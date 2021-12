Wolfsberg bindet Talent Jasic langfristig

Unser 18-jähriger Eigenbauspieler Adis Jasic verlängert seinen Vertrag beim RZ Pellets WAC bis 2025. Für den aktuellen U19 Teamspieler...

[ Presseinfo Wolfsberger AC ]

Unser 18-jähriger Eigenbauspieler Adis Jasic verlängert seinen Vertrag beim RZ Pellets WAC bis 2025. Für den aktuellen U19 Teamspieler ist es die Krönung eines erfolgreichen Jahres.

Unsere Nummer 97, Adis Jasic, verlängert seinen Kontrakt bei den Wölfen vorzeitig bis 2025. Nachdem der gebürtige Kärntner in der letzten Saison sein Bundesliga-Debüt gab und sich in der laufenden Saison auf der rechten Außenbahn in die Startelf spielte, stellt die Vertragsverlängerung bei den Wolfsbergern den nächsten Karriereschritt des aktuellen ÖFB U19 Teamspielers dar. Ausgebildet in der hauseigenen WAC-Akademie ist Adis das Paradebeispiel, wie man als junger und talentierter Spieler den Sprung in die Bundesliga schafft.

In der laufenden Saison kam Jasic auf insgesamt 9 Einsätze in der Bundesliga, bei denen ihm 1 Tor und 2 Vorlagen gelangen. Im UNIQA ÖFB Cup kam der 18-jährige Rechtsverteidiger auf 2 Einsätze.