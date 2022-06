Ilsanker als Leitwolf nach Genua, Ex-Austria-Flop soll Holzhauser ersetzen

ilsan Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Stefan Ilsanker

DM, 33, AUT | Eintracht Frankfurt – > CFC Genua

Nach sieben Jahren in Deutschland wechselt der mittlerweile 33-jährige Stefan Ilsanker in die zweite italienische Liga. Der CFC Genua ist gerade erst aus der Serie A abgestiegen und peilt den sofortigen Wiederaufstieg an. Der Salzburger Routinier soll bei diesem Vorhaben eine im wahrsten Sinne des Wortes zentrale Rolle spielen. Der 61-fache Nationalspieler bestritt in Deutschland zunächst 131 Spiele für RB Leipzig und danach weitere 61 Partien für Eintracht Frankfurt. Mit dem Gewinn der UEFA Europa League feierte er dort zuletzt seinen bisher größten Erfolg. Nach Genua wechselt „Ilse“ nun ablösefrei – über die Vertragsdauer wurden bisher keine Angaben gemacht.

Marco Sahanek

OM, 32, AUT | NorthEast United – > SV Stripfing

Der feine Techniker Marco Sahanek entwickelte sich in den letzten Jahren zu Österreichs Wandervogel: Der Spielmacher kickte auf Malta für die Hibernians Paola und verbrachte die vergangene Saison in Thailand bei Nakhon Ratchasima und in Indien bei NorthEast United. Nun ist es für den 32-Jährigen aber an der Zeit nach Hause zurückzukehren. Sahanek lehnte ein Angebot des indischen Klubs FC Goa ab und schließt sich stattdessen dem Regionalligisten SV Stripfing an. Die Stripfinger verpflichteten außerdem den Ex-Admiraner Patrick Wessely, der zuletzt ebenfalls Wanderjahre einlegte und in Bulgarien, Weißrussland und Zypern spielte.

Johannes Eggestein

ST, 24, GER | Royal Antwerpen – > FC St.Pauli

Der FC St.Pauli findet den Ersatz für Guido Burgstaller in Belgien: Es handelt sich um den Ex-LASK-Angreifer Johannes Eggestein, der zuletzt in Antwerpen floppte und in 25 Spielen nur vier Assists, aber keinen Treffer beisteuern konnte. Für den LASK hatte Eggestein zuvor in 39 Pflichtspielen 20 Tore erzielt und neun weitere vorbereitet. Bis zuletzt gehörte Eggestein dem SV Werder Bremen, der ihn nun aber fix nach Hamburg ziehen lässt. Über Vertrags- und Ablösemodalitäten wurde bisher nichts bekannt. Im Alter von 18 Jahren galt Eggestein als eines der größten deutschen Fußballtalente und stand auf dem Zettel von Bayern München, Borussia Dortmund, Liverpool, Tottenham und Man United. Der ganz große Wurf gelang dem heute 24-Jährigen aber nie.

Ibrahim Alhassan Abdullahi

DM, 25, NIG | CD Nacional – > Beerschot V.A.

Der Ersatzmann für den nach Leuven abgewanderten Raphael Holzhauser bei Beerschot ist ebenfalls ein Ex-Austrianer: Ibrahim Alhassan Abdullahi schließt sich den Belgiern für zwei Jahre an. Der 25-jährige Nigerianer kommt ablösefrei vom portugiesischen Klub CD Nacional de Madeira, wo er in den letzten vier Jahren stets zwischen Startelf und Bank pendelte. Unterm Strich bestritt Alhassan 80 Spiele für die Insulaner und erzielte je drei Tore und Assists. Für die Wiener Austria spielte er eine Saison lang, bestritt 26 Spiele und traf zweimal. Der 192cm große Mittelfeldmann war bei den Veilchen allerdings ein kurioses Missverständnis. Angepriesen wurde Alhassan als Stürmer, aber erst in Wien fiel auf, dass es sich beim langen Nigerianer eher um einen Sechser handelte. Somit konnte der zweifache Nationalspieler getrost als Fehlkauf bezeichnet werden…