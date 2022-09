ÖFB-Teamspieler Posch nach Italien, Lustenau leiht zwei weitere Talente

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist nun geschlossen. Wir liefern euch trotzdem noch Updates über die letzten getätigten Transfers und die größten Talente,...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist nun geschlossen. Wir liefern euch trotzdem noch Updates über die letzten getätigten Transfers und die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollten. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Daniel Offenbacher

ZM, 30, AUT | SV Ried – > NK Domzale

Zum zweiten Mal nach 2018 verlässt Daniel Offenbacher Österreich und versucht sein Glück im Ausland. Vor vier Jahren wechselte der Mittelfeldspieler vom WAC nach Litauen, spielte dort für den FK Suduva und später im rumänischen Hermannstadt. Vor zwei Jahren kehrte der Standardspezialist nach Österreich zurück und bestritt seitdem 52 Spiele für die SV Ried, in denen er allerdings nur zwei Tore und drei Assists beisteuern konnte. Die nächsten zwei Jahre wird Offenbacher nun für den slowenischen Erstligisten Domzale auflaufen, wo mit Christian Schoissengeyr und Arnel Jakupovic noch zwei weitere Österreicher unter Vertrag stehen.

Stefan Posch

IV, 25, AUT | TSG 1899 Hoffenheim – > FC Bologna

Nach sieben Jahren in Deutschland vollzieht der 16-fache ÖFB-Teamspieler Stefan Posch einen Ortswechsel und wechselt leihweise nach Bologna, wo er zumindest für eine Saison Mitspieler von Marko Arnautovic sein wird. Bologna hält eine Kaufpflicht auf den Innenverteidiger, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Der Kauf, der dann im Sommer 2023 abgewickelt werden soll, wird Bologna fünf Millionen Euro Ablöse kosten. Der steirische Abwehrspieler hatte zuletzt 126 Spiele für Hoffenheim bestritten, wo er zuvor auch in der zweiten und der U19-Mannschaft spielte. Posch stand zuletzt auch auf dem Zettel des türkischen Meisters Trabzonspor und Sasa Kalajdzic’ neuem Klub Wolverhampton.

Henri Koudossou

RM, 22, GER | FC Augsburg – > SC Austria Lustenau

Austria Lustenau leiht das Augsburg-Talent Henri Koudossou für den Rest der Saison aus. Der 22-jährige gebürtige Münchner kann auf der rechten Außenbahn auf allen Positionen spielen, ist aber primär als Flügelverteidiger zu bezeichnen. In Augsburg kam der Youngster bisher auf keine Kampfmannschaftseinsätze, überzeugte aber in der Regionalligamannschaft des Klubs: In 38 Spielen für den FC Augsburg II erzielte Koudossou sechs Tore und leistete 13 Assists. Sein Vertrag in Augsburg läuft noch bis 2025.

Yadaly Diaby

OM, 22, FRA | Clermont Foot – > SC Austria Lustenau

Mit dem guineisch-stämmigen Franzosen Yadaly Diaby verpflichten die Lustenauer zudem einen weiteren Kooperationsspieler leihweise von Clermont Foot. Der offensive Mittelfeldspieler wechselte vor einem Jahr zu Clermont, kam in der vergangenen Saison sogar schon auf fünf Kurzeinsätze in der Ligue 1, wobei er bei seinem Debüt nach einem groben Foul mit einer glatten roten Karte vom Platz flog. In Lustenau soll der dynamische Offensivspieler, dessen Vertrag bei Clermont bis 2025 läuft, nun Spielpraxis sammeln. Lustenau verzichtet auf die Teilnahme auf den Österreicher-Topf, lieh im Sommer bereits den Mittelfeldspieler Yuliwes Bellache von Clermont und verpflichtete Bryan Teixeira, der bisher ebenfalls nur ausgeliehen war, fix.