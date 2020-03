Kampfmannschaftsdebüt für Boonstoppel in Eindhoven

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 9 / 2020

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Flavius Daniliuc (FC Bayern München II)

IV – 18 Jahre – 4 Spiele (15/1/0 für Bayern U19)

Beim 1:0-Auswärtssieg des FC Bayern München II in Unterhaching saß Flavius Daniliuc – wie schon in den vier vorangegangenen Frühjahrsspielen – auf der Bank. Die U19-Mannschaft führte Daniliuc beim 1:0-Sieg über Ulm als Kapitän auf den Platz und spielte als Innenverteidiger durch.

Philipp Sturm (Chemnitzer FC)

LA – 20 Jahre – 6 Spiele

Philipp Sturm fällt aufgrund eines Muskelbündelrisses bis Ende März aus.

Manuel Maranda (Carl Zeiss Jena)

IV – 22 Jahre – 14 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Jena-Innenverteidiger Manuel Maranda fehlte in den ersten sechs Frühjahrspartien aufgrund eines Haarrisses im Fuß aus.

Tim Linsbichler (TSG 1899 Hoffenheim II)

ST – 19 Jahre – 19 Spiele – 3 Tore – 2 Assists

Seit unserem letzten Update hatte die zweite Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim keine Partie mehr.

Patrick Hasenhüttl (Türkgücü München)

ST – 22 Jahre – 22 Spiele – 12 Tore – 2 Assists

Für Türkgücü München fängt die Frühjahrssaison erst am 7.März mit dem Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg II an.

Jonas Wendlinger (1.FC Nürnberg II)

TW – 19 Jahre – 8 Spiele

Jonas Wendlinger fällt seit November aufgrund einer Schambeinreizung aus.

Ikenna Malcolm Ezeala (FC Memmingen)

LV – 18 Jahre – 5 Spiele

Für den FC Memmingen fängt die Frühjahrssaison erst am 7.März mit dem Heimspiel gegen Aubstadt an.

Hendrik Bombek (VfB Lübeck)

IV – 20 Jahre – 2 Spiele

Beim 2:1-Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg II saß Hendrik Bombek auf der Bank des VfB Lübeck.

Anthony Schmid (SC Freiburg II)

ST – 21 Jahre – 7 Spiele – 1 Tor

Beim 3:0-Heimsieg gegen Pirmasens stand Anthony Schmid nicht im Kader des SC Freiburg II.

Felix Bacher (SC Freiburg II)

IV – 19 Jahre – 2 Spiele

Beim 3:0-Heimsieg gegen Pirmasens spielte Felix Bacher in der Innenverteidigung der jungen Freiburger durch.

Julian Klar (Hannover 96 II)

LV – 19 Jahre – 15 Spiele – 1 Tor

Bei der 0:2-Niederlage gegen Holstein Kiel II spielte Julian Klar in der Innenverteidigung der Hannoveraner durch.

Valerian Hüttner (VfL Wolfsburg II)

TW – 19 Jahre

Valerian Hüttner, der Ende Juli 2019 von den Young Violets Austria Wien zum VfL Wolfsburg II wechselte stand in der laufenden Saison noch in keinem Matchkader. Zuletzt saß er immerhin in der U19 der Wolfsburger auf der Bank.

Paul Sahanek (ZFC Meuselwitz)

RV – 21 Jahre – 13 Spiele

Bei der 2:4-Niederlage bei Lok Leipzig saß Paul Sahanek auf der Bank des ZFC Meuselwitz.

Nicolas Kristof (FC Astoria Walldorf)

TW – 19 Jahre – 22 Spiele

Beim 1:0-Auswärtssieg beim FSV Mainz 05 II spielte Nicolas Kristof im Tor des FCA Walldorf durch.

Aboubacar Cissé (FC Augsburg U19)

ST – 18 Jahre

Aboubacar Cissé verließ den FC Basel II im Jänner und wechselte in die U19 des FC Augsburg, weshalb er ab sofort im U19-Teil unseres wöchentlichen Checks aufscheinen wird.

Jobin Manikuttiyil (Red Star Zürich)

ZM – 22 Jahre

Jobin Manikuttiyil fehlt Red Star Zürich aktuell verletzungsbedingt.

Marco Steinegger (SC Goldau)

TW – 22 Jahre – 14 Spiele

Der Frühjahrsauftakt in der dritten Schweizer Liga wurde abgesagt. Am kommenden Wochenende soll es dann wirklich losgehen.

Petar Pavlovic (FC Gossau)

RA – 22 Jahre – 12 Spiele

Der Frühjahrsauftakt in der dritten Schweizer Liga wurde abgesagt. Am kommenden Wochenende soll es dann wirklich losgehen.

Batuhan Toplu (Eschen-Mauren)

ST – 18 Jahre – 1 Spiel

Der Frühjahrsauftakt in der vierten Schweizer Liga wurde abgesagt. Am kommenden Wochenende soll es dann wirklich losgehen.

Max Boonstoppel (FC Eindhoven II)

IV – 19 Jahre – 5 Spiele – (1/0/0 für FC Eindhoven)

Kampfmannschaftsdebüt für Max Boonstoppel: Der 19-jährige Innenverteidiger wurde beim niederländischen Zweitligisten FC Eindhoven beim 3:1-Sieg über Excelsior Rotterdam in der Schlussminute eingewechselt.

Abdullah Celik (Bak Spor Kulübü)

IV – 22 Jahre – 18 Spiele

Bei der glatten 1:5-Heimniederlage gegen Afjet Afyonspor spielte Abdullah Celik bis zur 70.Minute und wurde dann beim Stand von 1:3 ausgewechselt.

Muhammed Barutcu (Hacettepespor)

DM – 21 Jahre – 18 Spiele – 3 Tore

Bei der 0:1-Niederlage bei Hekimoglu wurde Muhammed Barutcu nach 83 Minuten eingewechselt.

Daniel Mandl, abseits.at