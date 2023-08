Nachwuchs: Erfolgserlebnisse für ÖFB-Junglegionäre in Slowenien

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2001) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2001) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

KALENDERWOCHE 32/ 2023

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Paul Wanner (FC Bayern München)

RA/OM – 17 Jahre (Jg. 05) – 0 Spiele (1/0/0 für Bayern II)

Paul Wanners Vertrag bei Bayern München läuft noch bis Sommer 2027 und weiterhin wäre er bei den Bayern für mehrere Mannschaften eingeplant. Die verbleibende Transferzeit muss in Bezug auf Wanner dennoch genau beobachtet werden. Am vergangenen Wochenende spielte Wanner beim 0:0 der zweiten Mannschaft des FC Bayern gegen Nürnberg II in der bayrischen Regionalliga 90 Minuten im offensiven Mittelfeld durch und sah kurz vor der Halbzeit Gelb.

Patrick Wimmer ( VfL Wolfsburg )

RA – 22 Jahre (Jg. 01)

Im DFB-Pokal wurde Patrick Wimmer beim 6:0-Auswärtssieg bei der TuS Makkabi Berlin nach einer Stunde als Rechtsaußen eingewechselt.

Nicolas Seiwald (RB Leipzig)

ZM – 22 Jahre (Jg. 01)

Nicolas Seiwald durfte sich am vergangenen Wochenende bereits über seinen ersten Titel mit RB Leipzig freuen: Beim 3:0-Triumph über Bayern München im deutschen Supercup, bei dem der Spanier Dani Olmo alle drei Tore erzielte, spielte Seiwald im zentralen Mittelfeld durch.

Junior Adamu (SC Freiburg)

ST – 22 Jahre (Jg. 01)

Aktuell fällt Junior Adamu, der vor der Saison um sechs Millionen Euro nach Freiburg wechselte, wegen eines Patellaspitzensyndroms aus.

Leo Greiml (FC Schalke 04)

IV – 22 Jahre (Jg. 01)

Von Leo Greiml wird es im Jahr 2023 wohl keine Updates mehr geben: Der Schalke-Pechvogel riss sich am 22. Juli bereits zum zweiten Mal das Kreuzband.

David Nemeth ( FC St. Pauli )

IV – 22 Jahre (Jg. 01) – 0 Spiele (1/0/0 für St. Pauli II)

David Nemeth gab im DFB-Pokal sein Comeback für die Kampfmannschaft des FC St. Pauli, nachdem er Ende Juli schon einmal für die zweite Mannschaft in der Regionalliga randurfte. Beim 5:0-Sieg beim SV Altas wurde er nach 72 Minuten für die Innenverteidigung eingewechselt.

Benjamin Böckle (Fortuna Düsseldorf)

LV – 20 Jahre (Jg. 02)

Benjamin Böckle saß in beiden Saisonpartien von Fortuna Düsseldorf, sowie beim 3:1-Sieg im DFB-Pokal in Illertissen auf der Bank der Kampfmannschaft.

Paul Tschernuth (1.FC Heidenheim)

TW – 21 Jahre (Jg. 02)

Der Salzburger Paul Tschernuth stieg mit dem 1. FC Heidenheim in die deutsche Bundesliga auf. Nachdem er aber schon in der zweiten Liga zu keinem Pflichtspiel kam wird es für den jungen Keeper sehr schwer sein, in der höchsten Spielklasse in die Mannschaft zu rutschen. Sein Vertrag in Heidenheim läuft noch bis 2025 – in der laufenden Saison stand er noch in keinem Matchkader.

Flavius Daniliuc ( US Salernitana )

IV – 22 Jahre (Jg. 01)

Der Innenverteidiger Flavius Daniliuc spielt auch in der kommenden Saison für die US Salernitana in der italienischen Serie A. Am kommenden Wochenende startet die Saison mit der ersten Runde der Coppa Italia, wo Daniliuc aber noch fehlen wird, nachdem er sich im Sommer einer Operation unterzog.

Marlon Mustapha (Como 1907)

ST – 22 Jahre (Jg. 01)

Marlon Mustapha spielt künftig in der italienischen Serie B für Como. Der Angreifer wechselte um etwa 900.000 Euro aus Mainz nach Italien. In der Coppa Italia kam er bei der 0:1-Niederlage bei Lecce zu seinem Debüt, nachdem er in der 70. Minute eingewechselt wurde.

Silvan Wallner ( FC Zürich )

IV/RV – 21 Jahre (Jg. 02) – 1 Spiel

In den letzten drei Ligaspielen saß Silvan Wallner jeweils auf der Bank der Züricher.

Yusuf Demir (Galatasaray)

OM/RA – 19 Jahre (Jg. 03)

Yusuf Demir steht bei Galatasaray auf dem Abstellgleis und dürfte demnächst verliehen werden. Trabzonspor und der FC Basel gelten aktuell als aussichtsreichste Kandidaten für eine Leihe des als Megatalent gehypten Wieners, wobei es aktuell danach aussieht, als würden vor allem die Schweizer ernstmachen.

Onurhan Babuscu (Gaziantep FK)

OM – 19 Jahre (Jg. 03)

Nachdem der Gaziantep FK im vergangenen halben Jahr wegen der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien den Spielbetrieb ruhend stellte, nimmt man 2023/24 wieder an der Süper Lig teil. In der laufenden Saison stand der 19-Jährige noch in keinem Matchkader.

Can Keles (Karagümrük)

LA – 21 Jahre (Jg. 01) – 1 Spiel

In der ersten Runde der neuen Süper-Lig-Saison startete Can Keles bei der 0:1-Heimniederlage gegen Besiktas für Karagümrük in einem 4-3-3 als Rechtsaußen und wurde nach 74 Minuten beim Stand von 0:0 ausgewechselt.

Berkay Dogan (Eyüpsor)

IV – 21 Jahre (Jg. 02)

Berkay Dogan stand in der laufenden Saison noch in keinem Matchkader des türkischen Zweitligisten Eyüpspor.

Gabriel Eskinja (Slaven Belupo)

IV – 19 Jahre (Jg. 03)

Der Innenverteidiger Gabriel Eskinja spielt weiterhin für den kroatischen Erstligisten Slaven Belupo. In den ersten vier Saisonspielen saß er auf der Bank seines Teams.

Franjo Ivanovic ( HNK Rijeka )

OM/ST – 19 Jahre (Jg. 03) – 3 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

In der Quali zur UEFA Europa Conference League begann Franjo Ivanovic beim 3:1-Auswärtssieg bei B36 Tórshavn als Mittelstürmer in einem 4-3-3-System und wurde nach 77 Minuten beim Stand von 2:1 ausgewechselt.

Raul Florucz ( Olimpija Ljubljana )

RA/LA – 22 Jahre (Jg. 01) – 2 Spiele

Sowohl bei der 0:3-Niederlage gegen Galatasaray in der Champions-League-Qualifikation, als auch beim 2:1-Sieg in der Liga gegen Domzale fehlte Raul Florucz verletzungsbedingt.

Pascal Juan Estrada ( Olimpija Ljubjana )

IV/DM – 21 Jahre (Jg. 02) – 1 Spiel

Pascal Estrada saß bei der 0:3-Niederlage gegen Galatasaray in der Champions-League-Qualifikation auf der Bank von Olimpija Ljubljana und wurde beim 2:1-Sieg in der Liga gegen Domzale in der 84. Minute eingewechselt, womit er sein Saisondebüt feierte.

Olimpija Ljubljana ) Mateo Karamatic (

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 3 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Auch Mateo Karamatic saß beim 0:4 gegen Galatasaray auf der Bank seines Teams. Beim 2:1-Sieg über Domzale spielte er allerdings in der Innenverteidigung durch und bereitete in der zweiten Halbzeit den Siegtreffer seines Teams vor.

Dardan Shabanhaxhaj (ND Mura)

LA – 22 Jahre (Jg. 01) – 3 Spiele – 2 Tore

Beim 3:1-Auswärtssieg in Koper spielte der Ex-Sturm-Offensivmann Dardan Shabanhaxhaj bis zur 84. Minute als Rechtsaußen und erzielte bereits nach acht Minuten das 1:0 für sein Team.

Eldin Sehic (Tabor Sezana)

ST – 20 Jahre (Jg. 03) – 2 Spiele

Bei der 0:6-Niederlage des slowenischen Zweitligisten Tabor Sezana gegen den NK Brinje Grosuplje spielte Eldin Sehic bis zur 68. Minute im Sturmzentrum.

Aleksa Markovic (NK Dekani)

DM – 22 Jahre (Jg. 01) – 2 Spiele

Bei der 0:1-Niederlage bei Ilirija spielte Aleksa Markovic im defensiven Mittelfeld durch und sah Gelb.

Marko Dijakovic (GKS Tychy)

IV – 21 Jahre (Jg. 02)

Marko Dijakovic saß beim 1:0-Sieg des polnischen Zweitligisten GKS Tychy gegen Wisla Krakau erstmals auf der Bank seines Teams.

Daniel Mandl, abseits.at