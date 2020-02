Überraschung des Spieltags (19): Heimserie der Salzburger gerissen

Nach jedem Spieltag der österreichischen Bundesliga lassen wir die abgelaufene Runde kurz Revue passieren und verraten euch, welches Resultat uns am meisten überraschte. In...

Nach jedem Spieltag der österreichischen Bundesliga lassen wir die abgelaufene Runde kurz Revue passieren und verraten euch, welches Resultat uns am meisten überraschte. In der 19. Runde gab es gleich zwei große Überraschungen, wir entschieden uns schlussendlich für die Heimniederlage der Salzburger gegen den LASK, der mit dem Sieg nun auch die Tabellenführung übernahm.

Was in der 19. Runde geschah

Sehen wir uns zuerst die Begegnungen an, die wie erwartet verliefen. Der SK Rapid setzte sich im Heimspiel gegen die WSG Tirol mit 2:0 durch und der WAC präsentierte sich beim Feldhofer-Debüt gegen Hartberg souverän und gewann klar mit 3:0. Im Spiel zwischen Altach und der Wiener Austria, sowie bei der Partie zwischen St. Pölten und der Admira gab es Punkteteilungen zu sehen – beide Begegnungen endeten mit einem 2:2-Unentschieden. Eine große Überraschung sahen die Sturm-Fans im Heimspiel gegen den SV Mattersburg, denn ihre Mannschaft lag schnell mit 0:2 zurück und konnte trotz eines schönen Anschlusstreffers den Rückstand nicht mehr aufholen. Nestor El Maestro verärgerte die Fans zudem mit seinen Wechseln, die nicht immer einfach nachzuvollziehen sind.

Serie nach 52 Heimsiegen gebrochen

Vor dem Spitzenspiel zwischen RB Salzburg und dem LASK drohten zwei stolze Serien zu reißen, wobei die des Serienmeisters deutlich länger war. RB Salzburg verlor nämlich seit dem Jahr 2016 keine einzige Bundesligapartie vor den eigenen Fans. Der LASK wiederum gewann bis zu dieser Partie alle bisherigen neun Auswärtsspiele der laufenden Saison. Nach den 90 Minuten darf sich Valerien Ismaels Mannschaft nun über den 10. Erfolg en suite in der Fremde freuen, der noch dazu die Tabellenführung nach Oberösterreich zurückbringt. Das Frühjahr hätte für die Linzer nicht besser starten können, da vor dem Sieg gegen die Salzburger auch der SK Sturm aus dem Cup geworfen wurde.

Die Salzburger hatten gleich zu Beginn dieser Partie gute Chancen, den ersten Treffer schossen aber die Linzer. Dominik Frieser sorgte in der 20. Minute für die LASK-Führung, die nur fünf Minuten später nach einem Treffer von James Holland ausgebaut wurde. Masaya Okugawa gelang noch vor der Pause nach einer schönen Junuzovic-Vorlage der Anschlusstreffer. Frieser gelang in der 56. Minute sein zweites Tor und der erneute Anschlusstreffer von Mwepu kam in der 81. Minute bereits zu spät.

Insgesamt kein unverdienter Sieg der Linzer, obwohl man natürlich immer etwas Glück haben muss, wenn man in Salzburg drei Punkte mitnimmt. Die Hausherren hatten die besseren xG-Werte (1,99: 1,22), schossen öfters aufs gegnerische Tor (14:9) und hatten auch wie erwartet mehr Ballbesitz (58: 42).

Bevor es mit der Meisterschaft weitergeht, stehen für die beiden Teams internationale Spiele an. RB Salzburg trifft am kommenden Donnerstag in der Europa League auswärts auf Eintracht Frankfurt, während die Linzer zu Gast in Alkmaar sind.

