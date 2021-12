Klagenfurt holt Rep und Hasenhüttl, Tajouri wechselt von NY nach LA

Die Wintertransferzeit 2021/22 startet zwar erst mit Beginn des neuen Jahres, aber bereits jetzt wurden einige Winterübertritte fixiert. Wir fassen die aktuellsten Transfers der...

Die Wintertransferzeit 2021/22 startet zwar erst mit Beginn des neuen Jahres, aber bereits jetzt wurden einige Winterübertritte fixiert. Wir fassen die aktuellsten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne kompakt zusammen!

Rajko Rep

OM, 31, SVN | Sepsi OSK – > SK Austria Klagenfurt

Nach einem halben Jahr in Rumänien kehrt Rajko Rep wieder in die Bundesliga zurück. Der Slowene unterschrieb einen Vertrag über 1 ½ Jahre bei Austria Klagenfurt, wo er bereits zwischen 2014 und 2016 spielte – damals noch in der Regionalliga und der 2. Liga. Später kickte Rep für den LASK und war schließlich eine Stütze in Hartberg, von wo aus er sich auch ins slowenische Nationalteam spielte, für das er fünf Länderspiele absolvierte. In Rumänien beim Sepsi OSK hielt sich Reps allerdings in Grenzen. Er stand nur in fünf Spielen und insgesamt knapp 330 Minuten auf dem Platz, erzielte nur einen Treffer und absolvierte seit Anfang August kein Spiel mehr.

Patrick Hasenhüttl

ST, 24, AUT | SpVgg Unterhaching – > SK Austria Klagenfurt

Mit Patrick Hasenhüttl verpflichtete der SK Austria Klagenfurt einen weiteren Offensivspieler. Der mittlerweile 24-Jährige wurde in Belgien geboren, als sein Vater, der aktuelle Southampton-Coach Ralph Hasenhüttl, für Mechelen spielte. Seine Karriere verbrachte der 190cm große Mittelstürmer aber durchgehend in Deutschland, wo er im Nachwuchs von Stuttgart und Ingolstadt kickte und danach für Türkgücü München und Unterhaching auf Torjagd in Deutschlands 3. Liga ging. Für Türkgücü erzielte er in 24 Spielen 13 Tore, in Unterhaching blieb er aber mit fünf Treffern aus 23 Spielen hinter den Erwartungen. In Klagenfurt unterzeichnete Hasenhüttl nun wie Rajko Rep einen Vertrag bis Sommer 2023.

Mario Kröpfl

LM, 31, AUT | SV Lafnitz – > TSV Hartberg

Der TSV Hartberg verstärkt sich für die nächsten 2 ½ Jahre mit einem der verlässlichsten Spieler der 2. Liga. Mario Kröpfl kommt vom SV Lafnitz, für den er in der laufenden Saison in 16 Spielen sieben Tore und neun Assists beisteuerte. Der gebürtige Klagenfurter kann im rechten und im linken Mittelfeld eingesetzt werden und bestritt seit 2015 knapp 200 Spiele für die Lafnitzer. Zuvor versuchte er sich beim SV Horn, beim Wolfsberger AC – für den er letztmalig Bundesliga-Fußball spielte, beim FC Gratkorn und bei Austria Kärnten wo er 2009 sein Bundesligadebüt feierte. Insgesamt brachte es Kröpfl bisher auf 27 Bundesligaeinsätze.

Ismael Tajouri

RA, 27, AUT/LBY | Charlotte FC – > Los Angeles FC

Der in Bern geborene und in Wien aufgewachsene, libysche Teamspieler Ismael Tajouri wechselte vor fast genau vier Jahren von der Wiener Austria in die USA. Der flinke Rechtsaußen spielte seitdem für den New York City FC, für den er in 98 Spielen 29-mal traf. Nun geht es für den 27-Jährigen weiter in die nächste Weltstadt. Tajouri wechselt für eine Saison zum Los Angeles FC, der etwa 360.000 Euro an das Team aus dem Big Apple überwies. Im bunt zusammengewürfelten Kader des Klubs aus L.A. wird Tajouri auf einige interessante Mitspieler treffen. Kapitän des Teams ist etwa der Mexikaner Carlos Vela, der früher für Arsenal und Real Sociedad spielte und sich in dessen MLS-Zeit einen ordentlichen In-Fight mit Zlatan Ibrahimovic lieferte.