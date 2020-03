Die größten Nachwuchstalente der Welt: Sontje Hansen

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Sontje Hansen

ST, 17 (Jg. 2002), NED – Ajax Amsterdam

Im elften Teil unserer Serie über die besten Nachwuchsspieler der Welt sind wir nun endlich in Amsterdam angekommen. Sontje Hansen, geborenen in den Niederlanden, Wurzeln in Curacao, spielt seit knapp sieben Jahren im Nachwuchs des niederländischen Großklubs Ajax und bekam im vergangenen Dezember schon zwei Kurzeinsätze in der Kampfmannschaft von Ajax, davon einer im Cup und einer in der Eredivisie. Speziell auf U17- und U19-Level machte Hansen massiv auf sich aufmerksam, erzielte etwa für Hollands U17-Nationalteam 13 Tore in 24 Spielen. Hauptsächlich spielt er aktuell in der zweiten Mannschaft von Ajax.

Extrem antizipationsfreudig

Hansen ist ein flexibler Angreifer, der hauptsächlich zentral aufgeboten wird, aber auch auf beiden Flügelseiten spielen kann. Speziell mit einem großgewachsenen Zielspieler als Sturmpartner kann er ein kongeniales Sturmduo abgeben. Der Grund dafür ist die große Antizipationsfreudigkeit des 17-Jährigen: Hansen geht ohne Ball weite Wege, pendelt sehr häufig auf die Halbpositionen, kippt aber nicht zu tief ab, wodurch er selbst auch immer wieder in gute Abschlusspositionen kommt. Speziell auf den ersten Metern, die er mit hohem Tempo abspult, ist Hansen sehr schwer zu verteidigen und zudem äußerst unberechenbar, weil er neben zielgerichteten Tricks vor allem flinke Richtungswechsel beherrscht.

Situation in Amsterdam ideal für Hansen

Der selbstbewusste Holland-Youngster feiert seine Tore mit einem Rückwärtssalto und davon wird es in Zukunft wohl reichlich geben, denn Ajax befindet sich in der Übergangssaison nach den Champions-League-Saisonen in einer veritablen Stürmerkrise. In der Liga ist Flügelstürmer Quincy Promes mit zwölf Toren der beste Schütze von Ajax. Altmeister Huntelaar traf neunmal, könnte aber schon bald seine Karriere beenden. Der 19-jährige Lassina Traoré aus Burkina Faso funktioniert noch nicht wie gewünscht und ist derzeit eher Sturmpartner Hansens in der zweiten Mannschaft. Die ersten Kurzeinsätze könnten also ein Vorbote dafür sein, dass Hansen bald regelmäßig ganz oben ran darf, auch weil Ajax sich nicht davor scheut sehr jungen Spielern Chancen zu geben.

Nächster Step wohl bei Ajax

Hansens Vertrag bei Ajax läuft noch bis 2021 und bisher wurde noch nichts über das Interesse von Großklubs bekannt. Eben weil Ajax jungen Spielern eine perfekte Plattform bietet, ist damit zu rechnen, dass Hansens nächster Step im Laufe des nächsten Jahres direkt bei Ajax stattfinden wird.