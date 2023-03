WAC zieht Option auf Topstürmer Tai Baribo

Der RZ Pellets WAC gibt bekannt, dass die vereinsseitige Option im Vertrag von Tai Baribo gezogen wurde. Das neue...

[ Pressemeldung Wolfsberger AC ]

Der RZ Pellets WAC gibt bekannt, dass die vereinsseitige Option im Vertrag von Tai Baribo gezogen wurde. Das neue Arbeitspapier des Stürmers läuft nun bis zum Ende des Saison 2023/24.

Der israelische Teamspieler konnte in bisher 60 Spielen für den RZ Pellets WAC 32 Tore erzielen und sechs Vorlagen liefern. Durch die Vertragsverlängerung per Option wird der Rechtsfuß auch in der kommenden Saison für die Wölfe auf Torjagd gehen.