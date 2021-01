Nachwuchs: Österreichs junge Innenverteidiger hoch im Kurs!

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwochen 1 – 3/2021

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Patrick Schmidt (FC Barnsley)

ST – 22 Jahre (Jg. 98) – 8 Spiele

In den letzten drei Pflichtspielen saß Patrick Schmidt auf der Bank des FC Barnsley.

Hannes Wolf (Borussia Mönchengladbach)

OM – 21 Jahre (Jg. 99) – 17 Spiele – 2 Tore

Hannes Wolf kam zuletzt beim überraschenden 3:2-Sieg über Bayern München und beim 2:2 beim VfB Stuttgart zu Kurzeinsätzen und spielte beim 1:0-Heimsieg über Werder Bremen von Beginn an. Dabei spielte er im offensiven Mittelfeld und wurde nach 85 Minuten ausgewechselt.



Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim)

OM – 21 Jahre (Jg. 99) – 16 Spiele – 2 Tore – 4 Assists

Bei der glatten 0:4-Niederlage auf Schalke spielte Christoph Baumgartner im offensiven Mittelfeld der Hoffenheimer durch und sah Gelb, weshalb er beim 0:0 gegen Arminia Bielefeld eine Gelbsperre absitzen musste. Beim glatten 3:0-Auswärtssieg bei Hertha BSC spielte er bis zur 88.Minute als hängende Spitze und bereitete einen Treffer vor.

Marco Friedl (SV Werder Bremen)

LV/IV – 22 Jahre (Jg. 98) – 17 Spiele

Marco Friedl verpasste weiterhin keine Minute in der deutschen Bundesligasaison. Auch beim 1:1 gegen Leverkusen, beim 2:0-Sieg über Augsburg und dem 0:1 in Gladbach spielte er als Innenverteidiger durch.



Romano Schmid (SV Werder Bremen)

OM – 20 Jahre (Jg. 00) – 8 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Romano Schmid kommt immer mehr bei Werder Bremen an: Beim 1:1 in Leverkusen und beim 2:0-Sieg über Augsburg wurde er jeweils in der Schlussphase eingewechselt, wobei er gegen Augsburg seinen ersten Bundesligaassist beisteuerte. Beim 0:1 in Gladbach startete er als hängende Spitze und wurde nach 74 Minuten ausgewechselt.

Kevin Danso (Fortuna Düsseldorf)

IV/ZM – 22 Jahre (Jg. 98) – 15 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Sowohl beim 0:0 bei Eintracht Braunschweig, als auch beim 3:0-Sieg bei Erzgebirge Aue spielte Kevin Danso in der Innenverteidigung der Düsseldorfer durch.

Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf)

IV – 20 Jahre (Jg. 00) – 8 Spiele (3/0/0 für Southampton U23)

Sowohl beim 0:0 bei Eintracht Braunschweig, als auch beim 3:0-Sieg bei Erzgebirge Aue saß Christoph Klarer auf der Bank von Fortuna Düsseldorf.

Michael Svoboda (Venezia FC)

IV – 22 Jahre (Jg. 98) – 7 Spiele – 1 Tor

Beim 0:2 bei Pordenone saß Michael Svoboda auf der Bank des Venezia FC.

Dario Maresic (Stade Reims)

IV – 21 Jahre (Jg. 99) – 6 Spiele

In den letzten neun Partien saß Dario Maresic auf der Bank von Stade Reims.

Flavius Daniliuc (OGC Nizza)

IV – 19 Jahre (Jg. 01) – 12 Spiele

In den letzten drei Partien – einem 0:2 in Brest, einem 1:1 bei Metz und einer 0:3-Heimniederlage gegen Bordeaux – spielte Flavius Daniliuc in der Innenverteidigung von Nizza durch.

Silvan Wallner (FC Zürich)

IV/RV – 18 Jahre (Jg. 02) – 11 Spiele – 0 Tore – 1 Assist (6/1/0 für FC Zürich II)

Seit unserem letzten Update hatte der FC Zürich keine Partie mehr.

Ivan Sarcevic (FC Wil 1900)

DM – 19 Jahre (Jg. 01) – 7 Spiele

Seit unserem letzten Update hatte der FC Wil 1900 keine Partie mehr.

Leo Mätzler (FC Wil 1900)

IV – 18 Jahre (Jg. 02) – 5 Spiele (2/0/0 für FC Wil II)

Seit unserem letzten Update hatte der FC Wil 1900 keine Partie mehr.

Anes Omerovic (FC Winterthur)

DM – 22 Jahre (Jg. 98) – 9 Spiele

Seit unserem letzten Update hatte der FC Winterthur keine Partie mehr.

Muhammed-Cham Saracevic (Vendsyssel FF)

RM – 20 Jahre (Jg. 00) – 8 Spiele

Seit unserem letzten Update hatte Vendsyssel keine Partie mehr.

Fabian Ehmann ( Vendsyssel FF )

TW – 22 Jahre (Jg. 98)

Neu dem Saracevic-Klub Vendsyssel ist Fabian Ehmann. Der Keeper löste zunächst seinen Vertrag bei Aris Saloniki auf und unterzeichnete dann einen Halbjahresvertrag beim dänischen Zweitligisten.

Mario Goic (NK Sesvete)

LV – 22 Jahre (Jg. 98) – 5 Spiele

In der zweiten kroatischen Liga beginnt die Frühjahrssaison am 12. Februar.

Raul Florucz (NK Sesvete)

LA – 19 Jahre (Jg. 01) – 12 Spiele

In der zweiten kroatischen Liga beginnt die Frühjahrssaison am 12. Februar.

Lukas Parger (Dinamo Zagreb II)

ST – 18 Jahre (Jg. 01) – 11 Spiele

In der zweiten kroatischen Liga beginnt die Frühjahrssaison am 12. Februar.

Mateo Karamatic (NK Osijek II)

MF – 18 Jahre (Jg. 01) – 9 Spiele

In der zweiten kroatischen Liga beginnt die Frühjahrssaison am 12. Februar.

Arnel Jakupovic (NK Domzale)

ST – 22 Jahre (Jg. 98) – 11 Spiele – 2 Tore – 1 Assist

In der slowenischen Liga beginnt die Frühjahrssaison am 10. Februar.

Denis Adamov (NK Domzale)

RM – 21 Jahre (Jg. 99) – 3 Spiele

In der slowenischen Liga beginnt die Frühjahrssaison am 10. Februar.

Randy Montie (NK Drava Ptuj)

ST – 21 Jahre (Jg. 99) – 7 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Seit unserem letzten Update hatte der NK Drava Ptuj keine Partie mehr.

Aldin Aganovic (NK Drava Ptuj)

RA – 19 Jahre (Jg. 00) – 3 Spiele

Seit unserem letzten Update hatte der NK Drava Ptuj keine Partie mehr.

Jonas Auer (Viktoria Zizkov)

LM – 20 Jahre (Jg. 00) – 10 Spiele – 0 Tore – 2 Assists

In der zweiten tschechischen Liga geht es erst in der ersten März-Woche weiter.

Emil Tischler (FK Pardubice)

DM – 22 Jahre (Jg. 98) – 13 Spiele – 4 Tore (1/0/0 für Pardubice B)

Emil Tischler spielte bei der 0:2-Heimniederlage gegen Ceske Budejovice im rechten Mittelfeld durch und sah Gelb. Außerdem wurde der langjährige Austria-Akademiespieler zuletzt fix von Pardubice verpflichtet, unterzeichnete einen Vertrag bis 2024 und wird demnach nicht mehr zu Slovacko zurückkehren.

Manuel Botic (Petrolul Ploiesti – > vereinslos)

ZM – 22 Jahre (Jg. 98) – 5 Spiele – 1 Tor

Manuel Botic’ Vertrag in Rumänien wurde aufgelöst. Der Mittelfeldspieler ist damit aktuell vereinslos.

Berkay Tanir (Eskisehirspor)

ZM – 21 Jahre (Jg. 99) – 12 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Seit unserem letzten Update hatte Eskisehirspor keine Partie mehr.

Alexander Kogler (Finn Harps)

RA – 22 Jahre (Jg. 98) – 14 Spiele – 1 Tor

Für die Finn Harps und Alexander Kogler ist die Saison bereits beendet.

Marco Budic (Viljandi Tulevik – > vereinslos)

IV – 20 Jahre (Jg. 00) – 17 Spiele

Nachdem sein Vertrag beim estnischen Erstligisten Viljandi Tulevik Anfang Jänner aufgelöst wurde, ist der Innenverteidiger Marco Budic ab sofort auf Vereinssuche.

Sanjin Vrebac (FK Panevezys)

ZM – 20 Jahre (Jg. 00) – 5 Spiele – 0 Tore – 2 Assists (7/3/0 für Panevezys B)

In Litauen ist die Saison bereits beendet.

Daniel Mandl, abseits.at