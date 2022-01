Sturm-Fans nach Yeboah-Transfer: „Schicker verkörpert Fachverstand und Weitblick“

Kelvin Yeboah wird im Jahr 2022 kein Meisterschaftsspiel in der österreichischen Bundesliga bestreiten, denn der quirlige Stürmer verlässt den SK Sturm und unterschreibt beim...

Kelvin Yeboah wird im Jahr 2022 kein Meisterschaftsspiel in der österreichischen Bundesliga bestreiten, denn der quirlige Stürmer verlässt den SK Sturm und unterschreibt beim FC Genua in der Serie A. Der trickreiche Angreifer beschert den Grazern allerdings einen wahren Geldsegen, denn die Italiener nahmen laut Medienberichten 6.5 Millionen Euro zum Verhandlungstisch mit, was den Abschied für die Fans wesentlich einfacher macht. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Anhänger zu diesem Transfer sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Black-White1909: „Zum Geschäft kann man allen Beteiligten nur gratulieren! Sportlich ist es natürlich schade, habe schon gehofft, dass er uns im Frühjahr noch souverän auf Platz 2 bombt. Alles gute Kelvin!“

themanwhowasntthere: „Alles Gute für die Zukunft Kelvin. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es für die Serie A reicht, aber würde es ihm natürlich trotzdem gönnen.“

Steinzeit: „Es ist genial einen Mann wie Yeboah zu „finden“, das Talent zu erkennen, die Situation (Swarovski) blitzschnell zu registrieren und die Gunst der Stunde zu nutzen. Natürlich wird man nicht immer solche Glücksgriffe haben, aber Schicker verkörpert absoluten Fachverstand, Weitblick und geschäftlichen Sinn. Tugenden, die einen Sportdirektor von anderen unterscheiden und in Wahrheit unbezahlbar machen. Für mich befinden sich im „Schicker – Jungspundkader“ durchaus jetzt schon weitere hochwertige Aktien („und täglich werden es mehr“), die früher oder später ebenfalls „zünden“ werden. Vor allem scheint ihm mit Yeboah eine gewisse Signalwirkung gelungen: Bei und mit Sturm ist für Talente alles möglich!“

SturmfanDöblingMitCape: „Für einen technisch alles andere als ausgereiften Yeboah so zu kassieren ist top. Ich hoffe jetzt auf einen schnellen, technisch besseren Ersatz, hier wird man wohl bei der Wucht, die Kelvin zusätzlich hatte wohl Abstriche machen müssen, aber das geile ist einfach: Man hat wirklich schön kassiert und keinen unersetzbaren Spieler verloren.“

Suni: „Super Transfer! Danke Schicker und alles Gute Kelvin!“

HiDa93: „Guter Transfer und Top-Arbeit von Schicker. 6,5 Mio. € sind mal eine deutliche Steigerung der Rekordablösesumme und könnten uns auch bei zukünftigen Transfers helfen, die Summe etwas nach oben zu schrauben. Im Hinblick auf die restliche Vertragslaufzeit (Juni 2024) finde ich die Summe recht angemessen, mit den angeblichen Klauseln könnte es richtig gut werden. Sportlich hätte Yeboah sicher noch ein bisschen Zeit bei Sturm gut getan für die Entwicklung, aber mit dem Wechsel in die Serie A erfüllt er sich einen großen Traum. Wünsche ihm dafür alles Gute bei CFC Genoa!“

SteirAIR: „Dass Schicker noch Extrawürste verhandelt hat, vermeldet auch Sky. Das hätten, wenn es so stimmt, auch die größten Optimisten nicht erwarten dürfen.“

Grauer Prophet: „Der Transfer ist natürlich super. Yeboah war schon gut für unsere Verhältnisse aber wenn man nur die Hälfte des Geldes in einen neuen Mann Investiert, bekommt man sicher etwas Ordentliches nach. Sportlich kurzfristig natürlich nicht zu ersetzen.“

toreandreflo: „Wünsche ihm alles Gute! Hat uns sehr gute Dienste geleistet. Umso schwerer wird man ihn ersetzen können aber lassen wir uns überraschen.“

Derni: „Das ist echt eine Ansage, toll verhandelt mehr kann man dazu nicht sagen.“

