Youth League: Jungbullen zerlegen Chelsea!

Der UEFA Youth League-Rekordchampion ist mit der Kreativität und defensiven Abgebrühtheit der Salzburger über weite Strecken heillos überfordert. Während Chelsea damit die Segel streichen kann, geht’s für die Ingolitsch-Auswahl kommende Woche in Mailand gar um den Gruppensieg.

SPIELBERICHT

Das Sturmduo der Mozartstädter drückte der Partie schnell seinen Stempel auf: Karim Konate spitzelte das Spielgerät im Prozess eines Ballgewinns zu Federico Crescenti, dieser blieb im Duell mit dem heranstürmenden Keeper cool (13.). Die Antwort der Londoner war schlagfertig: Mothersille spritzte in eine Tauriainen-Hereingabe und finalisierte frei stehend (16.).

Damit war’s mit der Chelsea-Herrlichkeit aber schon vorbei: Soonsup-Bell hatte sich Mitte des ersten Durchgangs beim Handball gewähnt, den fälligen Strafstoß verwandelte Konate sicher (33.). Nur sechs Minuten später revanchierte sich Crescenti für den 1:0-Gefallen des Ivorers, trat nun selbst als Assistent in Erscheinung – in weiterer Folge umkurvte Konate Schlussmann Merrick zum 3:1 (39.).

Die einzige Gästechance auf ein potenzielles Comeback versiebte die Brand-Crew leichtfertig, Webster scheiterte mit einem Penalty an Rückhalt Jonas Krumrey (50.). So wirbelten die Hausherren ungestört dem souveränen Erfolg entgegen: Zunächst übernahm Konate einen Jano-Lochpass, um via Chip auf 4:1 zu stellen (71.), dann trug sich auch noch Joker Dominik Lechner mit einem humorlosen Abschluss ins rechte Eck in die Torschützenliste ein (90.).

STATEMENT

Fabio Ingolitsch: „Wir haben heute eine super Performance abgeliefert und einen hochverdienten Sieg eingefahren. Hut ab vor der Mannschaft – das war Engagement und Leidenschaft pur! Wir sind richtig stolz auf die Art und Weise des Auftritts. Das war heute Werbung für unsere Akademie und unseren Fußball. Nachdem wir Zagreb und nun Chelsea im direkten Duell ausgestochen haben, wollen wir nächste Woche mit demselben Vorhaben und voller Motivation nach Mailand fliegen!“

DATEN & FAKTEN

FC Salzburg U19 vs. FC Chelsea U19; 5:1 (3:1)

Torschützen: Crescenti (13.), Konate (33./FE, 39., 71.), Lechner (90.) bzw. Mothersille (16.)

Startaufstellung: Krumrey – Gevorgyan, Moswitzer, Wallner, Pejazic – Sahin, Sadeqi, Hofer, Jano – Konate, Crescenti

Wechsel: Paumgartner für Sadeqi (69.), Lechner für Crescenti (69.), Reischl für Jano (75.), Zikovic für Sahin (75.), Trummer für Konate (79.)

Gelbe Karte: Gevorgyan (48./Foul)

Zuschauer: 718

Schiedsrichter: Milos Milanovic (SRB)