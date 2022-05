Nachwuchs: Wimmer steigt ab, Schmid mit Werder zurück in der Bundesliga

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.1999) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.1999) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 19 / 2022

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Paul Wanner (FC Bayern München)

RA/OM – 16 Jahre (Jg. 05) – 4 Spiele (12/2/2 für Bayern U19, 2/1/1 für FC Bayern U17)

Paul Wanner kam am vergangenen Wochenende für keine der denkbaren Bayern-Mannschaften zum Einsatz, weil er sich mit Deutschland auf die U17-Europameisterschaft vorbereitete, die am Montag begann.

Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim)

OM – 22 Jahre (Jg. 99) – 29 Spiele – 7 Tore – 2 Assists

Bei der 1:5-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach spielte Christoph Baumgartner im offensiven Mittelfeld durch.

David Nemeth (FSV Mainz 05)

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 6 Spiele

Beim 2:2 gegen Eintracht Frankfurt stand David Nemeth nicht im Kader des FSV Mainz 05.

Patrick Wimmer (Arminia Bielefeld)

RA – 20 Jahre (Jg. 01) – 31 Spiele – 3 Tore – 8 Assists

Beim 1:1 gegen RB Leipzig begann Patrick Wimmer als Rechtsaußen in einem 4-2-3-1-System und wurde zur Pause ausgewechselt. Es war das letzte Spiel für Wimmer bei der Arminia, ehe es für ihn weiter zum VfL Wolfsburg geht. Erwartungsgemäß stiegen die Bielefelder am letzten Spieltag in die 2. deutsche Bundesliga ab.

Romano Schmid (SV Werder Bremen)

OM – 22 Jahre (Jg. 00) – 33 Spiele – 3 Tore – 7 Assists

Romano Schmid spielte beim 2:0-Sieg über den Jahn Regensburg bis zur 56. Minute im offensiven Mittelfeld und bereitete kurz vor seiner Auswechslung das zweite Tor der Bremer vor. Werder Bremen steigt damit als Vizemeister in die deutsche Bundesliga auf.

Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf)

IV – 21 Jahre (Jg. 00) – 31 Spiele – 3 Tore – 1 Assist

Bei der 0:2-Niederlage gegen den FC St.Pauli begann Christoph Klarer auf der linken Innenverteidigerposition in einer Dreierkette, musste aber bereits nach 14 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Nemanja Celic (SV Darmstadt 98)

DM – 23 Jahre (Jg. 99) – 14 Spiele

Beim 3:0 gegen den SC Paderborn saß Nemanja Celic nur auf der Bank des SV Darmstadt 98.

Hannes Wolf ( Swansea City )

OM – 23 Jahre (Jg. 99) – 19 Spiele – 2 Tore – 3 Assists (7/0/0 für Borussia Mönchengladbach)

Die Saison in der englischen Championship ist bereits seit vorletzter Woche beendet, weshalb Hannes Wolf am vergangenen Wochenende zu keinem Einsatz kam. Swansea beendete die Saison auf Rang 15.

Flavius Daniliuc (OGC Nizza)

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 23 Spiele

Beim 4:2-Heimsieg gegen Saint-Étienne spielte Flavius Daniliuc als Rechtsverteidiger durch. Beim :3 gegen Lille wurde er nach einer Stunde eingewechselt.

Silvan Wallner (FC Zürich)

IV/RV – 20 Jahre (Jg. 02) – 4 Spiele (15/0/0 für Zürich II)

Beim 2:2 gegen Lausanne Sport saß Silvan Wallner auf der Bank des FC Zürich.

Elvin Ibrisimovic (FC Vaduz)

ST – 22 Jahre (Jg. 99) – 8 Spiele – 1 Tor

Beim 2:2 gegen Stade-Lausanne begann Elvin Ibrisimovic im Angriff und wurde zur Halbzeit ausgewechselt.

Luka Stevic ( FC Schaffhausen )

OM – 21 Jahre (Jg. 00) – 16 Spiele – 0 Tore – 4 Assists (2/0/0 für FK Metalac)

Sowohl beim 5:2-Auswärtssieg in Thun, als auch beim 0:1 gegen den FC Aarau wurde Luka Stevic in der Schlussviertelstunde eingewechselt.

Melih Ibrahimoglu (Heracles Almelo)

ZM – 21 Jahre (Jg. 00) – 2 Spiele

Beim 0:2 gegen den RKC Waalwijk saß Melih Ibrahimoglu auf der Bank von Heracles Almelo. Beim 1:3 gegen Sparta Rotterdam stand er nicht im Kader von Heracles Almelo.

Dominik Oroz (Vitesse Arnheim)

IV – 21 Jahre (Jg. 00) – 21 Spiele – 3 Tore

In den letzten fünf Spielen stand Dominik Oroz nicht im Kader seines Teams. Der in Wien geborene Kroate leistet derzeit seinen Wehrdienst ab.

Tomás Händel (Vitoria Guimaraes)

ZM – 21 Jahre (Jg. 00) – 16 Spiele

Tomás Händel fehlt Vitoria Guimaraes seit Ende Februar aufgrund einer Muskelverletzung.

Daniel Nussbaumer (Academico Viseu)

ST – 22 Jahre (Jg. 99) – 26 Spiele – 9 Tore – 2 Assists

Beim 1:2 gegen Penafiel stand Daniel Nussbaumer nicht im Kader von Academico Viseu.

Raul Florucz ( NK Jarun )

LA – 20 Jahre (Jg. 01) – 12 Spiele – 5 Tore – 1 Assist (7/0/0 für Lokomotiva Zagreb)

Beim 1:1 gegen Rudes spielte Raul Florucz bis zur 59. Minute im Angriff des NK Jarun.

Mateo Karamatic (NK Osijek II)

IV – 20 Jahre (Jg. 01) – 16 Spiele

Beim 0:1 gegen Kustosija kam Mateo Karamatic nicht für den NK Osijek II zum Einsatz.

Marco Budic (Kustosija Zagreb)

IV – 22 Jahre (Jg. 00) – 12 Spiele

Beim 1:0-Auswärtssieg bei Osijek II kam Marco Budic nicht für Kustosija Zagreb zum Einsatz.

Denis Adamov (NK Domzale)

RM – 22 Jahre (Jg. 99) – 2 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 1:1 gegen Celje stand Denis Adamov nicht im Kader des NK Domzale.

Adnan Kanuric (FK Sarajevo)

TW – 21 Jahre (Jg. 00) – 1 Spiel

Beim 0:3 gegen Siroki Brijeg stand Adnan Kanuric nicht im Kader des FK Sarajevo.

Dino Musija (AO Kavala)

OM – 22 Jahre (Jg. 99) – 8 Spiele – 1 Tor

Die Saison in der zweiten griechischen Liga ist bereits beendet. AO Kavala mit Dino Musija beendete die Saison als Fünfzehnter und muss daher absteigen.

Berkay Tanir (Eskisehirspor)

ZM – 22 Jahre (Jg. 99) – 30 Spiele – 3 Tore

Am vergangenen Wochenende hatte Eskisehirspor keine Partie mehr.

Daniel Antosch (Pafos FC)

TW – 21 Jahre (Jg. 00) – 2 Spiele

Sowohl beim 0:1 gegen Anorthosis Famagusta, als auch beim 0:2 bei AEK Larnaka saß Daniel Antosch auf der Bank seines Teams.

Daniel Mandl, abseits.at