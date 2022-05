Top-Junglegionäre 2021/22 (3): Talentproben von Metu und Wydra

Über die gesamte Saison haben wir euch wöchentlich mit Updates über unsere Junglegionäre versorgt. Zum Saisonende ist es nun an der Zeit eine Bilanz...

Über die gesamte Saison haben wir euch wöchentlich mit Updates über unsere Junglegionäre versorgt. Zum Saisonende ist es nun an der Zeit eine Bilanz zu ziehen.

Wir liefern euch in sechs Teilen eine Top- und Flopliste über Österreichs U21-Youngster (Stichtag 1.1.1999). Dabei beleuchten wir zuerst die Junglegionäre in ersten und zweiten Ligen, dann die Dritt- und Viertliga-Legionäre und schließlich die Talente, die noch in den Nachwuchsmannschaften ihrer Klubs zum Einsatz kamen.

Heute beleuchten wir die erfolgreichsten und vielversprechendsten Saisonen der Junglegionäre in dritten und vierten Ligen. Diese Spieler könnten in nächster Zeit einen wichtigen Schritt nach vorne machen.

Emilian Metu (FC Bayern München II)

ZM – 19 Jahre (Jg. 03) – 27 Spiele – 4 Tore – 4 Assists (4/1/2 für FC Bayern U19)

Der 191cm große, zentrale Mittelfeldspieler Emilian Metu spielte eine durchaus bemerkenswerte Auftaktsaison beim FC Bayern München. In der Regionalliga Bayern brachte er es auf 27 Einsätze, wobei er vier Tore und vier Assists beisteuerte. Dabei stand er aber gerade mal knappe 1.000 Minuten auf dem Feld. Zudem kam er gelegentlich auch noch in der U19-Mannschaft und auch einmal in der UEFA Youth League zum Einsatz. Der U19-Teamspieler dürfte in der kommenden Saison den nächsten Schritt machen.

Gabriel Haider (TSG 1899 Hoffenheim II )

IV – 19 Jahre (Jg. 02) – 14 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Auch aufgrund der einen oder anderen Verletzung kam der Innenverteidiger Gabriel Haider nicht auf viele Einsätze für die Regionalligamannschaft der Hoffenheimer. Dass ihm großes Potential attestiert wird, zeigte sich aber darin, dass Haider in der abgelaufenen Saison erstmalig in den Bundesligakader der TSG einberufen wurde. Beim 0:2 gegen Mainz am 21. Spieltag saß er auf der Bank. Wie es mit dem Oberösterreicher weiter geht, ist aber noch unklar. Sein Vertrag beim Bundesligisten läuft diesen Sommer aus.

Philipp Wydra (1.FC Köln II )

ZM – 19 Jahre (Jg. 03) – 13 Spiele – 1 Tor – 2 Assists (8/1/0 für 1.FC Köln U19)

Nicht zu unrecht gilt der 19-jährige Philipp Wydra als eines der aussichtsreichsten Talente des ÖFB. Im Winter stieg der flexible Offensivspieler aus der U19 des 1.FC Köln in die Regionalligamannschaft auf und konnte dort auf Anhieb Fuß fassen. Der Vertrag Wydras in Köln läuft noch bis 2023, aber eine Verlängerung ist angesichts seiner Entwicklung absolut denkbar.

Manuel Polster ( VfB Stuttgart II )

LA – 19 Jahre (Jg. 02) – 34 Spiele – 6 Tore – 3 Assists

Eine durchaus solide Erstsaison in der Regionalligamannschaft des VfB Stuttgart absolvierte Manuel Polster, der es auf sechs Treffer und drei Assists brachte. Ob das für einen Verbleib in Stuttgart reicht, ist aber noch unklar. Polsters Vertrag läuft nach nur einem Jahr Laufzeit aus (zuvor kickte er im Nachwuchs von Wolfsburg) und über eine mögliche Verlängerung wurde noch nichts bekannt.

Vincent Spari (FC St.Gallen U21 )

OM – 18 Jahre (Jg. 04) – 19 Spiele – 5 Tore

Eine positive Überraschung stellte der 18-jährige, in Deutschland geborene Vincent Spari dar. Der U18-Teamspieler war in der U21-Mannschaft des FC St. Gallen weitgehend gesetzt und brachte es auf fünf Saisontore. Mit seinen Leistungen beim Viertligisten empfahl sich Spari durchaus für höhere Aufgaben, allerdings läuft auch sein Vertrag diesen Sommer aus.

Watchlist: Weitgehend Stammspieler in der zweiten Mannschaft des FC St. Pauli war Berkay Dogan, dessen Vertrag bei den Hamburgern im Sommer ausläuft. Auch die Entwicklung von Altona 93 Verteidiger Hendrik Bombek war durchaus positiv und der gebürtige Deutsche, dessen Vertrag ebenfalls ausläuft, stand in 27 Pflichtspielen auf dem Platz. Ebenfalls 27-mal spielte Luca Beckenbecker, Enkel des „Kaisers“, der allerdings mit der SpVgg Greuther Fürth II absteigt. Elf gelbe Karten und zwei gelb-rote Karten zeugen von einer durchaus intensiven Saison für den 21-Jährigen.