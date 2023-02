Vor Premierenspiel: LASK-Fans feiern ihr neues Zuhause

Der LASK eröffnet bereits am Freitagabend gegen Austria Lustenau sein neues Stadion auf der Linzer Gugl. Wir haben die Fanmeinungen und Erwartungen der LASK-Anhänger...

Der LASK eröffnet bereits am Freitagabend gegen Austria Lustenau sein neues Stadion auf der Linzer Gugl. Wir haben die Fanmeinungen und Erwartungen der LASK-Anhänger im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengetragen.

LASK1965: „Irgendwie ist es noch ziemlich surreal, dass wir unser neues Zuhause beziehen werden. Gerade gestern wieder, als ich vor dem Stadion stand, hat’s mir beinahe die Tränen in die Augen gedrückt, ob der Wucht die dieses Stadion mit sich bringt. Alleine der Gedanke, erstmalig etwas zu betreten, das für viele viele Jahrzehnte ganz besondere Geschichten schreiben wird, reicht bei mir aus um Gänsehaut zu bekommen. Und auch wenn sich vieles am Freitag um das Stadion drehen wird, darf der Fokus auf das Sportliche nicht verloren gehen. Austria Lustenau ist zu Gast. Im Hinspiel hat man mit einer zu passiven Spielweise einen Sieg verschenkt und man musste nach Stojkovic‘ Ausschluss sogar froh sein, überhaupt einen Punkt aus dem Ländle entführt haben zu können.“

Der Athletiker: „Nach 123 Jahren und 299 Tagen (wenn man von 1899 ausgeht) immer wiederkehrender Herbergsuche, bekommt unser Fußballverein eine Heimat, einen Platz der Identifikation endlich ein eigenes Stadion. Jahrzehntelang komplett utopisch aber immer der große Traum von jedem LASKler, beginnt ab kommenden Freitag eine neue Zeitrechnung in der Geschichte des Linzer ASK. Gefühlt brauch ich noch 1-2 Jahre bis ich glauben kann, dass das wirklich das LASK Stadion ist, weil jedes Mal wenn ich den Froschberg rauffahre ich nicht glaube kann, wie riesig das Raumschiff ist. Danke an alle die das Möglich gemacht haben. 3 Punkte zum Start wären in aller Euphorie aber auch toll.“

Traunseelaskler: „Es kribbelt mittlerweile gewaltig – ein Traum wird wahr, etwas scheinbar utopisches passiert tatsächlich: Wir beziehen unsere eigene Heimat! Hinsichtlich des Spieles habe ich dieses Mal interessanterweise ein wirklich gutes Gefühl (kommt bei mir eher selten vor), ich bin davon überzeugt, dass wir gleich die ersten drei Punkte in unserem neuen Fußballtempel holen können! Gespannt bin ich jedenfalls auf die Stimmung und insbesondere darauf, wie sich die Situation am Stehplatz darstellen wird. Zuerst finde ich es einmal toll, dass der Heimsektor wohl mit mehr als 4500 Personen ausverkauft sein wird! Das wird wohl eine richtig kuschelige Angelegenheit, wenn ähnlich kalkuliert wurde wie in den Stehplatzsektoren auf der alten Gugl – da war es ja bekanntlich schon bei den internationalen Spielen richtig eng, national wären aber noch einmal deutlich mehr Fans zugelassen gewesen. Des weiteren steht natürlich ein Fragezeichen hinter der Stimmung selbst – schließlich muss man damit rechnen, dass viele Personen im Sektor stehen werden, die etwa aus Preisgründen von anderen Sektoren ausgewichen sind und womöglich noch nie im Fansektor waren – wenn von diesen dann niemand mitmacht, könnte das natürlich Gift für die Stimmung sein, insbesondere wenn dadurch dann auch noch viele grundsätzlich Supportwillige womöglich voneinander getrennt sind. Ich hoffe aber einfach, dass alle voll mitgehen, dann könnte es gigantisch werden, schon bei der Vorstellung zieht es mir die Ganslhaut auf!“

lasso: „Bei aller Euphorie über die neue Heimstätte ist mir am Freitag in erster Linie eines wichtig. Das die Mannschaft mit einem guten Auftritt das Publikum abholt und dementsprechend einen Sieg einfährt. Ob ich jetzt wegen den Gastropreisen einen Bausparer auflösen muss, beim WC warten muss oder das Kaltgetränk die nicht richtige Temperatur hat ist für mich alles nebensächlich. Im bin altmodisch, mich emotionalisieren die 90 Minuten einer LASK-Mannschaft.“

Soldi: „Noch 2 x schlafen [Posting vom Mittwoch, Anm.], dann kann ich endlich das erste Mal meinen Sohn zu einem Heimspiel mitnehmen. So wie es damals, am 19.11.1994 mein Papa mit mir gemacht hat. Ich erinnere mich noch als wäre es gestern, als wir Sturm Graz mit 3:0 geschlagen haben. Bei jedem Tor blickte ich zu meinem Papa, ob er auch jubelt, weil ich nicht sicher war, ob die richtige Mannschaft getroffen hat. Nun kann ich diese Leidenschaft weitergeben. Ich erwarte mir eine bis in die Haarspitzen motivierte Mannschaft. Kühbauer wird unsere Elf richtig heiß machen.“

Mehr Fanmeinungen zum LASK findet ihr im LASK-Forum des Austrian Soccer Board.