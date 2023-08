Lazaro bleibt in Turin, Spendlhofer debütierte in Polen

Die Sommertransferzeit 2023 ist in vollem Gange und es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Patrick Hasenhüttl

ST, 26, AUT | SK Austria Klagenfurt – > Hallescher FC

Ralph Hasenhüttls Sohn Patrick spielte im Jahr 2022 zum allerersten Mal in Österreich, kam bei Austria Klagenfurt aber nur zu Einsätzen in der zweiten Mannschaft. Bereits in der vergangenen Spielzeit 2022/23 wurde er deshalb an den deutschen Drittligisten Oldenburg verliehen, wo er aber zumeist nur Wechselspieler war und es am Ende nur auf drei Tore brachte. Nachdem es in Klagenfurt für den 190cm Stürmer keine große Perspektive gab, wurde er nun fest an den Halleschen FC abgegeben. Beim Drittligisten kam er bis dato – in den letzten zwei Wochen – auf drei Einwechslungen. Auf seinen ersten Scorerpunkt wartet er aber noch.

Valentino Lazaro

RM, 27, AUT | Inter Mailand – > FC Torino

Bereits vergangene Woche wechselte der 36-fache ÖFB-Teamspieler von Inter Mailand zurück zu seinem Ex-Klub FC Torino, an den er bereits in der vergangenen Saison ausgeliehen war und 23 Partien in der Serie A absolvierte. Lazaro wechselte 2019 zu Inter Mailand, konnte aber in der Modemetropole nie Fuß fassen und wurde danach an Newcastle United, Borussia Mönchengladbach und Benfica verliehen. Einen bleibenden Eindruck hinterließ er aber bei keinem dieser Engagements und so ging er mit seinem Wechsel nach Turin einen Schritt zurück und damit aber auch wieder zwei nach vorne machen zu können. Beim italienischen Mittelständler unterschrieb Lazaro nun bis Sommer 2027 und kostete den Klub vier Millionen Euro Ablöse.

Marko Lazetic

ST, 19, SRB | AC Milan – > Fortuna Sittard

In der vergangenen Saison war der 19-jährige serbische Brecherstürmer Marko Lazetic vom AC Milan nach Altach verliehen. Vom U19-Nationalspieler, der kurz nach seinem 18. Geburtstag um 4,5 Millionen Euro von Roter Stern Belgrad nach Mailand wechselte, erwartete man sich sehr viel, allerdings kam er in Vorarlberg nur auf zehn Einsätze und sammelte dabei keinen Scorerpunkt. In der neuen Saison versucht der 192cm-Mann sein Glück nun bei Fortuna Sittard, das den Angreifer ein Jahr lang ohne Kaufoption leiht. Sittard spielt mittlerweile seine sechste aufeinanderfolgende Saison in der niederländischen Eredivisie und zog auch immer wieder ehemalige Megatalente an Land. Aktuell spielen beispielsweise Umaro Embalo und Alen Halilovic für den Klub.

Lukas Spendlhofer

IV, 30, AUT | Maccabi Bnei Reine – > LKS Nieciecza

Der niederösterreichische Innenverteidiger Lukas Spendlhofer wird die nächsten zwei Jahre in Polen verbringen. Der 30-Jährige, der Sturm Graz im Jahr 2020 nach sechs Jahren verließ, wechselt ablösefrei zu LKS Nieciecza, einem Zweitligisten. Nach seiner Zeit in Graz hatte Spendlhofer für den italienischen Klub Ascoli, sowie die israelischen Klubs Bnei Sakhnin und Maccabi Bnei Reine gespielt. Für seinen neuen polnischen Klub gab der mittlerweile 30-jährige, ehemalige U21-Teamspieler bereits am vergangenen Wochenende sein Debüt über 90 Minuten.