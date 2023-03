SK Rapid startet Trainerakademie

Mit der neu geschaffenen Trainerakademie setzt der SK Rapid auf Innovation im Nachwuchsbereich und möchte Verantwortung für den österreichischen Kinder- und Jugendfußball übernehmen. Unter...

Mit der neu geschaffenen Trainerakademie setzt der SK Rapid auf Innovation im Nachwuchsbereich und möchte Verantwortung für den österreichischen Kinder- und Jugendfußball übernehmen. Unter der Führung von Nachwuchsleiter Willi Schuldes (UEFA Pro- & Elite Junioren-Lizenz) wird dieses in Österreich einzigarte Projekt fortan gestartet. Für eine optimierte Ausbildung der eigenen Talente benötigt es das beste Training und die besten Coaches. Doch soll die interne Weiterentwicklung der grün-weißen Nachwuchs- und Akademietrainerteams mittels Workshops nur ein Teil des neuen Projekts sein. Der SK Rapid und seine Ausbildungsphilosophie sollen als Wissensplattform für die Ausbildung von Trainerinnen und Trainern in ganz Österreich dienen.

Workshop zum Start

Eigentlich spricht er kaum Deutsch, doch mit einem kurzen „Dankeschön“, gefolgt von lautem Applaus, verabschiedete sich Raymond Verheijen um kurz nach 16 Uhr am gestrigen Sonntag. Der erste offizielle Workshop der SK Rapid Trainerakademie im Allianz Stadion war somit Geschichte. Einer der führenden Experten auf dem Gebiet taktische Periodisierung war zu Gast in Hütteldorf und forderte die 35 teilnehmenden Coaches aus ganz Österreich ab 9 Uhr am Morgen Fußball zu denken, zu hinterfragen und zu verstehen. Der internationale Sportwissenschaftsguru Raymond Verheijen und sein Workshop „Periodisation of Tactical Principles“ waren jedoch nur der Anfang. In Zukunft soll noch weitaus mehr folgen.

Verantwortung übernehmen

Von derartigen Workshops und dem Know-how soll langfristig das gesamte Trainerteam im Nachwuchs- und Akademiebereich des SK Rapid profitieren und damit jeden einzelnen Spieler noch besser machen, erklärt Geschäftsführer SK Rapid, Steffen Hofmann: „Mit dem Start der SK Rapid Trainerakademie möchten wir ein Vorreiter in der Aus- und Weiterbildung für Trainer in ganz Österreich sein. Das Projekt ist einzigartig in unserem Land, darauf sind wir sehr stolz. Der SK Rapid legt nicht nur großen Wert auf die Förderung eigener Nachwuchsspieler, sondern auch auf die Entwicklung der Trainer. Der Fußball verändert sich auf allen Ebenen des Spiels stetig. Wettbewerbsvorteile sind immer nur vorübergehend und so wollen wir mit einer stetigen Weiterentwicklung unserer Trainer und den besten Trainingsmethoden unsere Talente optimieren.“ Aus- und weitergebildet sollen jedoch nicht nur die Trainerinnen und Trainer werden, alle weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SK Rapid (z.B. Physiotherapie, Sportwissenschaft, Sportpsychologie, etc.) sollen zukünftig die Möglichkeit haben mittels Wissensaneignung ihren Horizont erweitern und damit die Entwicklung der eigenen Talente weiter verbessern.

Neben den internen Aus- und Weiterbildungen möchte die SK Rapid Trainerakademie aber noch ganz andere Teilaspekte adressieren und damit eine Lücke im System schließen. Der hauptverantwortliche Leiter Willi Schuldes erörtert das Potenzial dieses innovativen Projekts: „Wir haben unsere eigene Ausbildungsphilosophie, unsere eigene Identität und unsere eigenen didaktischen Methoden, die uns als Verein auszeichnen und langfristig erfolgreich machen sollen. Diese Inhalte wollen wir nicht nur intern leben, sondern zukünftig auch mit externen fußballinteressierten Personen teilen und eine Verantwortung für den Nachwuchsfußball in Österreich übernehmen.“ Mit dem Projekt „Partner in den Regionen“ (alle Infos) wird seit dem Vorjahr die SK Rapid Ausbildungsphilosophie an ausgewählte Partnervereine in ganz Österreich nach außen getragen. Doch auch nationale und internationale Kongresse, wie beispielsweise mit der European Club Association (ECA), Hospitationen oder Tagesseminare und Webinare, die der österreichische Rekordmeister und anerkannte Branchenexpertinnen und Branchenexperten wie zuletzt Verheijen abhalten, sollen folgen.

Struktur der SK Rapid Trainerakademie

Leiter der SK Rapid Trainerakademie: Willi Schuldes

Abteilungsleiter Fitness und Sportwissenschaft: Alexander Steinbichler

Abteilungsleiter Tormanntraining: Klemens Windbacher

Abteilungsleiter Nachwuchsfußball: Josef Jansky

Abteilungsleiter Analyse: Michele Stock

Abteilungsleiter Scouting: Nino Rauch

Abteilungsleiter Sportpsychologie: Simon Brandstätter