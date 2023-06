Sollbauer möglicher Kandidat bei Kärntner Bundesligaklubs

Nach der verkorksten Saison 2022/23 mit zahlreichen gefloppten Neuzugängen könnte es beim SK Rapid noch zu mehr Änderungen kommen, als ursprünglich erwartet. Eine davon...

Nach der verkorksten Saison 2022/23 mit zahlreichen gefloppten Neuzugängen könnte es beim SK Rapid noch zu mehr Änderungen kommen, als ursprünglich erwartet. Eine davon könnte den routinierten Innenverteidiger Michael Sollbauer betreffen.

Der 33-Jährige war in der vergangenen Spielzeit auch aufgrund von Verletzungsproblemen mehrerer Innenverteidigerkollegen weitgehend gesetzt, bestritt 30 Pflichtspiele für die Grün-Weißen. Die „Kleine Zeitung“ berichtet nun, dass die beiden Kärntner Bundesligisten einer Verpflichtung Sollbauers wohl nicht abgeneigt wären.

Austria Klagenfurt verfügt mit Nicolas Wimmer und Thorsten Mahrer nur über zwei echte Innenverteidiger und der Wolfsberger AC wird in seiner Innenverteidigung wohl ebenfalls Veränderungen vornehmen, nachdem David Gugganig floppte, Tim Oermann wohl nach Bochum zurückkehren wird und die Zukunft von Kevin Bukusu nach nur acht Bundesligaeinsätzen in den Sternen steht.

Sollbauer wäre demnach für beide Kärntner Klubs interessant. Beim WAC ist der Rapid-Verteidiger mit 310 Einsätzen weiterhin Bundesliga-Rekordspieler. Nach seinen durchwachsenen Leistungen in Hütteldorf wäre Rapid wohl bereit, Sollbauer ziehen zu lassen. An der Ablöse wird es sich vermutlich nicht spießen, allerdings müsste der Spieler bei einem Wechsel in seine Kärntner Heimat wohl Gehaltseinbußen in Kauf nehmen.

Rapid hat in der Innenverteidigung derzeit ein Überangebot an Rechtsfüßen. Mit Kevin Wimmer verließ ein Linksfuß den Verein in Richtung Bratislava und mit Hofmann, Querfeld und Sollbauer verfügt man über drei Rechtsfüße. Auch Nenad Cvetkovic, dessen Wechsel nach Hütteldorf nur noch Formsache sein dürfte, ist Rechtsfuß – ebenso wie die größte Nachwuchshoffnung für die Innenverteidigung, Aristot Tambwe-Kasengele. Die einzige Linksfußoption, die den Wienern für die Innenverteidigung bleibt, wäre demnach Martin Moormann. Im Falle eines Sollbauer-Abgangs wäre es also durchaus denkbar, dass Rapid sich auf dieser Position doch noch einmal breiter aufstellt und auf dem Transfermarkt aktiv wird.