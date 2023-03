Fans nach Zittersieg gegen Estland: „Eine Achterbahnfahrt der Gefühle“

Nach dem klaren Sieg gegen Aserbaidschan tat sich Österreich gestern Abend gegen Estland schwer, auch da zu Beginn einige hochkarätige Chancen, unter anderem ein...

Nach dem klaren Sieg gegen Aserbaidschan tat sich Österreich gestern Abend gegen Estland schwer, auch da zu Beginn einige hochkarätige Chancen, unter anderem ein Elfer, nicht verwertet wurden. Am Ende reichte es dennoch für drei wichtige Punkte, sodass die beiden Pflichtsiege gegen die zwei Außenseiter in der Gruppe erfolgreich eingefahren wurden. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Teamchef Nr. 8.000.994: „Buam, so spannend hättets das nicht machen müssen. Auch nach dem Spiel hat der Schockzustand noch angehalten, bis die Erleichterung wirklich gesickert ist. Das blöde Gefühl, dass das a zache Partie werden könnte, begann nach dem Gegentor nach vergebenen Elfer, aber richtig arg wurde es dann in der letzten halben Stunde. Wennst das nicht gewinnst ist nicht nur die Quali in Gefahr, auch für das zarten Pflänzchen der neuen Ära wäre das ein herber Dämpfer. Das hätte gleich Auswirkungen auf den Ticketansturm im Sommer.“

miffy23: „Trotz zahlreicher gewichtiger Ausfälle in zwei sehr unterschiedlichen Spielen, die immens wichtigen sechs Pflichtpunkte geholt. Gegen Aserbaidschan ging das System samt Ingame-Coaching und Umstellungen voll auf, zudem hat Sabitzer das Team mit seiner aufstrebenden Form mitgerissen. Gegen Estland brannte schon ein wenig der Hut, nach vielen teils stümperhaft vergebenen Chancen hat man gemerkt, wie man als Team daran zu kiefeln hatte. Aber es gab weiter klare Vorgaben, es wurde stur weitergearbeitet und man hat sich am Ende belohnt. Als wichtige Lektion und quasi Teambuilding-Session war das gestrige Spiel vermutlich in dieser Form bedeutend wichtiger als ein Kantersieg. Gegen Belgien und Schweden wird es für meine Begriffe besonders wichtig sein, dass Schlager und Sabitzer bereit und in Form sind, sie strahlen beide derzeit dieses unheimliche Selbstvertrauen und tolle aktuelle Form aus, das braucht man. Wobei sich das bis dahin natürlich wieder ändern kann. Positiv auffällig waren in beiden Spielen Wimmer und Kainz für mich, die viel gewirbelt haben und frische Impulse brachten. Goldrichtige Einberufungen. Negativ vor allem gestern auf jeden Fall Posch, der gefühlt Beton an den Füßen kleben hatte. Auch sein behäbiger Schuss, der zum 1:0 für Kainz abgeklatscht wurde, war eigentlich ein Witz. Da hätte ich mir am ehesten noch zur Pause schon einen Wechsel auf Auer gewünscht, im Nachhinein natürlich von Rangnick alles richtig gemacht, da er am 1:0 beteiligt war, aber insgesamt war das eine Horrorpartie von ihm. Insgesamt muss man festhalten, dass es sehr positiv ist, trotz vieler Ausfälle keine ergebnistechnischen Faux-pas zu begehen, genau das war in der Vergangenheit schon öfter anders. Die Ausfälle waren ja auch Fodas Lieblingsausrede.“

schooontn: „Ich muss gestehen ich habe das Spiel erst ab Minute 20 richtig verfolgen können, daher kann ich nur auf das von mir Gesehene eingehen und da habe ich für mein Empfinden gesehen, dass da im Team (noch?) keiner offensiv (bzw. kreativ) das Heft in die Hand nehmen kann/will, was etwas verwunderlich ist, da Baumgartner, Wimmer und auch Kainz diese Rolle im Verein schon auch teilweise ausfüllen. Wirkte dann so, dass einige froh waren, den Ball weitergeben zu können (mit teils wirren Abspielfehlern oder mit Bällen „mitten rein in den Sterz“, wie wir bei uns am Land sagen würden). Da fehlt uns dann auch einfach ein ballsicherer Sechser, den man immer anspielen kann, wenn einem die Idee ausgeht.“

Patrax Jesus: „Das war eine Achterbahnfahrt der Gefühle, obwohl ich von Anfang an wusste, dass es schwer werden wird. Nach dem Lattenschuß vom Gregerl und der 1:0-Führung von Estland wusste ich trotzdem nicht ob weinen oder lachen soll – sprichwörtlich gebrochen. Das kanns ja nicht sein, so ein gutes Team und dann gehst durch so einen Standard gegen eine 8 Mann-Mauer in Rückstand. Dann noch die weiteren Chancen, speziell jene von Kainz, der es aber dann wiederum war der den Ausgleich erzielt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich bereits abgeschlossen – Hauptsache keine Niederlage, quasi daheim gegen Estland und trotzdem hat sich die Mannschaft nie aufgegeben und weitergekämpft. Der Siegtreffer war dann einfach nur noch pure Eskalation – und jetzt sitz ich in der Arbeit mit an faden Aug, aber einem unfassbar guten Gefühl. Danke Nationalmannschaft!“

wienerfußballfan: „Nach einmal darüber schlafen ist mir noch klarer wie wichtig der Sieg war, für mich sind genau solche Siege eigentlich am höchsten einzustufen. Selbst ein X hätte sich in die ganze EM-Quali gezogen.“

OoK_PS: „Gerade Rangnicks Interview zum Frühstück nachgehört. Der Unterschied zu Foda in jeglicher Hinsicht ist auch nach einem dreiviertel Jahr noch immer unglaublich… Unter Rangnick gibt es klare Pläne und Abläufe. Das war unter Foda seltenst der Fall. Darauf fußt dann die vermeintliche Motivation, und natürlich auch darauf, dass die Stimmung im Team eine völlig andere ist. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Foda so einen engen Kontakt zu den Spielern wie Rangnick hatte (enger Austausch über WhatsApp in der Winterpause, Song aufnehmen, etc.). Es ist einfach in jeglicher Hinsicht eine andere Welt und wird endlich unserem Spielermaterial gerecht.“

Much1: „Da wir in den letzten x Jahren solche Spiele zu häufig verkackt haben, kann ich es der Mannschaft gar nicht hoch genug anrechnen, dass sie das gestern noch gedreht hat. Psychologisch war das gestern ganz hart – man startet gut, dominiert die Partie, hat Chancen, geht in Rückstand, verschießt den Elfer, fällt bis zur Pause in ein „Loch“ und es geht gar nix mehr. Trotzdem kämpf man sich in der zweiten Hälfte wieder zurück ins Spiel, wird mit Fortdauer immer besser, bleibt dran und erarbeitet sich am Ende einen dreckigen Sieg. Irgendwie sinnbildlich dafür Gregoritsch – arbeitet, rackert, probiert, aber nichts gelingt ihm, die scheiße klebt ihm förmlich am Schuh. Und am Ende belohnt er sich doch mit dem Siegtor. Ein Sieg des Willens! Sehr untypisch für Österreich und definitiv eine neue Errungenschaft unter Rangnick. Auf das „Wie“ scheiß ich ehrlichgesagt. es war ja per se keine komplette Schweinsleistung gestern und am Ende stehen 3 Punkte. Schütten sich doch jede Runde vermeintlich große gegen Underdogs an auf Nationalteamebene.“

