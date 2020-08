Lustenau leiht drei Spieler von Clermont, St.Pölten leiht Angreifer Schmidt

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Brandon Baiye DM,...

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Brandon Baiye

DM, 19, BEL | Clermont Foot – > SC Austria Lustenau

Austria Lustenau leiht einen hochinteressanten Sechser vom französischen Zweitligisten Clermont Foot. Der 19-jährige Belgier Brandon Baiye stammt aus dem Nachwuchs des FC Brügge und durchlief sämtliche belgische Nachwuchsnationalteams. Bis vor kurzem spielte er im U19-Nationalteam und vor einem Jahr unterschrieb er einen Dreijahresvertrag bei Clermont, wo er aber auf keine Kampfmannschaftseinsätze kam. Nun wechselt der 177cm große defensive Mittelfeldspieler auf Leihbasis ins Ländle.

Blankson Anoff

OM, 19, GHA | Clermont Foot – > SC Austria Lustenau

Ebenfalls neu in Lustenau ist Blankson Anoff, der ebenfalls leihweise von Clermont Foot zum Elften der abgelaufenen Zweitligasaison wechselt. Anoff ist ein offensiver Mittelfeldspieler aus Ghana, der bis vor einem Jahr in Abidjan in der Elfenbeinküste spielte und danach zu Clermont wechselte. Auch der 173cm große Spielmachertyp bestritt noch keine Spiele in der Kampfmannschaft der Franzosen und wechselt nun leihweise für ein Jahr nach Lustenau. Bei Clermont hat Anoff noch einen Vertrag bis 2023.

Till Cissokho

IV, 20, FRA | Clermont Foot – > SC Austria Lustenau

Der Dritte im Bunde ist der französische Innenverteidiger Till Cissokho, der ebenfalls leihweise für ein Jahr nach Lustenau kommt. Der Linksfuß wurde in Paris geboren, ist deutsch-französischer Doppelstaatsbürger und stammt aus dem Nachwuchs von Girondins Bordeaux. Für die „Erste“ von Clermont Foot bestritt der zwei Meter große Abwehrspieler bereits vier Partien. Sein Vertrag beim Fünften der abgelaufenen Ligue-2-Saison läuft noch bis 2022.

Aldin Aganovic

RA, 19, AUT | SV Stripfing – > NK Drava Ptuj

In letzter Zeit stieg die Anzahl der jungen österreichischen Legionäre in Slowenien. Ein neuer ÖFB-Kicker in unserem südlichen Nachbarland ist der 19-jährige Rechtsaußen Aldin Aganovic. Der Steirer kickte bis zum vergangenen Winter in der 2. Liga für Liefering, wechselte dann in die Regionalliga Ost zu Ligakrösus und Stripfing und unterzeichnete nun einen Zweijahresvertrag beim NK Drava Ptuj. Der ehemalige U19-Teamspieler ist bereits der vierte junge Österreicher beim Klub: Zuletzt wechselten auch die beiden jungen Austrianer Randy Montie und Jan Gassmann zum slowenischen Zweitligisten. Zudem spielt der 20-jährige Abwehrspieler Sandro Lukic-Grancic bereits seit vergangener Saison in Ptuj.

Samuel Sahin-Radlinger

TW, 27, AUT | FC Barnsley – > SV Ried

Seit fast einem Jahrzehnt ist Samuel Sahin-Radlinger ein richtiger Weltenbummler. Der ehemalige U21-Teamgoalie kickte für Hannover 96, den 1.FC Nürnberg, Brann Bergen und zuletzt ein Jahr beim FC Barnsley. Für die Engländer kam der 27-Jährige in der vergangenen Saison auf 18 Einsätze in der Championship. Dennoch kehrt Radlinger der Insel nach nur einem Jahr den Rücken und wechselt ablösefrei nach Ried, wo er einen Dreijahresvertrag unterzeichnet und als Einserkeeper eingeplant ist. Zuletzt war der 24-jährige Tiroler Johannes Kreidl die Nummer Eins bei den Innviertlern.

Thorsten Mahrer

IV, 30, AUT | SV Mattersburg – > SK Austria Klagenfurt

Cleverer Transfer des SK Austria Klagenfurt: Der Vizemeister der 2. Liga verpflichtet den routinierten Innenverteidiger Thorsten Mahrer vom in Konkurs geschickten SV Mattersburg. Der 191cm große Defensivspieler verbrachte zuletzt zwölf Jahre bei den Burgenländern und unterzeichnet in Kärnten nun einen Vertrag bis Sommer 2023. In 180 Pflichtspielen für die Mattersburger erzielte Mahrer 14 Tore und 8 Assists. Speziell im letzten halben Jahr war der gebürtige Niederösterreicher einer der Besten im Team von Franz Ponweiser.

Alexander Schmidt

ST, 22, AUT | FC Liefering – > LASK – > SKN St.Pölten

Der LASK verpflichtet den 193cm großen Angreifer Alexander Schmidt, stattet ihn mit einem Vertrag bis 2023 aus und verleiht ihn direkt an den SKN St.Pölten weiter, wo er nun die Saison 2020/21 verbringen wird. Der gebürtige Wiener war zuletzt an den Wolfsberger AC verliehen, wo sich sein Erfolg aber in Grenzen hielt. In 25 Pflichtspielen gelang Schmidt kein einziger Treffer und gerademal vier Assists. Dabei stand der U21-Teamspieler aber natürlich stets im Schatten von Torschützenkönig Shon Weissman. Zuvor hatte Schmidt für den FC Liefering acht Tore und fünf Assists in 36 Spielen erzielt und mit Red Bull Salzburg die UEFA Youth League gewonnen.