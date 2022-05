Top-Junglegionäre 2021/22 (4): Hausjell und Linsbichler enttäuschten

Über die gesamte Saison haben wir euch wöchentlich mit Updates über unsere Junglegionäre versorgt. Zum Saisonende ist es nun an der Zeit eine Bilanz...

Über die gesamte Saison haben wir euch wöchentlich mit Updates über unsere Junglegionäre versorgt. Zum Saisonende ist es nun an der Zeit eine Bilanz zu ziehen.

Wir liefern euch in sechs Teilen eine Top- und Flopliste über Österreichs U21-Youngster (Stichtag 1.1.1999). Dabei beleuchten wir zuerst die Junglegionäre in ersten und zweiten Ligen, dann die Dritt- und Viertliga-Legionäre und schließlich die Talente, die noch in den Nachwuchsmannschaften ihrer Klubs zum Einsatz kamen.

Heute sehen wir uns Dritt- und Viertligalegionäre an, für die die abgelaufene Saison eher zum Vergessen war und die es nun schwer haben werden, doch noch im Profifußball Fuß zu fassen.

Tim Linsbichler (TSV 1860 München)

ST – 22 Jahre (Jg. 00) – 23 Spiele

Für den Angreifer Tim Linsbichler verliefen die letzten Jahre aufgrund von zahlreichen Verletzungen allgemein schwierig. Auch bei 1860 München konnte der mittlerweile 22-Jährige, der bereits seit sechs Jahren in Deutschland spielt, nicht Fuß fassen. 23-mal stand er in der 3. Liga auf dem Feld, insgesamt allerdings nur knapp 400 Minuten – Scorerpunkte sammelte er dabei keine. Bereits jetzt ist klar, dass Linsbichler die „Löwen“ im Sommer wieder verlassen wird.

Marco Hausjell (Würzburger Kickers)

RA – 22 Jahre (Jg. 99) – 8 Spiele – 0 Tore – 1 Assist (8/1/1 für die Admira)

Nur ein halbes Jahr und knapp 170 Spielminuten lang dauerte das erste Auslandsabenteuer des Ex-Admiraners Marco Hausjell. Der Rechtsaußen spielte in Würzburg kaum eine Rolle, kam nur auf acht Einsätze und musste am Ende auch noch den Abstieg hinnehmen. Dadurch wird eine Klausel aktiv, wonach Hausjell die Kickers wieder verlassen darf, was im Sommer nun auch passieren wird. Nach nur sechs Monaten ist der Niederösterreicher also wieder frei.

Philipp Jorganovic (SV Werder Bremen II)

TW – 20 Jahre (Jg. 02)

Für den hochveranlagten Torhüter Philipp Jorganovic wird es nun richtig schwer, denn nach anhaltenden Knieproblemen und Operationen bestritt der 20-jährige Wiener in der vergangenen Saison kein einziges Spiel. Deshalb ist bereits fix, dass der Keeper den SV Werder Bremen nach vier Jahren verlassen wird und sich auf Vereinssuche begeben kann.

Lukas Schlosser (Wacker Burghausen)

ST – 21 Jahre (Jg. 00) – 14 Spiele – 1 Tor – 1 Assist (14/8/3 für SV Ried II)

Enttäuschend verlief das Engagement von Ried-Leihspieler Lukas Schlosser in der bayrischen Regionalliga. Nur ein Tor und ein Assist in 14 Spielen für Wacker Burghausen, das immerhin Dritter in der bayrischen Regionalliga wurde, sind kein gutes Argument für eine Weiterverpflichtung. Schlosser dürfte im Sommer wieder in die zweite Mannschaft der Rieder zurückkehren.

Abdullah Dzafo ( FSV Optik Rathenow )

OM – 22 Jahre (Jg. 00) – 26 Spiele – 2 Tore – 1 Assist

Auch der offensive Mittelfeldspieler Abdullah Dzafo dürfte es schwer haben, im Profifußball anzukommen. Beim Regionalligisten Optik Rathenow war der 22-Jährige zumeist nur ein Ergänzungsspieler und der Vertrag des Wieners mit bosnischen Wurzeln läuft im Sommer aus.

Mario Schragl ( FC-Astoria Walldorf )

TW – 23 Jahre (Jg. 99) – 4 Spiele

Auch für Torhüter Mario Schragl verlief die Saison nicht nach Wunsch. Einst Keeper in der Salzburg-Akademie in der U17 von Borussia Dortmund, ist er nun im Erwachsenenfußball angekommen, stand für den FC-Astoria Walldorf aber nur viermal zwischen den Pfosten. Zumeist spielte er für die zweite Mannschaft in der Oberliga.