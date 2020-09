Das sind alle ÖFB-Nachwuchslegionäre in 1. und 2. Ligen!

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 38 / 2020

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Patrick Schmidt (FC Barnsley)

ST – 22 Jahre (Jg. 98) – 2 Spiele

Bei der 0:2-Niederlage gegen den FC Reading wurde Patrick Schmidt nach 62 Minuten eingewechselt. Vier Tage zuvor spielte er beim 2:0-Auswärtssieg im EFL Cup gegen Middlesbrough durch und erzielte nach 22 Minuten das 1:0 für Barnsley. Er war dabei neben Frieser, Ritzmaier und Sollbauer einer von vier Österreichern in der Startelf.

Hannes Wolf (Borussia Mönchengladbach)

OM – 21 Jahre (Jg. 99) – 1 Spiel

Hannes Wolf begann beim 0:3 in Dortmund in einem 3-4-3-System als Rechtsaußen und wurde nach 57 Minuten beim Stand von 0:2 ausgewechselt.

Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim)

OM – 21 Jahre (Jg. 99) – 1 Spiel – 0 Tore – 1 Assist

Der Shooting Star der Vorsaison, der Niederösterreicher Christoph Baumgartner, spielte beim 3:2-Sieg der Hoffenheimer in Köln als offensiver Mittelfeldspieler in einem 3-4-1-2-System durch und holte den Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:1 für sein Team heraus.

Marco Friedl (SV Werder Bremen)

LV/IV – 22 Jahre (Jg. 98) – 1 Spiel

Bei der 1:4-Heimnieder von Werder Bremen gegen Hertha BSC spielte Marco Friedl in einem 4-4-2-System in der Innenverteidigung durch.

Kevin Danso (Fortuna Düsseldorf)

IV/ZM – 22 Jahre (Jg. 98) – 1 Spiel

Bei der 1:2-Niederlage von Fortuna Düsseldorf beim HSV spielte Kevin Danso in einem 4-2-3-1-System in der Innenverteidigung durch.

Michael Svoboda (Venezia FC)

IV – 21 Jahre (Jg. 98) – 0 Spiele

Michael Svoboda wechselte vor der Saison aus Wattens nach Venedig. Die neue Saison in der italienischen Serie B startet erst am kommenden Wochenende. Venezia trifft dabei zu Hause auf Vicenza.

Dario Maresic (Stade Reims)

IV – 20 Jahre (Jg. 99) – 3 Spiele

In der vergangenen Saison war Dario Maresic bei Stade Reims nur Reservist und spielte gerademal eine Partie. In der laufenden Saison stand er bereits dreimal auf dem Platz. Zweimal spielte er durch und zuletzt wurde er beim 1:2 beim FC Metz nach 52 Minuten eingewechselt. Alle drei Spiele mit Maresic-Beteiligung gingen verloren.

Flavius Daniliuc (OGC Nizza)

IV – 19 Jahre (Jg. 01) – 1 Spiel

Auch Flavius Daniliuc gab zuletzt sein Ligue-1-Debüt – und das gleich gegen Paris Saint-Germain! Bei der 0:3-Heimniederlage Nizzas gegen den Serienmeister wurde er nach 65 Minuten beim Stand von 0:2 eingewechselt und stand plötzlich gegen Spieler wie Mbappé, Di María und Icardi auf dem Platz.

Nando Nöstlinger (RKC Waalwijk)

OM – 22 Jahre (Jg. 98)

Beim 0:3 gegen Ajax Amsterdam stand Nando Nöstlinger nicht im Kader des RKC Waalwijk.

Sandi Lovric (FC Lugano)

DM – 22 Jahre (Jg. 98) – 1 Spiel – 0 Tore – 1 Assist

Beim 2:1-Sieg in der ersten Super League Runde gegen den FC Luzern spielte Sandi Lovric bis zur 83.Minute im offensiven Mittelfeld und bereitete nach 20 Minuten das 1:0 für sein Team vor.

Silvan Wallner (FC Zürich)

IV – 18 Jahre (Jg. 02) – 1 Spiel (5/1/0 für FC Zürich II)

Der junge Innenverteidiger Silvan Wallner spielte im August und Anfang September noch für die zweite Mannschaft des FC Zürich und stieg dann sofort in die erste Mannschaft auf. Gleich in der ersten Runde der neuen Saison spielte der schweizerisch-österreichische Doppelstaatsbürger bei der 1:2-Niederlage beim Meister Young Boys Bern als Rechtsverteidiger in einem 4-2-3-1-System durch.

Ivan Sarcevic (FC Wil 1900)

DM – 19 Jahre (Jg. 01) – 1 Spiel

Beim 3:1-Auswärtssieg in Aarau wurde Ivan Sarcevic in der Schlussminute eingewechselt und gab damit sein Debüt in der zweiten Schweizer Liga.

Leo Mätzler (FC Wil 1900)

IV – 18 Jahre (Jg. 02)

Sarcevic‘ Teamkollege Leo Mätzler muss noch warten: Er blieb beim 3:1-Sieg in Aarau über die volle Spieldauer auf der Bank.

Dejan Sarac (NK Varazdin)

ST/OM – 22 Jahre (Jg. 98)

Dejan Sarac stand in der bisherigen Saison noch in keinem Matchkader des NK Varazdin.

Mario Goic (NK Sesvete)

LV – 22 Jahre (Jg. 98)

Mario Goic kam in der laufenden Saison noch zu keinem Einsatz für den NK Sesvete und saß zudem erst einmal auf der Bank.

Raul Florucz (NK Sesvete)

LA – 19 Jahre (Jg. 01) – 4 Spiele

Anders als Mario Goic stand der 19-jährige Raul Florucz in allen Partien des NK Sesvete auf dem Platz. Zuletzt wurde er beim 1:1 gegen Bijelo Brdo in der Schlussminute eingewechselt. Davor spielte er auch schon zweimal von Beginn an.

Lukas Parger (Dinamo Zagreb II)

ST – 18 Jahre (Jg. 01) – 5 Spiele

Bei der 1:2-Niederlage bei Cibalia Vinkovci spielte Lukas Parger von Beginn an und wurde nach 83 Minuten ausgewechselt.

Mateo Karamatic (NK Osijek II)

MF – 18 Jahre (Jg. 01) – 2 Spiele

Mateo Karamatic wurde beim 6:0-Heimsieg seines Teams über Medjimurje nach 74 Minuten eingewechselt.

Arnel Jakupovic (NK Domzale)

ST – 22 Jahre (Jg. 98) – 1 Spiel

Arnel Jakupovic kam zuletzt gleich dreimal hintereinander nicht für den NK Domzale zum Einsatz und saß dabei zweimal nur auf der Tribüne.

Denis Adamov (NK Domzale)

RM – 21 Jahre (Jg. 99)

Denis Adamov saß in den letzten beiden Partien auf der Bank des NK Domzale.

Randy Montie (NK Drava Ptuj)

ST – 21 Jahre (Jg. 99) – 6 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Randy Montie stand für den slowenischen Zweitligisten Drava Ptuj bereits sechsmal in dieser Saison auf dem Platz. Zuletzt stand er beim 1:2 gegen den NK Dob aber nicht im Kader seines Teams.

Aldin Aganovic (NK Drava Ptuj)

RA – 19 Jahre (Jg. 00) – 3 Spiele

Aldin Aganovic stand zuletzt viermal hintereinander nicht im Kader des NK Drava Ptuj.

Jonas Auer (Viktoria Zizkov)

LM – 20 Jahre (Jg. 00) – 4 Spiele

Der linke Mittelfeldspieler Jonas Auer wurde erneut von Mlada Boleslav verliehen – diesmal in die zweite Liga zu Viktoria Zizkov. Er stand in der neuen Saison in allen Spielen auf dem Platz. Zuletzt wurde er beim 0:2 gegen Hradec Kralove nach 64 Minuten eingewechselt.

Emil Tischler (FK Pardubice)

DM – 22 Jahre (Jg. 98) – 4 Spiele – 2 Tore

In der vergangenen Saison stieg Emil Tischler mit seinem „Leihklub“ Pardubice in die höchste tschechische Spielklasse auf. In den letzten Wochen machte er bereits mit seinen ersten beiden Saisontoren von sich reden. Beim 0:3 gegen Banik Ostrava ging er wie sein Mannschaftskollegen leer aus, spielte aber im zentralen Mittelfeld durch. Bisher verpasste der zentrale Mittelfeldspieler keine Minute der vier Spiele dauernden neuen Saison.

Adnan Kanuric (SKF Sered)

TW – 20 Jahre (Jg. 00) – 1 Spiel

Beim 2:2 bei Pohronie stand Adnan Kanuric nicht im Tor des slowakischen Erstligisten Sered. Bisher hütete er nur in der ersten Runde – beim 0:6 gegen Dunajska Streda – das Tor seines Teams.

Aleksa Markovic (Sepsi OSK)

DM – 18 Jahre (Jg. 01)

Aleksa Markovic stand bisher noch in keinem Matchkader seines neuen rumänischen Klubs Sepsi.

Manuel Botic (Petrolul Ploiesti)

ZM – 21 Jahre (Jg. 98)

Der Ex-Admiraner Manuel Botic stand noch in keinem Matchkader des rumänischen Zweitligisten Petrolul Ploiesti.

Fabian Ehmann (Aris Thessaloniki)

TW – 22 Jahre (Jg. 98)

In der laufenden Saison stand Fabian Ehmann bei seinem Klub Aris Thessaloniki noch in keinem Matchkader.

Berkay Tanir (Eskisehirspor)

ZM – 21 Jahre (Jg. 99) – 2 Spiele

Beim 0:0 gegen Adanaspor spielte der zentrale Mittelfeldspieler Berkay Tanir eine Halbzeit lang für den türkischen Zweitligisten Eskisehirspor.

Alexander Kogler (Finn Harps)

RA – 22 Jahre (Jg. 98) – 10 Spiele – 1 Tor

Der Offensivallrounder Alexander Kogler spielte zuletzt beim 1:1 der Finn Harps auswärts gegen Shelbourne durch.

Marco Budic (Viljandi Tulevik)

IV – 20 Jahre (Jg. 00) – 15 Spiele

Beim estnischen Erstligisten Viljandi Tulevik ist Innenverteidiger Marco Budic fix gesetzt. Zuletzt spielte er sowohl in der Liga beim 1:4 gegen Paide, als auch im Cup beim 8:0-Sieg über den FC Köse durch.

Sanjin Vrebac (FK Panevezys)

ZM – 20 Jahre (Jg. 00) – 1 Spiel

Am vergangenen Wochenende gab der einstige Singapur-Legionär Sanjin Vrebac sein Debüt in der ersten litauischen Liga. Bei der 0:1-Heimniederlage gegen Kauno Zalgiris spielte er bis zu seiner Auswechslung nach 62 Minuten im offensiven Mittelfeld des FK Panevezys.

Daniel Mandl, abseits.at