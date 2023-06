Sturm-Talent Moritz Wels auf dem Zettel internationaler Klubs

Sturm-Talent Moritz Wels hat’s bei den starken Grazern derzeit schwer. Der Juniorennationalspieler debütierte bereits 17-jährig für Sturm – auch im Europacup gegen Dynamo Kiev,...

Sturm-Talent Moritz Wels hat’s bei den starken Grazern derzeit schwer. Der Juniorennationalspieler debütierte bereits 17-jährig für Sturm – auch im Europacup gegen Dynamo Kiev, brachte es in der Liga aber bisher erst auf vier Kurzeinsätze. Nun könnte ein Wechsel ins Ausland oder zu einem Ligakonkurrenten bevorstehen.

In der zweiten Mannschaft der Grazer spielte der 18-jährige Offensivspieler in den letzten zwei Jahren fix. In 41 Spielen für die „Zweier“ kam Wels auf 12 Tore und 14 Assists. Der offensive Mittelfeldspieler hat es aufgrund der harten Konkurrenzsituation aber schwer, den Sprung in die „Erste“ zu schaffen. Zudem laborierte Wels im Frühjahr an einem Meniskusschaden, von dem er sich erst im Saisonfinish wieder erholte. Zwischenzeitlich spielte er deshalb ein halbes Jahr lang keine Partie, unmittelbar nachdem er für die U21-Nationalelf debütierte.

Wie der Fußball-Podcast „Die beste Liga der Welt“ nun berichtete, könnte es Wels bereits demnächst ins Ausland ziehen. Hertha BSC soll ebenso an einer Verpflichtung interessiert sein, wie der FC Bologna. Bei den internationalen Klubs wäre er natürlich als Perspektivspieler eingeplant.

Auch das Interesse des SK Rapid wurde thematisiert. Ein Wechsel zu den Hütteldorfern ist allerdings unwahrscheinlich. Rapid schrieb die Position im offensiven Mittelfeld zwar als wichtige Kaderbaustelle aus, allerdings verpflichteten die Hütteldorfer zuletzt den deutschen A-Junioren-Meister Dennis Kaygin, von dem man absolut überzeugt ist und holte bereits frühzeitig Fally Mayulu von Blau-Weiß Linz, der ebenfalls auf dieser Position zu Hause ist. Weiters ist Rapid dafür bekannt, dass man bei Spielern, die bereits Knieprobleme hatten, häufig sicherheitshalber Abstand nimmt.