Top-Junglegionäre 2021/22 (5): Omic und Schuster vor nächstem Schritt

Über die gesamte Saison haben wir euch wöchentlich mit Updates über unsere Junglegionäre versorgt. Zum Saisonende ist es nun an der Zeit eine Bilanz zu ziehen.

Wir liefern euch in sechs Teilen eine Top- und Flopliste über Österreichs U21-Youngster (Stichtag 1.1.1999). Dabei beleuchten wir zuerst die Junglegionäre in ersten und zweiten Ligen, dann die Dritt- und Viertliga-Legionäre und schließlich die Talente, die noch in den Nachwuchsmannschaften ihrer Klubs zum Einsatz kamen.

Im fünften Teil sehen wir uns die jüngsten Legionäre an, die noch in den Nachwuchsmannschaften ihrer Klubs zum Einsatz kamen. Welche Spieler machten auf sich aufmerksam, wer hat ab der nächsten Saison die Chance auf einen Sprung nach oben?

Ervin Omic (Juventus Turin U19)

ZM – 19 Jahre (Jg. 03) – 25 Spiele – 0 Tore – 2 Assists (1/0/0 für Juventus U23)

Der Sechser Ervin Omic hat sich bei Juventus Turin bereits ein ordentliches Standing aufgebaut und war in der abgelaufenen Saison Kapitän der U19-Mannschaft. Auch im U19-Nationalteam ist der 19-Jährige Kapitän. Omic war in der U19 von Juve gesetzt, debütierte auch im „Erwachsenenfußball“ für die U23, spielte regelmäßig in der UEFA Youth League. Sein Vertrag in Turin läuft nun aus und bereits jetzt dürfte Omic bei zahlreichen, auch heimischen Klubs auf dem Zettel stehen, um erstmalig Erfahrungen im Profifußball sammeln zu können.

Adem Podrimaj (Hannover 96 U19)

OM/ST – 19 Jahre (Jg. 03) – 13 Spiele – 2 Tore – 2 Assists (6/0/0 für Hannover 96 II)

Erfreulich verlief die Saison auch für den flexiblen Zentrumsspieler Adem Podrimaj, der nicht nur in der U19-Elf von Hannover 96 eingesetzt wurde, sondern auch sechsmal für die Regionalligamannschaft spielte. Der Vertrag des beidbeinigen Steirers läuft aus, aber ein weiterer Sprung nach oben scheint beim 19-Jährigen nicht unwahrscheinlich.

Daniel Au Yeong (SC Freiburg U19)

LA – 19 Jahre (Jg. 03) – 20 Spiele – 8 Tore – 3 Assists

Auch die Zukunft von U19-Teamspieler Daniel Au Yeong steht noch in den Sternen, zumal sein Vertrag in Freiburg ausläuft. Die Visitenkarte des Linksaußen mit singapurischen Wurzeln liest sich seit dieser Saison nach acht Saisontreffern und drei Assists wieder ein bisschen besser. Der beidbeinige Vorarlberger sollte durchaus einen namhaften neuen Klub finden können, sollte er nicht in Freiburg verlängern.

Marvin Schuster (VfB Stuttgart U19)

IV – 19 Jahre (Jg. 03) – 16 Spiele (3/0/0 für VfB Stuttgart II)

Recht weit ist auch schon Marvin Schuster, der im April 19 Jahre alt wurde. Der Innenverteidiger kam zu drei Kurzeinsätzen in Stuttgarts Regionalligamannschaft, nachdem er in der U19 eine klare Bank war. Der Bruder von Rapids Lion Schuster wird daher im Sommer fix in die zweite Mannschaft der Stuttgarter aufsteigen und soll künftig in der Regionalliga auf sich aufmerksam machen. Sein Vertrag bei den Schwaben läuft noch zwei Jahre.

Matteo Bignetti (Eintracht Frankfurt U19 )

TW – 18 Jahre (Jg. 04) – 14 Spiele

Eine rosige Zukunft könnte auch der aktuelle U18-Teamtorhüter Matteo Bignetti haben. Der Youngster war in der U19 von Eintracht Frankfurt gesetzt und saß aufgrund einiger Ausfälle sogar erstmalig in der deutschen Bundesliga auf der Bank. Der 190cm große Steirer könnte in der nächsten Saison durchaus weiter aufsteigen, müsste für den nächsten Schritt allerdings verliehen werden, zumal Eintracht Frankfurt keine zweite Mannschaft hat.

Tristan Osmani (FC Schalke 04 U17)

ZM – 17 Jahre (Jg. 05) – 18 Spiele – 5 Tore – 4 Assists

Der Austro-Kroate Tristan Osmani spielte eine starke Saison für die B-Junioren von Schalke 04 und holte mit den jungen Knappen sogar den Meistertitel. Daran hatte er entscheidenden Anteil, traf er doch auch im Finalspiel und versenkte dort am Ende im Elferschießen auch noch den entscheidenden Penalty. Für den langjährigen Rapid-Nachwuchsspieler war es also ein mehr als erfolgreiches Debütjahr im deutschen Nachwuchsfußball.

Damian Maksimovic (FC Vaduz U18)

LM/LA – 17 Jahre (Jg. 04) – 18 Spiele – 14 Tore

Zum Top-Torjäger der FC Vaduz U18 avancierte der erst 17-jährige Bregenzer Damian Maksimovic. Der 182cm große Stürmer, der auch im offensiven Mittelfeld und an den Flügeln spielen kann, erzielte 14 Saisontore in 18 Spielen. Sein Vertrag in Vaduz läuft nun nach drei Jahren aus und mit seinem Torkonto von insgesamt 20 Treffern in 38 Spielen für die U18 der Liechtensteiner könnte ab kommender Saison sogar der erste Profivertrag winken.

Watchlist: Thierno Ballo floppte zwar beim SK Rapid im Zuge eines Leihgeschäfts, kam aber gestärkt zu Chelsea zurück und erzielte dort vier Tore in neun Spielen. Bei ihm ist eine weitere Leihe wohl am wahrscheinlichsten. Auch den 201cm großen Innenverteidiger Philipp Breit von der SPAL Ferrara U19 muss man weiter beobachten. Selbiges gilt für Köln-Legionär Namory Cissé, der sogar für die Regionalligamannschaft der Kölner debütierte. Bei den U17-Legionären müssen vor allem der zentrale Mittelfeldspieler Benedikt Huber von Hoffenheim, den erst 15-jährigen Augsburger U17-Legionär Felix Auner und Dynamo Dresdens Innenverteidiger Matthias Wetschka weiter im Auge behalten werden. In der Schweiz ist zudem interessant, wie es mit dem 17-jährigen Verteidiger Ethan Brandy, Kapitän der Team Vaud U18 weitergeht, nachdem sein Vertrag diesen Sommer ausläuft.