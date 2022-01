Hartberg leiht Diarra zum zweiten Mal aus, Simkovic kehrt nach acht Jahren zurück

Die Wintertransferzeit 2021/22 hat begonnen und bereits jetzt wurden einige Winterübertritte fixiert. Wir fassen die aktuellsten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne kompakt zusammen!...

Die Wintertransferzeit 2021/22 hat begonnen und bereits jetzt wurden einige Winterübertritte fixiert. Wir fassen die aktuellsten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne kompakt zusammen!

Youba Diarra

DM, 23, MLI | Red Bull Salzburg – > TSV Hartberg

Nach drei Jahren kehrt der malische Mittelfeldspieler Youba Diarra nach Hartberg zurück. Bereits in der Saison 2018/19 war der Sechser an die Steirer ausgeliehen, aber nachdem er sich nach zwölf Einsätzen das Kreuzband riss, kehrte er nach Salzburg zurück. Es folgte eine lange Reha-Phase und Leihen nach St. Pauli und zu den New York Red Bulls, wo er aber jeweils nur ein Reservistendasein fristete. Zudem erlitt der 23-Jährige auf St. Pauli einen weiteren Kreuzbandriss und musste daher wieder von vorne beginnen. Sein Vertrag in Salzburg läuft allerdings noch bis Sommer 2024, weshalb die Bullen das einstige Toptalent nun erneut nach Hartberg verleihen.

Krzysztof Piatek

ST, 26, POL | Hertha BSC – > AC Fiorentina

Satte 24 Millionen Euro legte die Hertha für den polnischen Mittelstürmer Krzysztof Piatek auf den Tisch. Man erhoffte sich einen neuen Lewandowski, aber der Erfolg blieb weitgehend aus. In seinen zwei Jahren in Berlin erzielte der 21-fache Teamspieler nur 13 Tore in 58 Spielen und blieb damit deutlich hinter den Erwartungen zurück. Der Vertrag bei der Hertha läuft allerdings noch bis 2025, weshalb man nun eine Lösung finden musste. Zuletzt hatten mehrere italienische Klubs, Galatasaray und Fulham Interesse am 26-Jährigen. Piatek entschied sich nun aber für ein Leihgeschäft mit Option mit der Fiorentina.

Shinji Kagawa

OM, 32, JPN | PAOK Saloniki – > VV Sint-Truiden

Er war einer der Stars von Borussia Dortmund unter Jürgen Klopp, wechselte um 16 Millionen Euro zu Manchester United, kehrte zwei Jahre später um acht Millionen wieder zurück und spielte 97-mal für die japanische Nationalmannschaft. Doch ab 2017 ging es mit Shinji Kagawa bergab: In Dortmund verlor er nach und nach seinen Stammplatz, es folgten eine erfolglose Leihe bei Besiktas Istanbul, ein durchwachsenes Engagement bei Real Saragossa und ein Totalflop bei PAOK Saloniki, wo er innerhalb eines Jahres nur einen Assist in zwölf Spielen beisteuerte. Seine nächste Station führt den 32-Jährigen nach Belgien: VV Sint-Truiden, aktuell enttäuschender Dreizehnter in der belgischen 18er-Liga, stattet Kagawa mit einem Vertrag bis Saisonende aus. Am allgemeinen Wohlbefinden wird es bei den Belgiern wohl nicht scheitern: Kagawa ist der siebte Japaner im Kader.

Tomás Simkovic

OM, 34, AUT | Rigas FS – > First Vienna FC

Acht Jahre lang war der Austro-Slowake Tomás Simkovic auf Wanderung im Osten: Fünf Jahre verbrachte der offensive Mittelfeldspieler in Kasachstan, ein Jahr in Litauen und zuletzt drei Jahre in Lettland bei der Rigas Futbola Skola. In Lettland gewann Simkovic einen Meistertitel und zwei Cups, durfte die Trophäen als Kapitän als Erster in den Nachthimmel stemmen. Für seine vier Klubs im Osten bestritt Simkovic 227 Spiele und erzielte 58 Tore und 61 Assists. Nun lässt der 34-Jährige seine Karriere ausklingen. Gemütlich wird’s allerdings nicht, denn sein neuer Klub, die Vienna, will nach oben. Bei den Döblingern trifft Simkovic auf zahlreiche andere, ehemalige Bundesliga-Kicker, wie etwa Mario Konrad, Daniel Luxbacher, Marcel Toth, Markus Wostry und Andreas Lukse.