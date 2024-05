Tops, Flops, Stats, Rückblick: Wolfsberger AC 2023/24

Die Saison 2023/24 ist zu Ende und wir ziehen Bilanz. Mannschaft für Mannschaft bewerten wir die sportlichen Leistungen ausgewählter Spieler und des Teams selbst,...

Die Saison 2023/24 ist zu Ende und wir ziehen Bilanz. Mannschaft für Mannschaft bewerten wir die sportlichen Leistungen ausgewählter Spieler und des Teams selbst, führen unsere Vorschläge für „Tops“ und „Flops“ der Saison ins Treffen und blicken am Ende zudem noch auf die wichtigsten Fakten und Statistiken der Saison.

Wir blicken heute auf den Wolfsberger AC, der so wie im Jahr davor nach der 22. Runde in der Qualifikationsgruppe weiterspielen musste und nach einer Niederlage im Playoff-Spiel gegen die Wiener Austria die Chance auf Europacup-Partien in der kommenden Spielzeit verpasste.

Es war einmal ein verlässlicher Meistergruppe-Verein…

Die österreichische Bundesliga führte ab der Saison 2018/19 ein neues Ligaformat ein, das nach der 22. Runde eine Teilung in ein oberes und unteres Playoff vorsieht. Bis zur Saison 2021/22 war der Wolfsberger AC immer in der Meistergruppe vertreten und erlangte dort sogar einige Male gute Endplatzierungen. In der Spielzeit 2022/23 fanden sich die Kärntner zum ersten Mal seit der Ligareform in der Qualifikationsgruppe wieder, was jedoch kein einmaliger Ausrutscher bleiben sollte.

Auch heuer blieb der WAC unter den Erwartungen und stand nach 22 Runden in der unteren Tabellenhälfte, sodass man abermals mit der Qualifikationsgruppe vorliebnehmen musste. Immerhin setzte man sich knapp vor der Wiener Austria als Sieger durch, verlor dann aber das Playoff-Spiel gegen die Violetten, sodass keine Chance mehr auf das internationale Geschäft besteht. Dass man in Kärnten mit der sportlichen Entwicklung nicht zufrieden ist, lässt sich auch durch den jüngsten Trainerwechsel ablesen. Manfred Schmid muss den Wolfsberger AC verlassen und Didi Kühbauer kehrt als Bundesliga-Trainer in die Saison 2024/25 zurück.

TOPS

Thierno Ballo

Am 22-jährigen offensive Mittelfeldspieler lag es gewiss nicht, dass der WAC nicht in der Meistergruppe mitspielte. Der ehemalige Chelsea-Nachwuchsspieler, der beim SK Rapid Schwierigkeiten hatte sein Können zu zeigen, traf für den Wolfsberger AC in der Liga zwölf Mal und war damit der torgefährlichste Spieler in dieser Saison. Neben seinen zwölf Treffern steuerte er drei Assists bei und wurde als Belohnung von Teamchef Ralf Rangnick in den vorläufigen 29-Mann-Kader für die Europameisterschaft 2024 einberufen.

Augustine Boakye

Thierno Ballo kam in der Liga auf insgesamt 15 Scorerpunkte. Sein Teamkollege Augustine Boakye steuerte in der Liga in dieser Saison neun Tore und sieben Assists bei und übertraf damit den um ein Jahr jüngeren Ballo. Der 23-Jährige spielte sich in die Notizblöcke von zahlreichen Scouts und neben dem FC Turin und Espanyol Barcelona sollen vor allem mehrere französische Klubs Interesse an dem schnellen Offensivspieler haben.

Nikolas Veratschnig

Wie Boakye wird voraussichtlich auch Nikolas Veratschnig mehrere Angebote für die kommende Saison erhalten, denn beim Wolfsberger AC werden sicherlich mehrere Offerte für den 21-jährigen Rechtsverteidiger eingehen. Im Frühjahr gab es immer wieder Gerüchte, dass heimische Klubs wie der LASK und Red Bull Salzburg, aber auch internationale Vereine wie der 1. FSV Mainz ihre Fühler nach dem Abwehrspieler ausstrecken. Veratschnig zeigte sehr verlässliche Leistungen und steuerte drei Assists bei.

FLOPS

Bernhard Zimmermann

Der Rapid-Leihspieler nach Kärnten um mehr Spielpraxis zu bekommen. Dass die Grün-Weißen nicht zu hundert Prozent vom jungen Nachwuchsspieler überzeugt waren, erkannte man auch daran, dass eine Kaufoption in der Leihe inkludiert war. Es ist jedoch nicht wahrscheinlich, dass der WAC diese ziehen wird. Zimmermann kam über weite Strecken der Saison nur als Joker ins Spiel. Bei 27 Saisoneinsätzen kam er nur auf 967 Spielminuten und erzielte dabei magere drei Treffer. Der junge Stürmer riss sich jedoch Ende April das Kreuzband und wird damit in diesem Kalenderjahr voraussichtlich weder für den WAC noch für den SK Rapid eine Partie bestreiten können.

Konstantin Kerschbaumer

In der Saison 2022/23 war der zentrale Mittelfeldspieler noch ein wichtiger Faktor für den WAC und bestritt insgesamt knapp 2.200 Pflichtspielminuten für die Kärntner. Heuer absolvierte er in der ersten Runde vier Minuten und rutschte dann aus dem Kader. Nur in der 10. Runde saß er noch einmal ohne Einsatzminuten auf der Ersatzbank. Spätestens im Winter war es dann klar, dass der WAC nicht mehr auf den Routinier setzt, da er nicht einmal ins Trainingslager mitreisen durfte.

Michael Novak

Den 33-Jährigen Rechtsverteidiger Michael Novak traf dasselbe Schicksal wie Kerschbaumer. Der Routinier kam in der heurigen Bundesliga-Saison auf gerade einmal eine Spielminute und wurde im Winter endgültig aussortiert. Novak, der insgesamt 161 Spiele für den WAC absolvierte und dabei sieben Tore und elf Assists beisteuerte, durfte im Winter nicht auf das Trainingslager mitfahren und musste mit den Amateuren mittrainieren. In der Regionalliga Mitte erzielte er in 18 Partien drei Tore.

Thorsten Röcher

Auch der mittlerweile 32-Jährige Stürmer Thorsten Röcher erwartete sich sicherlich mehr von der abgelaufenen Saison. Der ehemalige Sturm- und Mattersburg-Angreifer schoss in neun Bundesligaspielen und einem Cup-Einsatz keinen einzigen Treffer und stand zudem über weite Strecken der Saison nicht mehr im Kader der Kärntner.

Kevin Bukusu

Der junge deutsche Innenverteidiger Kevin Bukusu durfte heuer nur in der Regionalliga Mitte auflaufen, wo er auf sieben Einsätze kam, ehe sein Vertrag im Winter aufgelöst wurde.

AUFSTEIGER

Mohamed Bamba

Die Fans staunten nicht schlecht als verkündet wurde, dass WAC-Goalgetter Mohamed Bamba gegen eine Ablöse von fünf Millionen Euro in die Ligue 1 zum FC Lorient wechselte. Der 22-jährige Stürmer rechtfertigte jedoch die überraschend hohe Ablöse enorm schnell und legte einen Blitzstart in Frankreich hin. In seinen ersten sechs Einsätzen in der Ligue 1 steuerte er ebenso viele Treffer bei und machte sich damit auch in Frankreich schnell einen Namen. Insgesamt kam er in 16 Einsätzen für den FC Lorient auf acht Treffer und drei Assists. Der große Wermutstropfen ist jedoch, dass Bamba mit seinem Klub hauchdünn das Relegationsspiel um den Klassenerhalt verpasste und in die Ligue 2 abstieg.

STATISTIKEN

Tore

12 – Thierno Ballo

10 – Augustine Boakye

6 – Mohamed Bamba

3 – Bernhard Zimmermann

2 – Ervin Omic, Adis Jasic, Simon Piesinger

1 – Scott Kennedy, Samson Tijani, Florian Rieder, Thomas Sabitzer

Assists

7 – Augustine Boakye

4 – Thierno Ballo, Dominik Baumgartner

3 – Mohamed Bamba, Ervin Omic, Nikolas Veratschnig

2 – Bernhard Zimmermann, Adis Jasic, Simon Piesinger, Florian Rieder, Thomas Sabitzer

1 – Scott Kenndy, Sandro Altunashvili, Lukas Ibertsberger

Assist-Assists

5 – Jonathan Scherzer

3 – Augustine Boakye, Adis Jasic, Samson Tijani, Sandro Altunashvili

2 – Mohamed Bamba, Scott Kennedy

1 – Thierno Ballo, Bernhard Zimmermann, Ervin Omic, Florian Rieder, Maximilian Scharfetter

Gesamte Punkte: 46

Expected Points: 32.30

Erzielte Tore: 42

Expected Goals: 43.13