen U21-Nationalteam, wo er aber noch nicht zum festen Stamm gehört, wenngleich er im Herbst fünf Spiele mitmachte. Seit unserem Porträt zog Joelson das Interesse von RB Leipzig, Borussia Dortmund, Juventus Turin und Arsenal FC auf sich.

Tanguy Kouassi

>> Hier geht’s zum Artikel

IV, 18 (Jg. 2002), FRA – FC Bayern München [früher Paris St.Germain]

Im Juli 2020 wechselte Tanguy Kouassi ablösefrei von PSG zu den Bayern, wo er zunächst zwei Monate brauchte, um eine Oberschenkelverletzung auszukurieren, dann beim 3:1-Sieg in Stuttgart ein 21-minütiges Debüt gab und sich schließlich im Dezember einen Muskelbündelriss zuzog, der ihn wieder zu einer monatelangen Pause zwingt. Der Innenverteidiger ist also derzeit als Pechvogel zu bezeichnen, machte aber dennoch einen bemerkenswerten Schritt und zählt gesund definitiv zum Kader der Bayern-Kampfmannschaft.

Sontje Hansen

>> Hier geht’s zum Artikel

ST, 18 (Jg. 2002), NED – Ajax Amsterdam [unverändert]

Der Angreifer Sontje Hansen spielt unverändert in der zweiten Mannschaft von Ajax Amsterdam und verlängerte seinen Vertrag im Herbst bis 2023. In der laufenden Saison brachte er es auf 14 Einsätze für Ajax II, wobei er zwei Treffer und zwei Assists beisteuerte. Im vergangenen April blitzte RB Leipzig mit einem Gebot für den talentierten Offensivspieler ab.

Beñat Turrientes

>> Hier geht’s zum Artikel

ZM, 18 (Jg. 2002), ESP – Real Sociedad [unverändert]

Der außergewöhnliche Balancespieler Beñat Turrientes spielt weiterhin bei Real Sociedad, das derzeit als eines der großen Überraschungsteams in La Liga für Furore sorgt. In der Kampfmannschaft ist der Mittelfeldspieler noch kein Thema, allerdings durfte Turrientes Anfang Jänner erstmalig in der zweiten Mannschaft von Real Sociedad ran. Er spielte zweimal durch und legte damit die erste Talentprobe bei seinem Stammverein ab.