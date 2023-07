Transfergerücht: RB Salzburg an Joseph Loro interessiert

Laut nigerianischen Medien will RB Salzburg einen interessanten jungen Mann aus dem Südsudan verpflichten. Joseph Loro ist aktuell noch beim Munuki SCSC unter Vertrag...

Laut nigerianischen Medien will RB Salzburg einen interessanten jungen Mann aus dem Südsudan verpflichten. Joseph Loro ist aktuell noch beim Munuki SCSC unter Vertrag und zeigte aber vor allem als Kapitän der U20 -Nationalmannschaft Sudans starke Leistungen.

Das Onlineportal soccernet.ng berichtet, dass der nigerianische Verein Sporting Lagos an dem jungen Spieler interessiert sein. Der Verein stieg in die höchste Spielklasse Nigerias auf und ist auf der Suche nach Verstärkungen, die auch der Sponsor Klasha ermöglichen soll. Das Portal berichtet, dass der Klub allerdings Konkurrenz aus Europa bekommen hat, da sich auch RB Salzburg um den 1.97 Meter großen defensiven Mittelfeldspieler bemühen soll. Joseph Loro nahm am U20-Afrika-Cup teil und führte die Mannschaft bis ins Viertelfinale, wo es allerdings eine 0:5-Niederlage gegen Gambia setzte.

Das Onlineportal berichtet, dass Loro höchstwahrscheinlich ablösefrei wechseln könnte, wobei diese Information nicht gesichert ist. Salzburg Scoutings ist natürlich ausgezeichnet und es würde nicht verwundern, wenn der Klub den Spieler in einem Nachwuchsnationalteam entdeckt hat. Dennoch wirkt ein Wechsel nicht gerade wahrscheinlich.

Der Südsudan erlangte am 9. Juli 2011 die Unabhängigkeit vom Sudan, wurde aber in einen Bürgerkrieg verwickelt, da mehrere Volksgruppen um die Macht kämpften. Flüchtlingsströme und Hungersnöte waren die Folgen und auch heute noch zählt die junge Nation zu einem der ärmsten Länder der Welt.

Hier könnt ihr euch einen ersten Eindruck über den defensiven Mittelfeldspieler machen, der aufgrund seiner Größe sehr auffällig agiert: