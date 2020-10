Nachwuchs: Erstes Saisontor für Polster, Zirngast und Sahin

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 43 / 2020

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Thierno Ballo (FC Chelsea U23)

RA – 18 Jahre (Jg. 02) – 6 Spiele – 1 Tor – 3 Assists

Bei der 1:3-Niederlage gegen die Liverpool U23 spielte Thierno Ballo diesmal etwas tiefer, auf der Achterposition in einem 4-2-3-1-System durch.

Pascal Juan Estrada (Wolverhampton Wanderers U23)

ZM – 18 Jahre (Jg. 02) – 5 Spiele

Bei der 1:2-Niederlage gegen die Crystal Palace U23 spielte Pascal Juan Estrada in der Innenverteidigung durch.

Ervin Omic (Juventus Turin U19)

ZM – 17 Jahre (Jg. 03) – 2 Spiele

Seit unserem letzten Update hatte die U19 von Juventus Turin kein Spiel mehr.

Manuel Polster (VfL Wolfsburg U19)

LA – 17 Jahre (Jg. 02) – 4 Spiele – 1 Tor – 3 Assists

Beim 1:1 bei der U19 von Viktoria Berlin spielte Manuel Polster als Linksaußen in einem 4-2-3-1-System durch und erzielte nach sechs Minuten seinen ersten Saisontreffer.

Eldin Sehic (VfL Wolfsburg U19)

ST – 17 Jahre (Jg. 03)

Neu in der Wolfsburger U19 ist Eldin Sehic, der Anfang Oktober aus dem Nachwuchs von Vorwärts Steyr in die A-Junioren Bundesliga wechselte. Bisher stand der Mittelstürmer aber noch in keinem Matchkader.

Deniz Pehlivan (FSV Mainz 05 U19)

ST – 18 Jahre (Jg. 02)

In der laufenden Saison stand Deniz Pehlivan noch in keinem Matchkader der FSV Mainz 05 A-Junioren, für die er auch schon in der vergangenen Saison spielte.

Edin Mujkanovic (SV Werder Bremen U19)

ZM – 18 Jahre (Jg. 02) – 3 Spiele

Beim 2:1-Heimsieg gegen die U19 von Holstein Kiel spielte Edin Mujkanovic von Beginn an im offensiven Mittelfeld in einem 4-2-3-1-System und wurde nach 80 Minuten ausgewechselt.

Gabriel Zirngast (FC Ingolstadt U19)

ST – 18 Jahre (Jg. 02) – 3 Spiele – 1 Tor

Erstes Saisontor für Gabriel Zirngast: Beim 4:2-Auswärtssieg bei der Karlsruher SC U19 spielte er im Sturmzentrum durch und erzielte nach 22 Minuten das 2:0 für sein Team.

Berkay Dogan (FC St.Pauli U19)

IV – 18 Jahre (Jg. 02) – 3 Spiele (3/0/0 für St.Pauli II)

Berkay Dogan kam zu einer weiteren Einsatzminute in der Regionalliga: Beim 1:1 im kleinen Derby gegen den HSV II wurde er in der Schlussminute eingewechselt. Für die U19-Mannschaft spielte er beim 1:1 gegen die Magdeburg U19 als Rechtsverteidiger in einem 4-2-3-1 durch, womit er erstmalig nicht in der Innenverteidigung spielte.

Philipp Wydra (1.FC Köln U19)

ZM – 17 Jahre (Jg. 03) – 3 Spiele

Beim 5:0-Heimsieg gegen die Leverkusen U19 wurde Philipp Wydra nach 74 Minuten eingewechselt.

Namory Cissé (1.FC Köln U19)

DM – 17 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel – 1 Tor

Beim 5:0-Heimsieg gegen die Leverkusen U19 kam Namory Cissé nicht für die Kölner A-Junioren zum Einsatz.

Adem Podrimaj (Hannover 96 U19)

OM/ST – 17 Jahre (Jg. 03) – 2 Spiele

Beim 6:1-Auswärtssieg gegen die U19 des Chemnitzer FC wurde Adem Podrimaj nach 79 Minuten eingewechselt.

Daniel Au Yeong (SC Freiburg U19)

LA – 17 Jahre (Jg. 03) – 4 Spiele – 1 Tor

Beim 1:1 bei der Kaiserslautern U19 wurde Daniel Au Yeong nach 68 Minuten eingewechselt und sah Gelb.

Gabriel Haider (TSG 1899 Hoffenheim U19)

IV – 18 Jahre (Jg. 02) – 4 Spiele – 1 Tor

Beim 2:1-Auswärtssieg gegen die Eintracht Frankfurt U19 spielte Gabriel Haider in der Innenverteidigung durch.

Simon Spari (Karlsruher SC U19)

TW – 18 Jahre (Jg. 02) – 4 Spiele

Simon Spari spielte bei der 2:4-Niederlage gegen die Ingolstadt U19 im Tor der Karlsruher SC U19 durch.

Erijon Shaqiri (1.FC Kaiserslautern U19)

OM/ST – 17 Jahre (Jg. 02) – 2 Spiele

Beim 1:1 gegen die Freiburg U19 spielte Erijon Shaqiri bis zur 72.Minute.

Kilian Scharner (VfB Stuttgart U19)

TW – 17 Jahre (Jg. 03) – 4 Spiele

Beim 4:1-Auswärtssieg gegen die U19 von Greuther Fürth spielte Kilian Scharner im Tor der jungen Stuttgarter durch.

Mehmet Sahin (VfB Stuttgart U19)

DM – 16 Jahre (Jg. 04) – 4 Spiele – 1 Tor (1/0/1 für Stuttgart U17)

Beim 4:1-Auswärtssieg gegen die U19 von Greuther Fürth spielte Mehmet Sahin bis zur 81.Minute und erzielte mit seinem ersten Saisontor kurz vor der Pause das 3:0 für sein Team.

Franjo Ivanovic (FC Augsburg U19)

OM/ST – 17 Jahre (Jg. 03) – 2 Spiele

Beim 2:5 gegen die Kickers Offenbach U19 stand Franjo Ivanovic nicht im Kader der jungen Augsburger.

Paul Tschernuth (1.FC Heidenheim U19)

TW – 18 Jahre (Jg. 02) – 2 Spiele

Beim 3:1 über die SSV Ulm U19 stand Paul Tschernuth über 90 Minuten im Tor der jungen Heidenheimer und sah Gelb.

Elias Atiabou (Viktoria Köln U19)

ST – 18 Jahre (Jg. 02) – 3 Spiele

Seit unserem letzten Update hatte die Viktoria Köln U19 keine Partie mehr.

Jean Francois de Chatrie Doegl (Holstein Kiel U17)

RV – 15 Jahre (Jg. 04) – 3 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 4:1-Heimsieg gegen die Eintracht Braunschweig U17 spielte Rechtsverteidiger Doegl bis zur 62.Minute und bereitete das 3:1 für sein Team vor.

Matteo Bignetti (Eintracht Frankfurt U17)

TW – 16 Jahre (Jg. 04) – 4 Spiele

Beim 4:0 gegen die Heidenheim U17 spielte Matteo Bignetti im Tor der Eintracht Frankfurt U17 durch.

Nicolas Bajlicz (1.FC Köln U17)

ZM – 16 Jahre (Jg. 04) – 3 Spiele

Beim 5:2-Sieg gegen die Wuppertal U17 spielte Nicolas Bajlicz bis zur 73.Minute und wurde dann ausgewechselt.

Tizian-Valentino Scharmer (TSG 1899 Hoffenheim U17)

LV – 16 Jahre (Jg. 04)

Beim 0:0 gegen die U17 des SV Wehen Wiesbaden stand Tizian-Valentino Scharmer nicht im Kader der Hoffenheimer B-Junioren.

Elias Prosic (TSG 1899 Hoffenheim U17)

AW – 16 Jahre (Jg. 04) – 4 Spiele

Beim 0:0 gegen die U17 des SV Wehen Wiesbaden begann Elias Prosic für die Hoffenheimer und wurde zur Pause ausgewechselt.

Tomás Händel (Vitoria Guimaraes U23)

ZM – 19 Jahre (Jg. 00) – 3 Spiele

Beim 3:0-Auswärtssieg gegen Camacha stand Tomás Händel in der Startelf seines Teams und wurde nach einer Stunde ausgewechselt.

Vincent Spari (FC St.Gallen U18)

OM – 16 Jahre (Jg. 04) – 8 Spiele – 2 Tore

Seit unserem letzten Update hatte die St. Gallen U18 keine Partie mehr.

Sven Vattappillil (Team AFF/FFV Fribourg U17)

IV – 16 Jahre (Jg. 04) – 5 Spiele

Beim 2:0-Sieg bei der Concordia Basel U17 kam Sven Vattappillil nicht zum Einsatz.

Ethan Brandy (Team Vaud U17)

IV/RV – 15 Jahre (Jg. 04) – 6 Spiele

Beim 4:1-Sieg bei der U18 des FC Vaduz führte Ethan Brandy sein Team als Kapitän auf den Platz und spielte als Innenverteidiger durch.

Noah Kling (FC Vaduz U18)

ZM – 16 Jahre (Jg. 03) – 7 Spiele

Bei der 1:4-Niederlage gegen die Team Vaud U17 spielte Noah Kling als Kapitän im defensiven Mittelfeld in einem 4-4-2-System durch.

Nebojsa Spasojevic (FC Vaduz U18)

LM/RM – 17 Jahre (Jg. 03) – 6 Spiele – 1 Tor

Bei der 1:4-Niederlage gegen die Team Vaud U17 spielte Nebojsa Spasojevic im rechten Mittelfeld in einer Mittelfeldraute durch.

Damian Maksimovic (FC Vaduz U18)

ST – 15 Jahre (Jg. 04) – 5 Spiele – 2 Tore

Bei der 1:4-Niederlage gegen die Team Vaud U17 spielte Damian Maksimovic im linken Mittelfeld in einer Mittelfeldraute durch.

Ömer Topal (Altinordu U19)

IV – 18 Jahre (Jg. 01)

Der in Wien geborene Ömer Topal stand in der laufenden Saison noch in keinem Matchkader der Altinordu U19.

Daniel Mandl, abseits.at