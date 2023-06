Red Bull Salzburg zeigt Interesse an serbischem Shooting Star Ratkov

Red Bull Salzburg soll kurz vor einem Transfer des Shooting Stars der abgelaufenen serbischen Ligasaison sein. Der Mittelstürmer Petar Ratkov spielt derzeit für den Überraschungsvizemeister Backa Topola und könnte der Ersatz für den nach Leipzig abwandernden Benjamin Sesko werden.

Der junge Belgrader ist ein Eigengewächs des TSV Backa Topola und debütierte bereits 17-jährig für die Kampfmannschaft. Schon in der Saison 2021/22 spielte er recht regelmäßig für die „Erste“ und in der abgelaufenen Saison ging dem 193cm großen Mittelstürmer der Knopf auf.

According to inside info, TSC’s 🇷🇸🇭🇷 Petar Ratkov (19, ST) is about to sign with RB Salzburg.

The young striker had 19 goal contributions in his 1st full season as starter. 14 goals + 5 assists.

Would be pretty much an ideal move. Full thread about it when it becomes official. https://t.co/eUsQlXrirW

— Serbian Football Scout (@SerbFootyScout) June 14, 2023