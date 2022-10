ÖFB-Nachwuchs: Zickler-Sohn mit Tor und Assist für BVB

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 39 / 2022

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Philipp Breit (SPAL U19)

IV – 19 Jahre (Jg. 03) – 3 Spiele

Beim 1:0-Auswärtssieg bei der Como U19 U19 gegen die Brescia U19 spielte Philipp Breit in der Innenverteidigung durch.

Emirhan Acar (FC Turin U19)

OM – 17 Jahre (Jg. 05) – 0 Spiele (1/1/0 für FC Turin U18)

Bei der 3:4-Niederlage gegen die SPAL U18 stand Emirhan Acar nicht im Kader der FC Turin U18.

Mehmet Sahin (VfB Stuttgart U19)

IV/DM – 18 Jahre (Jg. 04) – 5 Spiele

Beim 2:2 bei der Augsburg U19 führte Mehmet Sahin sein Team als Kapitän auf den Platz und spielte in der Innenverteidigung durch.

Jean Francois de Chatrie Doegl (Holstein Kiel U19 )

RM/ST – 17 Jahre (Jg. 04) – 5 Spiele

Bei der deftigen 0:9-Heimniederlage gegen die Union Berlin U19 wurde Jean de Chatrie Doegl nach einer Stunde beim Stand von 0:5 eingewechselt.

U19 ) Benedikt Huber (TSG 1899 Hoffenheim

DM – 17 Jahre (Jg. 05) – 4 Spiele – 2 Tore

Beim 3:1-Auswärtssieg bei der U19 des FC Bayern München spielte Benedikt Huber in einem 4-3-1-2-System als Sechser durch und erzielte das 2:1 für seine Mannschaft.

Florian Micheler (TSG 1899 Hoffenheim U19 )

OM – 17 Jahre (Jg. 05) – 3 Spiele

Beim 3:1-Heimsieg gegen die Bayern A-Junioren wurde Florian Micheler bereits nach einer halben Stunde eingewechselt, weil sich ein Mitspieler verletzte.

Tristan Osmani (FC Schalke 04 U19 )

ZM – 17 Jahre (Jg. 05) – 4 Spiele

Beim 4:1-Auswärtssieg bei der U19 von Preußen Münster wurde Tristan Osmani nach 56 Minuten beim Stand von 3:1 eingewechselt.

Juri Kirchmayr (VfL Wolfsburg U19)

TW – 16 Jahre (Jg.05)

Juri Kirchmayr stieg im Sommer von der U17 in die U19 des VfL Wolfsburg auf, saß aber in den bisherigen Saisonspielen jeweils nur auf der Bank seines Teams.

Marco Rottensteiner (Eintracht Frankfurt U19)

ZM – 17 Jahre (Jg. 04) – 2 Spiele

Bei der 2:3-Niederlage gegen die Mainz U19 spielte Marco Rottensteiner in einem 4-3-3 im zentralen Mittelfeld durch.

Filip Milojevic (Bayer 04 Leverkusen U19)

IV – 17 Jahre (Jg. 05) – 3 Spiele

Beim 1:2 gegen die Bochum U19 stand Filip Milojevic nicht im Kader der Leverkusen U19.

Leon Pertl (Karlsruher SC U19 )

TW – 17 Jahre (Jg. 05)

Leon Pertl stieg im Sommer aus der U17 in die U19 des KSC auf, stand heuer aber noch in keinem Matchkader.

Alexander Weigand (Karlsruher SC U19 )

RV – 17 Jahre (Jg. 05)

Dasselbe gilt für Alexander Weigand, der künftig auch in der U19 des KSC eingeplant ist, aber noch keinen Kaderplatz in der neuen Saison hatte.

Mikhail Kalini (Berliner AK U19)

ST – 18 Jahre (Jg. 04) – 5 Spiele

Bei der 1:2-Niederlage gegen die RB Leipzig U19 spielte Mikhail Kalini bis zur 59. Minute als Linksaußen.

Matthias Wetschka (Dynamo Dresden U19 )

IV – 17 Jahre (Jg. 05) – 5 Spiele

Bei der 0:2-Niederlage gegen die JLZ Emsland U19 spielte Matthias Wetschka in der Innenverteidigung durch.

Christopher Olivier (VfB Stuttgart U17)

OM – 16 Jahre (Jg. 06) – 4 Spiele

Seit unserem letzten Update hatte die U17 des VfB Stuttgart keine Partie mehr.

Jakob Zickler (Borussia Dortmund U17)

OM – 16 Jahre (Jg. 06) – 5 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Beim glatten 5:0-Sieg über die U17 von Fortuna Köln spielte Jakob Zickler bis zur 61. Minute als Rechtsaußen in einem 4-2-3-1-System. Das 3:0 für sein Team bereitete er vor, das 4:0 erzielte er selbst, ehe er beim Stand von 4:0 ausgewechselt wurde.

Luca Kerber (FC Augsburg U17)

OM – 16 Jahre (Jg. 06) – 6 Spiele

Bei der 2:3-Niederlage gegen die Mainz U17 führte Luca Kerber sein Team als Kapitän auf den Platz und spielte durch.

Ante Banden (TSV 1860 München U17)

IV – 16 Jahre (Jg. 06) – 3 Spiele

Beim 2:2 gegen die Darmstadt U17 stand Ante Banden nicht im Kader der 1860 München U17.

Sven Vattappillil (Team AFF/FFV Fribourg U17)

DM – 18 Jahre (Jg. 04)

Sven Vattappillil wird auch in der neuen Saison für die U17 des Team AFF/FFV Fribourg auflaufen. In der bisherigen Saison stand er noch in keinem Matchkader.

Eloim Elonga (BEJUNE U18)

ST – 16 Jahre (Jg. 05) – 3 Spiele

Beim 2:4 gegen die Team Vaud U18 stand Eloim Elonga nicht im Kader der BEJUNE U18.

Nico Helbock (FC St. Gallen U18)

ST – 17 Jahre (Jg. 05) – 4 Spiele

Beim 0:3 gegen die Winterthur U18 wurde Nico Helbock nach 75 Minuten eingewechselt.

Jan Tröster (FC Luzern U17)

ST – 16 Jahre (Jg. 06) – 5 Spiele – 2 Tore

Beim 1:1 gegen die Schaffhausen U17 spielte Jan Tröster bis zur 80. Minute in eine 4-3-3 im Sturmzentrum.

Daniel Mandl, abseits.at