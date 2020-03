Debüt für Maresic, vierter Saisontreffer für Baumgartner

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 10 / 2020

Kevin Danso (FC Southampton)

IV/ZM – 21 Jahre – 6 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Kevin Danso kam in den letzten 18 Spielen des FC Southampton nicht zum Einsatz. Zwölfmal stand er nicht im Kader, nur fünfmal saß er auf der Bank.

Patrick Schmidt (FC Barnsley)

ST – 21 Jahre – 22 Spiele – 2 Tore – 1 Assist

Bei der 0:2-Niederlage gegen Cardiff wurde Patrick Schmidt nach 83 Minuten beim Stand von 0:2 eingewechselt.

Konrad Laimer (RB Leipzig)

ZM/RV – 22 Jahre – 22 Spiele – 2 Tore – 3 Assists

Beim 0:0 beim VfL Wolfsburg spielte Konrad Laimer im defensiven Mittelfeld in einem 3-1-4-2-System durch und sah Gelb. Beim 3:0-Sieg in der Champions League gegen Tottenham spielte er ebenfalls durch und sah Gelb, diesmal aber als zentraler Mittelfeldspieler in einem flachen 3-4-3-System.

Hannes Wolf (RB Leipzig)

OM – 20 Jahre – 3 Spiele

Hannes Wolf saß gegen Wolfsburg auf der Leipzig-Bank und stand gegen Tottenham nicht im Kader der Bullen.

Stefan Posch (TSG 1899 Hoffenheim)

IV/RV – 22 Jahre – 19 Spiele

Beim 1:1 auf Schalke wurde Stefan Posch nach 79 Minute für die Rechtsverteidigerposition eingewechselt und sah zwei Minuten später seine bereits neunte gelbe Karte, weshalb er diese Woche gesperrt sein wird.



Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim)

OM – 20 Jahre – 17 Spiele – 4 Tore – 3 Assists (4/1/0 für TSG 1899 Hoffenheim II)

Christoph Baumgartner wurde beim 1:1 auf Schalke nach einer Stunde eingewechselt und erzielte neun Minuten später den Ausgleich für die Hoffenheimer.

Marco Friedl (SV Werder Bremen)

LV/IV – 21 Jahre – 18 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Beim 2:2 bei Hertha BSC wurde Marco Friedl nach 65 Minuten beim Stand von 2:2 eingewechselt.

Xaver Schlager (VfL Wolfsburg)

ZM – 21 Jahre – 15 Spiele – 1 Tor – 2 Assists (1/0/1 für Wolfsburg II)

Beim 0:0 gegen RB Leipzig spielte Xaver Schlager in einem 4-2-3-1-System auf der Zehnerposition durch bzw. spielte er als Achter/Zehner-Hybrid in einer recht defensiven Mittelfeldausrichtung. In der Europa League spielte Schlager bis zur 73.Minute im defensiven Mittelfeld.

Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart)

ST – 22 Jahre

Regelmäßige News zum Neo-Stuttgarter Sasa Kalajdzic wird es wohl erst im Frühjahr 2020 geben. Der Ex-Admira-Angreifer verletzte sich schwer am Knie und wird – unter anderem aufgrund eines Kreuzbandrisses – mindestens bis Ende März 2020, eher noch länger ausfallen.

Mario Schragl (Karlsruher SC)

TW – 21 Jahre

Auch nach dem Zweitligaaufstieg steht Mario Schragl noch als Ersatzkeeper beim Karlsruher SC unter Vertrag. In der bisherigen Saison kam er allerdings auf keine Einberufung in den Matchkader.

Christoph Kobald (Karlsruher SC)

IV – 22 Jahre – 12 Spiele – 1 Tor

Bei der 1:3-Niederlage in Heidenheim spielte Christoph Kobald in der Innenverteidigung durch, sah in der Nachspielzeit wegen einer Unsportlichkeit Gelb und erzielte nach einer Ecke per Kopf das 1:3 für seine Mannschaft.

Dario Maresic (Stade Reims)

IV – 20 Jahre – 1 Spiel (7/0/0 für Reims B)

Debüt für Dario Maresic in der Kampfmannschaft von Stade Reims! Der Innenverteidiger spielte beim 1:0-Heimsieg gegen Stade Brest durch und bekam gute Bewertungen.

Nando Nöstlinger (RKC Waalwijk)

OM – 22 Jahre – 0 Spiele (9/2/1 für Waalwijk II)

Neu in unserer Liste ist der belgisch-österreichische Doppelstaatsbürger Nando Nöstlinger, Enkel der verstorbenen Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger. Bei der Kampfmannschaft von RKC Waalwijk saß er in der laufenden Saison zweimal auf der Bank. Zuletzt spielte er in der B-Mannschaft, kam aber im letzten Spiel nicht zum Einsatz.

Sandi Lovric (FC Lugano)

DM – 21 Jahre – 15 Spiele – 0 Tore – 3 Assists

Corona-bedingt hatte der FC Lugano seit unserem letzten Update keine Partie mehr.

Dejan Sarac (NK Varazdin)

OM – 22 Jahre

In der letzten Februar-Woche wechselte der ehemalige Italien-Legionär Dejan Sarac in die erste kroatische Liga zum NK Varazdin. Beim 0:2 gegen Osijek saß er auf der Bank seines neuen Klubs.

Mario Goic (NK Sesvete)

LV – 21 Jahre – 13 Spiele – 1 Tor – 2 Assists

Beim 2:1-Auswärtssieg bei Dinamo Zagreb B kam Mario Goic nicht für den NK Sesvete zum Einsatz.

Leon Marojevic (HNK Cibalia Vinkovci)

OM – 21 Jahre

Beim 0:0 bei Dugopolje gegen den NK Solin saß der Neuzugang auf der Bank.

Arnel Jakupovic (NK Domzale)

ST – 21 Jahre – 19 Spiele – 5 Tore

Beim 1:3 gegen Aluminij spielte Arnel Jakupovic bis zur 79.Minute als Rechtsaußen.

Damir Mehmedovic (Tabor Sezana)

LV – 22 Jahre – 2 Spiele

In den letzten beiden Spielen stand Damir Mehmedovic nicht im Kader von Tabor Sezana.

Dino Musija (NK Dob)

RM – 20 Jahre

Beim 2:0-Sieg über Gorica stand Dino Musija nicht im Kader des NK Dob.

Jonas Auer (Mlada Boleslav)

LM – 19 Jahre – 6 Spiele (6/3/0 für Mlada Boleslav II)

Beim 3:2-Sieg bei Banik Ostrava stand Jonas Auer nicht im Kader von Mlada Boleslav.

Emil Tischler (FK Pardubice)

DM – 21 Jahre – 1 Spiel (7/1/0 für Pardubice B)

Neu in unserer Liste ist der in Stockerau geborene Tscheche Emil Tischler, der heuer sieben Spiele für die zweite Mannschaft von Pardubice in der dritten tschechischen Liga bestritt. Am vergangenen Wochenende debütierte er in der 2.Liga für die Kampfmannschaft: Beim 1:0-Auswärtssieg bei Vlasim spielte er im defensiven Mittelfeld durch.

Alex Sobczyk (Spartak Trnava)

ST – 22 Jahre – 21 Spiele – 7 Tore – 2 Assists

Beim 1:0-Auswärtssieg bei Dunajská Streda spielte Alex Sobczyk bis zur 67.Minute als Mittelstürmer in einem 4-4-1-1-System und erzielte nach 13 Minuten das Goldtor für sein Team. Ihr seht das Tor gleich zu Beginn dieses Videos:

Aleksandar Vucenovic (SKF Sered)

ST – 22 Jahre – 3 Spiele

Bei der 0:3-Niederlage gegen Zilina wurde Aleksandar Vucenovic nach 63 Minuten fürs Sturmzentrum eingewechselt.

Adnan Kanuric (SKF Sered)

TW – 19 Jahre – 4 Spiele

Neu in unserer Liste ist der bosnisch-österreichische Doppelstaatsbürger Adnan Kanuric, der in den letzten vier Spielen, auch beim 0:3 gegen Zilina, das Tor des SKF Sered hütete.

Fabian Ehmann (Aris Thessaloniki)

TW – 21 Jahre – 11 Spiele

Bei der 1:2-Heimniederlage im Cup gegen AEK Athen kam Fabian Ehmann nicht für Aris zum Einsatz.

Alexander Kogler (Finn Harps)

RA – 22 Jahre – 2 Spiele

Bei der 0:4-Heimniederlage gegen Dundalk spielte Alex Kogler im Angriff der Finn Harps durch.

Marco Budic (Viljandi Tulevik)

IV – 20 Jahre – 1 Spiel

Debüt für Marco Budic in der höchsten estnischen Spielklasse bei seinem neuen Verein Viljandi Tulevik. Bei der 1:2-Niederlage bei Tammeka wurde er nach 86 Minuten eingewechselt und ins Sturmzentrum gestellt, damit sein Team mit weiten Bällen operieren konnte.

Daniel Mandl, abseits.at