Rapid verpflichtet Kristaps Grabovskis aus Leipzig

Der erste Sommerneuzugang für Rapid II ist in trockenen Tüchern. Mit Kristaps Grabovskis wechselt ein vielversprechender junger Offensivspieler aus Leipzig nach Hütteldorf und unterschreibt einen Vertrag für zwei Jahre beim österreichischen Rekordmeister. Vom FK Metta machte der technisch versierten Kreativspieler im Alter von 16 Jahren den Schritt nach Deutschland, wo er in Leipzig sofort zur Stammkraft in der U17-Mannschaft avancierte. Im Folgejahr kam Kristaps Grabovskis zu sieben Einsätzen in der U19 Bundesliga. Zudem durfte der 18-Jährige zwei Mal in der UEFA Youth League gegen Celtic Glasgow und Shakhtar Donetsk ran. Im Winter lieferte sich der lettische Nachwuchsteamspieler, der als klassischer Zehner oder ab auch als Achter auflaufen kann, im Glaspalast von Sindelfingen ein Duell mit den Youngsters aus Hütteldorf. Damals konnten die Jung-Rapidler mit einem 2:1-Erfolg in der Zwischenrunde gegen RB Leipzig den Weg zur Titelverteidigung ebnen.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer über den Neuzugang: „Kristaps ist ein technisch starker Spieler, der sowohl ein gutes Spielverständnis mitbringt als auch aufgrund seiner Dynamik gut in unser Profil passt. Seine Qualitäten hat zweifelsfrei in den vergangenen zwei Jahren in Leipzig immer wieder aufblitzen lassen, nur geht es aber erstmals darum ihn über unsere zweite Mannschaft für den Erwachsenenfußball aufzubauen.“

Neuzugang Kristaps Grabovskis: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bin bereit den nächsten Karriereschritt zu machen. Der SK Rapid ist ein großer Verein mit unglaublichen Fans, da ist es natürlich mein Ziel auch vor ihnen in diesem großartigen Stadion aufzulaufen. Vorerst möchte ich aber mal in der zweiten Mannschaft Fuß fassen. Ich bin stolz darauf zukünftig, das grün-weiße Trikot zu tragen und werde mein Bestes geben, um mich für höhere Aufgaben zu empfehlen.“

( Pressemeldung SK Rapid )