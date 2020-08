Trainer-Dementi: Kosovo-Schützenkönig nicht zu Rapid

Zuletzt machte das Gerücht die Runde, dass der kosovarische Torschützenkönig Blend Baftiu zum SK Rapid wechseln könnte. Sein Abschied von seinem bisherigen Klub KF...

Zuletzt machte das Gerücht die Runde, dass der kosovarische Torschützenkönig Blend Baftiu zum SK Rapid wechseln könnte. Sein Abschied von seinem bisherigen Klub KF Ballkani ist fix – nach Hütteldorf geht es für den 22-Jährigen allerdings nicht.

Der für gewöhnlich am besten informierte Sportjournalist des Kosovo hatte Rapid als nächsten Klub des kosovarischen Teamspielers ins Spiel gebracht. Nun verabschiedete sich Baftius bisheriger Trainer Ismet Munishi mit einem Facebook-Posting von seinem Schützling und lobte ihn als professionellsten, besten und ehrgeizigsten Spieler seiner bisherigen Trainerlaufbahn.

Gleichzeit machte der Coach aber auch klar, dass es Baftiu nicht zum SK Rapid zieht. Er wüsste, zu welchem Verein der offensive Mittelfeldspieler wechselt, Rapid sei es aber nicht.

Indes machen im Kosovo weitere wilde Gerüchte die Runde. Ein Online-Sportportal berichtet etwa, dass Baftiu sich mit der Wiener Austria einig ist. Eine solche „Verwechslung“ käme nicht zum ersten Mal vor: Auch vor Boli Bolingolis Transfer nach Hütteldorf wurde der Belgier wegen so mancher „Übersetzungsunsicherheit“ mit den Veilchen in Verbindung gebracht.

Aufgrund von Baftius Berater, der allgemein gute Kontakte nach Österreich pflegt und beispielsweise Despodov und Balaj bei Sturm unterbrachte, auch Sturms Juwel Shabanhaxhaj betreut und derzeit an einem Wechsel des Albaners Jorgo Pellumbi nach Graz arbeitet, wurden auch andere österreichische Klubs als mögliche Ziele für Baftiu „vorgeschlagen“. Konkret ist neben der Austria und Sturm Graz auch vom LASK die Rede. Zu erwarten ist aber, dass in dieser Transfercausa eher inflationäres Namedropping in Bezug auf Klubs getätigt wird.