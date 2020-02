Neuer ÖFB-Nachwuchslegionär in Freiburg, weiterer Sprung für Daniliuc

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 7 / 2020

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Flavius Daniliuc (FC Bayern München II)

IV – 18 Jahre – 4 Spiele (13/1/0 für Bayern U19)

Beim 6:1-Sieg des FC Bayern München II gegen den Halleschen FC saß Flavius Daniliuc – wie schon in den zwei vorangegangenen Frühjahrsspielen – auf der Bank. Der Defensivspieler kommt immer näher an die zweite Mannschaft der Münchner heran. Die U19-Mannschaft führte Daniliuc beim 6:0-Sieg über Hoffenheim als Kapitän auf den Platz und spielte als Innenverteidiger durch.

Philipp Sturm (Chemnitzer FC)

LA – 20 Jahre – 5 Spiele

Philipp Sturm fiel fast für den ganzen Herbst mit einem Syndesmoseriss aus. Im Frühjahr brachte er es bisher auf drei Kurzeinsätze: Zuletzt spielte er beim 1:1 in Magdeburg ab der 78.Minute als Linksaußen.

Manuel Maranda (Carl Zeiss Jena)

IV – 22 Jahre – 14 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Jena-Innenverteidiger Manuel Maranda fehlte in den ersten vier Frühjahrspartien aufgrund eines Haarrisses im Fuß aus.

Tim Linsbichler (TSG 1899 Hoffenheim II)

ST – 19 Jahre – 18 Spiele – 3 Tore – 2 Assists

Für die zweite Mannschaft der Hoffenheimer fängt die Frühjahrssaison erst am kommenden Freitag mit dem Heimspiel gegen den FC Astoria Walldorf an.

Benjamin Wallquist (Rot-Weiß Essen – > FC Juniors OÖ)

IV – 19 Jahre

Benjamin Wallquist wechselte Ende Jänner von Rot-Weiß Essen zum FC Juniors OÖ und fällt damit aus unserer Liste.

Patrick Hasenhüttl (Türkgücü München)

ST – 22 Jahre – 22 Spiele – 12 Tore – 2 Assists

Für Türkgücü München fängt die Frühjahrssaison erst am 7.März mit dem Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg II an.

Jonas Wendlinger (1.FC Nürnberg II)

TW – 19 Jahre – 8 Spiele

Jonas Wendlinger fällt seit November aufgrund einer Schambeinreizung aus.

Ikenna Malcolm Ezeala (FC Memmingen)

LV – 18 Jahre – 5 Spiele

Für den FC Memmingen fängt die Frühjahrssaison erst am 7.März mit dem Heimspiel gegen Aubstadt an.

Hendrik Bombek (VfB Lübeck)

IV – 20 Jahre – 1 Spiel

Beim 2:1-Auswärtssieg gegen den FC St.Pauli II saß Hendrik Bombek auf der Bank der Lübecker.

Pablo Artner (SV Schalding-Heining)

TW – 22 Jahre – 2 Spiele

Keeper Pablo Artner wird zum Frühjahrsauftakt in zwei Wochen bereits 23 Jahre alt sein und fällt damit ab nächster Woche aus unserer Liste.

Anthony Schmid (SC Freiburg II)

ST – 21 Jahre – 7 Spiele – 1 Tor

Für den SC Freiburg II fängt die Frühjahrssaison erst am kommenden Samstag mit dem Auswärtsspiel gegen Homburg an.

Felix Bacher (SC Freiburg II)

IV – 19 Jahre

Neu in unserer Liste ist Felix Bacher, der nun Teamkollege von Anthony Schmid in der zweiten Mannschaft der Freiburger ist. Der 190cm große Innenverteidiger wechselte am 31.Jänner vom FC Wacker Innsbruck nach Freiburg und unterschrieb einen Vertrag bis 2023.

Julian Klar (Hannover 96 II)

LV – 19 Jahre – 14 Spiele – 1 Tor

Beim 2:1-Heimsieg gegen den Hamburger SV II spielte Julian Klar in der Innenverteidigung durch.

Valerian Hüttner (VfL Wolfsburg II)

TW – 19 Jahre

Neu in Deutschland ist der 19-jährige Torhüter Valerian Hüttner, der Ende Juli von den Young Violets Austria Wien zum VfL Wolfsburg II wechselte. In der laufenden Saison stand er noch in keinem Matchkader.

Fabian Gmeiner (Sportfreunde Lotte)

LV/RV – 23 Jahre – 22 Spiele – 0 Tore – 2 Assists

Fabian Gmeiner, aktuell Linksverteidiger bei den Sportfreunden Lotte, feierte im Jänner seinen 23.Geburtstag und fällt damit ab kommender Woche aus unserer Liste.

Paul Sahanek (ZFC Meuselwitz)

RV – 21 Jahre – 13 Spiele

Bei der 0:2-Niederlage gegen Hertha BSC II saß Paul Sahanek auf der Bank des ZFC Meuselwitz.

Nicolas Kristof (FC Astoria Walldorf)

TW – 19 Jahre – 20 Spiele

Für den FC Astoria Walldorf fängt die Frühjahrssaison erst am kommenden Freitag mit dem Auswärtsspiel gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim an.

Aboubacar Cissé (FC Basel U21)

ST – 18 Jahre – 2 Spiele

Der FC Basel II startet erst wieder am 29.2.2020 in den Ligabetrieb.

Jobin Manikuttiyil (Red Star Zürich)

ZM – 22 Jahre

Jobin Manikuttiyil fehlt Red Star Zürich aktuell verletzungsbedingt.

Marco Steinegger (SC Goldau)

TW – 22 Jahre – 14 Spiele

Der SC Goldau wird erst am 29.2.2020 in den Ligabetrieb einsteigen.

Petar Pavlovic (FC Gossau)

RA – 22 Jahre – 12 Spiele

Der FC Gossau wird erst am 29.2.2020 in den Ligabetrieb einsteigen.

Batuhan Toplu (Eschen-Mauren)

ST – 18 Jahre – 1 Spiel

Eschen-Mauren wird erst am 29.2.2020 in den Ligabetrieb einsteigen.

Max Boonstoppel (FC Eindhoven II)

IV – 19 Jahre – 4 Spiele

Beim 3:2-Auswärtssieg bei Dordrecht II spielte Max Boonstoppel durch und kurz zuvor saß er auch erstmals bei der Kampfmannschaft in der zweiten niederländischen Liga auf der Bank.

Abdullah Celik (Bak Spor Kulübü)

IV – 22 Jahre – 16 Spiele

Beim 1:1 gegen Pendikspor wurde Abdullah Celik in der Schlussminute eingewechselt.

Muhammed Barutcu (Hacettepespor)

DM – 21 Jahre – 15 Spiele – 3 Tore

Beim 1:3 bei Sancaktepe stand Muhammed Barutcu nicht im Kader von Hacettepe.

Daniel Mandl, abseits.at