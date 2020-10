Nachwuchs: Schragl-Debüt für Grossaspach, Nöstlinger-Enkel geht in 4.Liga

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 40 / 2020

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Mario Schragl (Sonnenhof-Grossaspach)

TW – 21 Jahre (Jg. 99) – 1 Spiel

Debüt für Mario Schragl bei Sonnenhof Grossaspach. Allerdings musste er gleich eine ordentliche Klatsche hinnehmen: Gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg gab es ein 0:5. Im darauffolgenden Spiel gegen Bayern Alzenau (0:1) saß er nur auf der Bank.

Tim Linsbichler (TSV 1860 München)

ST – 20 Jahre (Jg. 00)

Vor knapp zwei Wochen wechselte Tim Linsbichler aus der zweiten Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim zum TSV 1860 München. Bisher kam er noch zu keinen Einsätzen.

Jonas Wendlinger (1.FC Nürnberg II)

TW – 20 Jahre (Jg. 00) – 8 Spiele

Die bayrische Regionalliga wird nach dem Corona-Lockdown als Saison 2019/21 fertiggespielt. Der Meister zum Abbruch, Türkgücü München, stieg in die 3. Liga auf, die direkten Duelle mit dem Verein wurden annulliert. Nun spielen also 17 Teams die Regionalligasaison des Vorjahres fertig. Aktuell warten sämtliche Regionalliga-Legionäre in Bayern auf den Restart.

Hendrik Bombek (Altona 93)

IV – 21 Jahre (Jg. 99) – 5 Spiele – 1 Tor

Bei der 1:2-Niederlage gegen den FC St.Pauli II spielte Hendrik Bombek bis zur 73.Minute in der Innenverteidigung und wurde dann ausgewechselt.

Amir Abdijanovic (VfL Wolfsburg II)

OM/ST – 19 Jahre (Jg. 01) – 1 Spiel

Beim 1:2 gegen den SSV Jeddeloh kam Amir Abdijanovic nicht für die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg zum Einsatz.

Alexandar Borkovic (TSG 1899 Hoffenheim II)

IV – 21 Jahre (Jg. 99)

Alexandar Borkovic fehlt seinem neuen Klub, der TSG Hoffenheim, wo er vorerst für die zweite Mannschaft eingeplant ist, noch wegen einer Oberschenkelverletzung. Borkovic war Ende August von der Austria nach Hoffenheim gewechselt.

Suliman Marlon Mustapha (FSV Mainz 05 II)

ST – 19 Jahre (Jg. 01) – 1 Spiel

Seit unserem letzten Update hatte der FSV Mainz 05 II kein Spiel mehr.

Felix Bacher (SC Freiburg II)

IV – 19 Jahre (Jg. 00) – 3 Spiele – 1 Tor

Beim 5:0-Auswärtssieg bei Sonnenhof Grossaspach saß Felix Bacher auf der Bank des SC Freiburg II. Beim darauffolgenden 2:2 gegen die Kickers Offenbach wurde er nach 82 Minuten eingewechselt.

Abdullah Dzafo (Hannover 96 II)

OM – 20 Jahre (Jg. 00)

Der junge Austro-Bosnier Abdullah Dzafo stand in der laufenden Saison noch in keinem Matchkader.

Noah Oke Eyawo (Borussia Mönchengladbach II)

LV – 19 Jahre (Jg. 01)

Noah Oke Eyawo, der nun in die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach aufstieg, fehlt seinem Team aktuell noch wegen eines Muskelfaserrisses.

Philipp Jorganovic (SV Werder Bremen II)

TW – 18 Jahre (Jg. 02)

Philipp Jorganovic stieg von der U19 in die zweite Mannschaft von Werder Bremen auf, muss aber derzeit aufgrund einer kürzlich vollzogenen Knieoperation passen.

Lukas Fahrnberger (Eintracht Frankfurt II)

DM – 19 Jahre (Jg. 01)

Der umsichtige Mittelfeldspieler Lukas Fahrnberger ist heuer für die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt eingeplant, könnte aber sogar Chancen auf erste Bundesligaeinsätze bekommen. Bisher stand er in der neuen Saison noch in keinem Matchkader.

Nicolas Kristof (FC Astoria Walldorf)

TW – 20 Jahre (Jg. 99) – 6 Spiele

Auch heuer ist Nicolas Kristof wieder Stammkeeper beim FC Astoria Walldorf in der deutschen Regionalliga Südwest. Bisher stand er in allen Saisonspielen im Tor, zuletzt beim 1:3 gegen Schott Mainz.

Aboubacar Cissé (FC Augsburg II)

ST – 19 Jahre (Jg. 01)

Die bayrische Regionalliga wird nach dem Corona-Lockdown als Saison 2019/21 fertiggespielt. Der Meister zum Abbruch, Türkgücü München, stieg in die 3. Liga auf, die direkten Duelle mit dem Verein wurden annulliert. Nun spielen also 17 Teams die Regionalligasaison des Vorjahres fertig. Aktuell warten sämtliche Regionalliga-Legionäre in Bayern auf den Restart.

Amer Habibovic (SpVgg Greuther Fürth II)

ST – 19 Jahre (Jg. 01) – 1 Spiel

Die bayrische Regionalliga wird nach dem Corona-Lockdown als Saison 2019/21 fertiggespielt. Der Meister zum Abbruch, Türkgücü München, stieg in die 3. Liga auf, die direkten Duelle mit dem Verein wurden annulliert. Nun spielen also 17 Teams die Regionalligasaison des Vorjahres fertig. Aktuell warten sämtliche Regionalliga-Legionäre in Bayern auf den Restart.

Adin Ferizovic (Bayern Alzenau)

LA – 18 Jahre (Jg. 01)

Adin Ferizovic stieg zuletzt in die Kampfmannschaft des FC Bayern Alzenau auf, die aktuell in der deutschen Regionalliga Südwest spielt. Bisher stand er aber noch in keinem Matchkader.

Valentin Manzenreiter (Alemannia Aachen)

TW – 19 Jahre (Jg. 01)

Der gebürtige Oberösterreicher Valentin Manzenreiter stieg im Sommer in die Kampfmannschaft von Alemannia Aachen auf, stand bisher aber noch in keinem Matchkader.

Jonathan Egger (FC St.Gallen U21)

ST – 17 Jahre (Jg. 02) – 2 Spiele

Beim 0:0 gegen den FC Paradiso stand Jonathan Egger nicht im Kader der FC St.Gallen U21.

Nando Nöstlinger (KSC Lokeren-Temse)

OM – 22 Jahre (Jg. 98)

Nando Nöstlinger verließ am Montag den niederländischen Erstligisten RKC Waalwijk und unterschrieb für ein Jahr beim Viertligisten KSC Lokeren-Temse. Bisher stand der Enkel der verstorbenen Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger noch in keinem Matchkader.

Muhammed Barutcu (Hacettepespor)

DM – 22 Jahre (Jg. 98) – 2 Spiele

Beim 0:1 bei Ankara Demir wurde Muhammed Barutcu nach 73 Minuten eingewechselt.

Benjamin Mustafic (Hanacka Slavia Kromeriz)

ST – 22 Jahre (Jg. 98) – 7 Spiele

Sowohl beim 1:1 gegen den FC Slovacko B, als auch beim 2:1-Sieg bei Jihlava B wurde Benjamin Mustafic eingewechselt. Einmal spielte er 25 und einmal 12 Minuten lang.

Daniel Mandl, abseits.at