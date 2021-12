Nachwuchs: Wanner und Wydra treffen, Brandy spielt erstmals für U21

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 46-47 / 2021

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Pascal Juan Estrada (Wolverhampton Wanderers U23)

ZM – 19 Jahre (Jg. 02) – 13 Spiele

Beim 2:1-Auswärtssieg gegen die Birmingham City U23 spielte Pasco Estrada im defensiven Mittelfeld durch. Beim heftigen 0:5 gegen die Reserve von Norwich City startete er in der Innenverteidigung, sah Gelb und wurde nach 63 Minuten ausgewechselt.

Ervin Omic (Juventus Turin U19)

ZM – 18 Jahre (Jg. 03) – 9 Spiele

In der UEFA Youth League spielte Ervin Omic beim 3:1-Auswärtssieg gegen Chelsea im defensiven Mittelfeld durch und war dabei erneut Kapitän der Juventus Turin Primavera. Beim 2:2 gegen die AS Roma in der U19-Meisterschaft spielte er ebenfalls als Sechser durch.

Eldin Sehic (VfL Wolfsburg U19)

ST – 18 Jahre (Jg. 03)

Bei der 0:2-Niederlage in der UEFA Youth League gegen die Sevilla U19 stand Eldin Sehic nicht im Kader der Wolfsburger A-Junioren.

Philipp Wydra (1.FC Köln U19)

ZM – 18 Jahre (Jg. 03) – 7 Spiele – 1 Tor (1/0/0 für 1.FC Köln II)

Beim 1:1 gegen die Bayer Leverkusen U19 führte Philipp Wydra die Kölner A-Junioren als Kapitän auf den Platz, spielte im rechten Mittelfeld durch, erzielte das einzige Tor seines Teams und sah in der Schlussphase Gelb. Beim darauffolgenden 5:1-Sieg im Stadtderby gegen die Viktoria Köln U19 spielte Wydra bis zur 77. Minute.

Namory Cissé (1.FC Köln U19)

OM/ST – 18 Jahre (Jg. 03) – 7 Spiele – 1 Tor

Beim 1:1 gegen die Leverkusen U19 wurde Namory Cisse nach 67 Minuten eingewechselt. Beim 5:1 bei Viktoria Köln kam er nach 56 Minuten ins Spiel.

Nicolas Bajlicz (1.FC Köln U19 )

ZM – 17 Jahre (Jg. 04) – 2 Spiele

Beim 1:1 gegen Leverkusen U19 stand Nicolas Bajlicz nicht im Kader der Kölner. Beim 5:1 bei Viktoria Köln saß er über die volle Spieldauer auf der Bank.

Adem Podrimaj (Hannover 96 U19)

OM/ST – 18 Jahre (Jg. 03) – 8 Spiele – 2 Tore – 1 Assist (2/0/0 für Hannover 96 II)

Beim 1:1 gegen die Hansa Rostock U19 spielte Adem Podrimaj als Achter durch.

Daniel Au Yeong (SC Freiburg U19)

LA – 18 Jahre (Jg. 03) – 10 Spiele – 3 Tore – 1 Assist

Beim 1:3 gegen die Mainz U19 spielte Daniel Au Yeong bis zur 85. Minute. Beim 1:1 bei der U19 des Karlsruher SC spielte er durch.

Jakob Knollmüller (TSG 1899 Hoffenheim U19)

ST – 18 Jahre (Jg. 03) – 4 Spiele

Beim 3:1-Auswärtssieg bei der Saarbrücken U19 wurde Jakob Knollmüller nach 65 Minuten eingewechselt. Beim 2:2 gegen die Stuttgart U19 stand er nicht im Kader der Hoffenheimer.

Kilian Scharner (VfB Stuttgart U19)

TW – 18 Jahre (Jg. 03)

Kilian Scharner saß in den letzten drei Pflichtspielen auf der Bank der VfB Stuttgart U19.

Mehmet Sahin (VfB Stuttgart U19)

DM – 17 Jahre (Jg. 04) – 7 Spiele

Beim 3:0-Sieg über die U19 von Eintracht Frankfurt saß Mehmet Sahin auf der Bank der Stuttgarter A-Junioren. Beim darauffolgenden 2:2 gegen die Hoffenheim U19 wurde er in der Schlussminute eingewechselt.

Marvin Schuster (VfB Stuttgart U19)

IV – 18 Jahre (Jg. 03) – 10 Spiele (2/0/0 für VfB Stuttgart II)

Sowohl beim 3:0 über die Eintracht Frankfurt U19, als auch beim 2:2 bei der Hoffenheim U19 spielte Marvin Schuster in der Innenverteidigung durch.

Jean Francois de Chatrie Doegl (Holstein Kiel U19 )

RV – 16 Jahre (Jg. 04) – 4 Spiele

Bei der 0:1-Niederlage gegen die Halle U19 saß De Chatrie Doegl auf der Bank der Kieler A-Junioren.

Matteo Bignetti (Eintracht Frankfurt U19 )

TW – 17 Jahre (Jg. 04) – 9 Spiele

Beim 0:3 gegen die Stuttgart U19 stand Matteo Bignetti nicht im Kader der Frankfurter U19.

Alessandro Paunescu (Karlsruher SC U19)

ST – 18 Jahre (Jg. 03) – 2 Spiele

In den letzten vier Spielen stand Alessandro Paunescu nicht im Kader der KSC U19.

Paul Wanner (FC Bayern München U19)

RA – 15 Jahre (Jg. 05) – 7 Spiele – 1 Tor – 2 Assists (2/1/1 für FC Bayern München U17)

Beim 1:2 gegen die Nürnberg U19 spielte Paul Wanner als Rechtsaußen in einem 4-2-3-1 und wurde nach einer Stunde ausgewechselt. Beim 7:1-Sieg bei der Greuther Fürth U19 spielte er von Beginn an im offensiven Mittelfeld, erzielte das 1:0 für sein Team und wurde nach 56 Minuten ausgewechselt.

Luca Kerber (FC Augsburg U17)

OM – 15 Jahre (Jg. 06) – 2 Spiele

Bei der 0:1-Niederlage gegen die Augsburg U17 wurde Luca Kerber 13 Minuten vor Spielende eingewechselt.

Benedikt Huber (TSG 1899 Hoffenheim U17)

DM – 16 Jahre (Jg. 05) – 4 Spiele – 0 Tore – 2 Assists

Sowohl beim 4:1-Sieg bei der Unterhaching U17, als auch beim 1:0 über die U17 des FSV Frankfurt stand Benedikt Huber nicht im Kader der Hoffenheimer B-Junioren.

Florian Micheler (TSG 1899 Hoffenheim U17)

OM – 16 Jahre (Jg. 05) – 7 Spiele

Beim 4:1 bei der Unterhaching U17 stand Florian Micheler nicht im Kader der jungen Hoffenheimer. Beim 1:0-Sieg gegen die FSV Frankfurt U17 spielte er von Beginn an und wurde zur Halbzeit ausgewechselt.

Tristan Osmani (FC Schalke 04 U17)

ZM – 16 Jahre (Jg. 05) – 7 Spiele – 4 Tore – 3 Assists

Beim 1:0-Sieg bei der U17 von Borussia Mönchengladbach spielte Tristan Osmani im offensiven Mittelfeld durch.

Leon Pertl (Karlsruher SC U17)

TW – 16 Jahre (Jg. 05)

Leon Pertl saß in allen bisherigen Saisonspielen auf der Bank der KSC U17.

Alexander Weigand (Karlsruher SC U17)

RV – 16 Jahre (Jg. 05) – 10 Spiele – 1 Tor

Beim 0:4 gegen die U17 des FSV Mainz 05 spielte Alexander Weigand von Beginn an und wurde nach 76 Minuten ausgewechselt. Beim 0:1 gegen die Unterhaching U17 wurde er nach 71 Minuten eingewechselt.

Matthias Wetschka (Dynamo Dresden U17)

IV – 16 Jahre (Jg. 05) – 10 Spiele – 2 Tore (1/0/0 für Dynamo Dresden U19)

Sowohl beim 2:1-Sieg gegen die VfL Wolfsburg U17, als auch beim 2:1-Sieg bei der Braunschweig U17 spielte Matthias Wetschka in der Innenverteidigung der Dresdner durch.

Emir Hasanovic (Dynamo Dresden U17)

ZM – 16 Jahre (Jg. 05) – 8 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 2:1-Sieg gegen die VfL Wolfsburg U17 wurde Emir Hasanovic in der Schlussphase eingewechselt. Beim 2:1-Sieg der U17-Mannschaft in Braunschweig war er jedoch nicht dabei, weil er beim 2:0-Sieg der U19-Elf gegen Eimsbüttel erstmalig auf der Bank saß.

Felix Auner (TSV 1860 München U17)

LA – 16 Jahre (Jg. 05) – 5 Spiele – 1 Tor

Beim 1:0-Sieg gegen die U17 des 1.FC Nürnberg stand Felix Auner nicht im Kader der jungen Löwen.

Felix Rippert (1.FC Nürnberg U17)

MF – 16 Jahre (Jg. 05)

Felix Rippert stand in der neuen Saison noch in keinem Matchkader der 1.FC Nürnberg U17.

Nemanja Pejovic (Greuther Fürth U17)

MF – 16 Jahre (Jg. 05) – 5 Spiele

Sowohl beim 0:0 gegen die Freiburg U17, als auch beim 3:1-Sieg bei der U17 von Eintracht Frankfurt saß Nemanja Pejovic auf der Bank der Fürth U17.

Ethan Brandy (Team Vaud U18 )

IV/RV – 17 Jahre (Jg. 04) – 12 Spiele (1/0/0 für Team Vaud U21)

Debüt für Ethan Brandy in der U21-Mannschaft des Team Vaud. Beim 2:1-Erfolg über CS Chenois in der vierten Schweizer Liga spielte der 17-Jährige von Beginn an als Rechtsverteidiger, sah Gelb und wurde drei Minuten vor Spielende ausgewechselt. Deshalb kam Brandy zuletzt nicht für die U18-Mannschaft des Team Vaud zum Einsatz.

Sven Vattappillil (Team AFF/FFV Fribourg U17)

DM – 17 Jahre (Jg. 04) – 7 Spiele

Sowohl beim 2:1-Sieg gegen die Vaduz U18, als auch beim 0:4 gegen die Servette U17 stand Sven Vattappillil nicht im Kader seines Teams.

Eloim Elonga (BEJUNE U18)

ST – 16 Jahre (Jg. 05) – 9 Spiele

Bei der 1:4-Niederlage gegen die St. Gallen U18 wurde Eloim Elonga nach 58 Minuten eingewechselt.

Damian Maksimovic (FC Vaduz U18)

LM/LA – 16 Jahre (Jg. 04) – 10 Spiele – 2 Tore

Sowohl beim 1:2 gegen die Team AFF/FFV Fribourg U17, als auch beim 1:4 gegen die Rapperswil/GC U17 spielte Damian Maksimovic im offensiven Mittelfeld durch.

Daniel Mandl, abseits.at