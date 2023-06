Bis zu 134 Millionen Euro: Real Madrid fixiert Bellingham-Deal

Es wird wohl einer der Megatransfers des beginnenden Sommers sein: Jude Bellingham unterschreibt für sechs Jahre bei Real Madrid und verlässt Borussia Dortmund damit...

Es wird wohl einer der Megatransfers des beginnenden Sommers sein: Jude Bellingham unterschreibt für sechs Jahre bei Real Madrid und verlässt Borussia Dortmund damit nach drei Jahren.

Es hat sich lange hingezogen, ist nun aber fix: Der 19-jährige Engländer unterschrieb den Megadeal bei Real Madrid und kostet die „Königlichen“ vorerst 103 Millionen Euro Ablöse. Anhand von Boni kann die Ablöse allerdings noch auf 134 Millionen Euro ansteigen. Dortmund hatte Bellingham im Alter von nur 16 Jahren um 25 Millionen Euro von Birmingham City verpflichtet, das nun auch kräftig mitschneiden wird. Der englische Zweitligist erhält eine Weiterverkaufsbeteiligung von etwa fünf Millionen Euro und zudem weitere zwei Millionen Euro Solidaritätsbeitrag. Bei Birmingham City steht weiterhin Judes jüngerer Bruder Jobe Bellingham unter Vertrag.

Der 24-fache englische Nationalspieler spielte bei Dortmund eine wahre Fabelsaison, die nur durch den Verlust der Meisterschaft am letzten Spieltag getrübt wurde. In 42 Pflichtspielen für den BVB erzielte der zentrale Mittelfeldspieler 14 Tore und sieben Assists. Insgesamt brachte es das Megatalent aus Stourbridge auf 132 Spiele für die Schwarz-Gelben und erzielte 24 Tore und 25 Assists.

In den letzten Monaten bemühte sich das Who is Who des Weltfußballs um die Dienste Bellinghams. Beide Manchester-Klubs, der FC Liverpool und Paris Saint-Germain waren neben Real Madrid heiße Kandidaten für einen Transfer.

Auf der Website von Borussia Dortmund verabschiedete sich Bellingham bereits von den Fans: „Danke an alle beim BVB und an die Fans für alles in den vergangenen drei Jahren. Es war eine Ehre, so oft euer Trikot zu tragen, in großen und in kleinen Momenten. Auch wenn ich mich auf mein nächstes Ziel freue, werde ich die Reise dorthin nie vergessen. Einmal Borusse, immer Borusse. Alles Gute für die Zukunft. Heja BVB!“

Real Madrid steht nach einer Saison ohne Meistertitel und Champions-League-Finalteilnahme vor einem kleinen Umbruch. Eden Hazard, Marco Asensio und Karim Benzema verlassen die Madrilenen bereits fix und in den nächsten Jahren werden wohl auch einige Vereinslegenden, wie etwa Luka Modric, die Schuhe an den Nagel hängen. In die Rolle von Modric soll Bellingham wohl mittel- bis langfristig hineinwachsen.