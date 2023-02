Achtelfinaleinzug: Salzburgs Youth League Team gelingt irre Aufholjagd

Ingolitsch-Elf feiert persönliches Wunder von Bern! Die Jungbullen liegen zur Stundenmarke noch deutlich zurück, ein 30-Minuten-Furioso im Schlussakt...

Die Jungbullen liegen zur Stundenmarke noch deutlich zurück, ein 30-Minuten-Furioso im Schlussakt sorgt für eine klasse Aufholjagd, die mit dem UEFA Youth League-Achtelfinale belohnt wird.

Spielbericht

Im Berner Wankdorf gerieten die Salzburger schnell in Schieflage, als den Gastgebern ein Elfmeter zugesprochen wurde, den Amenda sicher zum 1:0 verwandelte (9.). Trotz des denkbar ungünstigen Starts war es allerdings das U19-Team des FC Salzburg, das in der Folge mutig auftrat und sich Möglichkeit um Möglichkeit erspielte – nur die ausbaufähige Chancenverwertung hinderte die Ingolitsch-Elf daran, das Spiel früh in die richtige Bahn zu lenken. Während Luka Reischl & Co. vor dem gegnerischen Gehäuse lange Zeit erfolglos blieben, stellten die Schweizer auch nach Wiederanpfiff ihre Effizienz unter Beweis und gleichzeitig die Jungbullen mit dem 2:0 nach 56 Minuten vor eine noch größere Herausforderung. Die Aufholjagd sollte aber nur wenige Minuten später beginnen. Raphael Hofer nahm sich aus der zweiten Reihe ein Herz und hauchte den Mozartstädtern mit einem platzierten Schuss zum 1:2 wieder neues Leben ein (62.). Die Jungbullen intensivierten ihre Angriffsbemühungen immer weiter und belohnten sich schließlich spät in der Partie mit zwei Treffern in den Schlussminuten. Erst versenkte Moussa Yeo einen Freistoß aus 17 Metern im rechten Eck zum 2:2 (84.), ehe Joker Zeteny Jano per Außenrist ins Glück traf und bei den Jungbullen alle Dämme brechen ließ (90.+3)!

Damit steht das Salzburger Team nach einer sagenhaften Aufholjagd im Achtelfinale der UEFA Youth League, die Auslosung erfolgt am 13. Februar.

Statements

Fabio Ingolitsch:

„Es war ein sehr verrücktes Spiel. Wir haben den Gegner durch zwei individuelle Fehler stark gemacht und mussten dadurch lange dem 0:2-Rückstand hinterherlaufen. Umso glücklicher sind wir jetzt natürlich über diesen Sieg! Man muss den Jungs hoch anrechnen, dass sie nie aufgegeben haben und immer drangeblieben sind. Dafür sind sie am Ende belohnt worden. Wir freuen uns jetzt auf die Auslosung und hoffen, dass wir das nächste Mal wieder zu Hause spielen dürfen.“

Samson Baidoo:

„Das Wichtigste ist natürlich der Sieg und der Einzug in die nächste Runde, alles andere zählt am Ende nicht. Trotz des Rückstands haben wir weitergemacht und alles gegeben. Man hat jedem Einzelnen angemerkt, dass wir dieses Comeback unbedingt wollten – auf diese Mentalität und Entschlossenheit können wir stolz sein!“

BSC Young Boys U19 vs. FC Salzburg U19 2:3 (1:0)

Torschützen: Amenda (9./FE), Lüthi (56.) bzw. Hofer (62.), Yeo (84.), Jano (90.+3)

Aufstellung: Krumrey – Gevorgyan (90.+6 Sadeqi), Baidoo, Moswitzer (90.+6 Gertig), Pejazic – Sahin, Yeo, Hofer, Reischl (74. Lechner) – Crescenti (61. Jano), Havel (74. Berki)

Gelbe Karten: Moswitzer (7./Foul), Hofer (76./ Foul), Gertig (90.+5/Unsportlichkeit)