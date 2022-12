Nachwuchslegionäre: Stuttgart-Youngster Olivier im Aufwind

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Urlaubsbedingt haben wir die Leistungen der Protagonisten im gesamten November 2022 und in der letzten Oktoberwoche zusammengefasst.

NOVEMBER 2022

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Philipp Breit (SPAL U19)

IV – 19 Jahre (Jg. 03) – 7 Spiele – 1 Tor

Seit unserem letzten Update saß Philipp Breit dreimal (insgesamt nun viermal) auf der Bank der Kampfmannschaft von SPAL. Für die U19-Mannschaft des italienischen Teams kam er zwei weitere Male in der Liga zum Einsatz und erzielte beim 3:1 über die Feralpi U19 sein erstes Saisontor. Weiters spielte er im Primavera Cup über 120 Minuten gegen die U19 des AC Monza, wo man erst im Elfmeterschießen verlor.

Emirhan Acar (FC Turin U19)

OM – 17 Jahre (Jg. 05) – 0 Spiele (6/2/1 für FC Turin U18)

Emirhan Acar kam seit unserem letzten Update viermal für die U18-Mannschaft des FC Turin zum Einsatz und spielte dabei jeweils im zentralen Mittelfeld. Bei der U19-Mannschaft saß er Anfang November erstmalig auf der Bank.

Mehmet Sahin (VfB Stuttgart U19)

IV/DM – 18 Jahre (Jg. 04) – 11 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Zwischen Ende Oktober und Anfang Dezember kam Mehmet Sahin in allen fünf Spielen der VfB Stuttgart U19 zum Einsatz. Zweimal spielte er als Sechser und je einmal als Achter, Linksverteidiger und Innenverteidiger. In einem der fünf Spiele spielte er durch, viermal wurde er ausgewechselt.

Jean Francois de Chatrie Doegl (Holstein Kiel U19 )

RM/ST – 17 Jahre (Jg. 04) – 9 Spiele

Jean de Chatrie Doegl kam in den letzten drei Herbstpartien für Holstein Kiels U19 zum Einsatz. Einmal wurde er eingewechselt, zweimal ausgewechselt.

Benedikt Huber (TSG 1899 Hoffenheim U19 )

DM – 17 Jahre (Jg. 05) – 5 Spiele – 2 Tore

Benedikt Huber fehlt der U19-Mannschaft der TSG Hoffenheim seit Mitte Oktober verletzungsbedingt.

U19 ) Florian Micheler (TSG 1899 Hoffenheim

OM – 17 Jahre (Jg. 05) – 7 Spiele – 0 Tore – 4 Assists

Der offensive Mittelfeldspieler Florian Micheler wird bei der U19 der TSG Hoffenheim allmählich zum Assistkönig. Nachdem er bereits Anfang Oktober zwei Assists beisteuerte, sammelte er auch in den letzten beiden Herbstpartien jeweils eine Torvorlage. Seit unserem letzten Update bestritt er drei Spiele, wobei er zweimal in der Startelf stand.

Tristan Osmani (FC Schalke 04 U19 )

ZM – 17 Jahre (Jg. 05) – 11 Spiele

Tristan Osmani kam seit unserem letzten Update in allen fünf Partien der FC Schalke 04 A-Junioren zum Einsatz, wobei er viermal in der Startelf stand und einmal kurz vor Schluss eingewechselt wurde.

Juri Kirchmayr (VfL Wolfsburg U19)

TW – 17 Jahre (Jg.05)

Juri Kirchmayr stieg im Sommer von der U17 in die U19 des VfL Wolfsburg auf, saß aber in den bisherigen Saisonspielen jeweils nur auf der Bank seines Teams.

Marco Rottensteiner (Eintracht Frankfurt U19)

ZM – 17 Jahre (Jg. 04) – 5 Spiele

Marco Rottensteiner kam Ende Oktober und Anfang November zu zwei weiteren Kurzeinsätzen für die U19-Mannschaft von Eintracht Frankfurt (zusammen etwa 35 Minuten) und saß dann in den letzten drei Herbstpartien auf der Bank der Eintracht.

Filip Milojevic (Bayer 04 Leverkusen U19)

IV – 17 Jahre (Jg. 05) – 4 Spiele

Der Innenverteidiger Filip Milojevic kam nach einer dreimonatigen Verletzungspause erst am vergangenen Wochenende wieder retour und gab beim 1:1 gegen die Viktoria Köln U19 ein einstündiges Comeback für die Leverkusener A-Junioren.

Leon Pertl (Karlsruher SC U19 )

TW – 17 Jahre (Jg. 05)

Leon Pertl stieg im Sommer aus der U17 in die U19 des KSC auf, stand heuer aber noch in keinem Matchkader.

Alexander Weigand (Karlsruher SC U19 )

RV – 17 Jahre (Jg. 05)

Dasselbe gilt für Alexander Weigand, der künftig auch in der U19 des KSC eingeplant ist, aber noch keinen Kaderplatz in der neuen Saison hatte.

Mikhail Kalini (Berliner AK U19)

ST – 18 Jahre (Jg. 04) – 10 Spiele

Mikhail Kalini kam in den letzten vier Spielen im Herbst immer zum Einsatz. Zweimal spielte er von Beginn an für die U19 des Berliner AK, zweimal wurde er eingewechselt. Er kam dabei als Rechtsaußen oder als rechter Flügelverteidiger zum Einsatz.

Matthias Wetschka (Dynamo Dresden U19 )

IV – 17 Jahre (Jg. 05) – 11 Spiele

Der 195cm große Innenverteidiger Matthias Wetschka spielte in den ersten zehn Saisonspielen der Dynamo Dresden U19 immer durch und musste am vergangenen Wochenende beim letzten Spiel des Jahres gegen Hansa Rostock nach 18 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Christopher Olivier (VfB Stuttgart U17)

OM – 16 Jahre (Jg. 06) – 8 Spiele – 2 Tore – 2 Assists (1/0/0 für VfB Stuttgart U19)

Der offensive Mittelfeldspieler Christopher Olivier, der bei den Stuttgarter B-Junioren zumeist als Achter aufläuft, machte seit unserem letzten Update vier von fünf Partien für die starke Stuttgarter U17 mit und spielte dreimal durch. Beim 12:0-Sieg gegen die Stuttgarter Kickers erzielte er einen Treffer und bereitete zwei vor, beim 8:2-Sieg bei der Hoffenheim U17 erzielte er ein weiteres Tor. Die einzige Partie, die er verpasste, war das 6:0 gegen Unterhaching. Aber er verpasste es aus gutem Grund, denn an diesem Tag gab der erst 16-Jährige beim 1:2 der U19-Mannschaft gegen den Karlsruher SC ein halbstündiges Debüt für die A-Junioren.

Jakob Zickler (Borussia Dortmund U17)

OM – 16 Jahre (Jg. 06) – 8 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Alexander Zicklers Sohn Jakob spielte Ende Oktober eine Viertelstunde im B-Junioren-Derby gegen Schalke 04 und im November noch einmal 20 Minuten beim 4:0-Sieg gegen Preussen Münster.

Luca Kerber (FC Augsburg U17)

OM – 16 Jahre (Jg. 06) – 11 Spiele – 1 Tor

Augsburgs U17-Kapitän Luca Kerber spielte seit unserem letzten Update in allen vier Spielen durch und erzielte gegen die Nürnberg U17 aus einem Elfmeter sein erstes Saisontor.

Ante Banden (TSV 1860 München U17)

DM/IV – 16 Jahre (Jg. 06) – 8 Spiele

Ante Banden spielte am vergangenen Wochenende beim 5:0-Sieg der 1860 München U17 in Unterhaching erstmals für sein Team durch. In den drei Spielen davor wurde er zweimal zur Halbzeit eingewechselt und ein weiteres Mal in der Schlussphase der Partie. Bereits jetzt ist fix, dass der 190cm große Sechser, der auch in der Innenverteidigung auflaufen kann, im Sommer in die U19-Mannschaft der Löwen aufsteigen wird. Banden wird dann immer noch 16 Jahre alt sein.

Sven Vattappillil (Team AFF/FFV Fribourg U17)

DM – 18 Jahre (Jg. 04)

Sven Vattappillil wechselte bereits im Sommer zum SC Düdingen, in die fünfte Liga der Schweiz und wird daher am kommender Woche aus unserer Liste fallen.

Eloim Elonga (BEJUNE U18)

ST – 16 Jahre (Jg. 05) – 5 Spiele

Eloim Elonga wurde in den letzten fünf Spielen des Jahres zweimal eingewechselt, saß einmal auf der Bank und stand zweimal nicht im Kader der BEJUNE U18.

Nico Helbock (FC St. Gallen U18)

ST – 17 Jahre (Jg. 05) – 10 Spiele – 1 Tor

Nico Helbock wurde für die U18 des FC St.Gallen dreimal von Beginn an gebracht, zweimal eingewechselt und gegen den FC Aarau erzielte er sein erstes Saisontor.

Jan Tröster (FC Luzern U17)

ST – 16 Jahre (Jg. 06) – 10 Spiele – 3 Tore

Jan Tröster stand in drei der vier letzten Herbstsaisonspiele der FC Luzern U17 in der Startelf und erzielte gegen die U18 des FC Vaduz seinen dritten Saisontreffer.

Daniel Mandl, abseits.at