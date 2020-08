Pehlivan wechselt zu Rizespor, neuer ÖFB-Legionär in Italiens Serie B

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Raffael Behounek IV,...

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Raffael Behounek

IV, 23, AUT | FC Wacker Innsbruck – > WSG Tirol

Die WSG Tirol holt Raffael Behounek nach einem halben Jahr zurück in die Bundesliga. Der Innenverteidiger bestritt bisher sechs Bundesligaspiele für den SV Mattersburg und spielte zuletzt ein solides Halbjahr in der 2.Liga beim FC Wacker Innsbruck. Für die Innsbrucker brachte er es auf zwölf Spiele und zwei Assists. Die WSG Tirol gab zuletzt mit Ione Cabrera und Michael Svoboda zwei Innenverteidiger ab. Der Klub, der unerwartet doch die Klasse hielt, verpflichtet zusätzlich noch den 20-jährigen Slowenen Zan Rogelj, der auf der rechten Außenbahn auf allen Positionen eingesetzt werden kann.

Michael Svoboda

IV, 21, AUT | WSG Tirol – > Venezia FC

Wie bereits erwähnt, verlässt Michael Svoboda die WSG Tirol nach zwei Saisonen und wechselt in die italienische Serie B. Der 195cm große Innenverteidiger, der einer der besten Wattener der vergangenen Saison war, wechselt ablösefrei und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2023. Die Venezianer wurden in der vergangenen Saison Elfter in Italiens zweiter Spielklasse. Das Team, das in der neuen Saison vom erst 37-jährigen Trainer Paolo Zanetti betreut wird, macht derzeit eine Verjüngung durch und will sich langsam an den Aufstieg in die Serie A herantasten.

Luka Stevic

OM, 20, AUT/SUI | SK Lommel – > FC Chiasso

Der Spielmacher Luka Stevic – geboren in Wien und ausgestattet mit einer österreichisch-schweizerischen Doppelstaatsbürgerschaft – spielte in der vergangenen Saison in Serbien bei Teleoptik Zemun und in der Reservemannschaft des belgischen Klubs Lommel. Jeweils mit überschaubarem Erfolg. Zuvor war Stevic einer der Topspieler im Nachwuchs der Grasshoppers Zürich, erzielte dort beispielsweise 19 Tore in 45 Spielen für die U18-Mannschaft. Nun soll der Sprung in den „Erwachsenenfußball“ gelingen: Der offensive Mittelfeldspieler schließt sich dem Zweitligisten FC Chiasso an, der in der vergangenen Saison Letzter in der Schweizer Challenge League wurde, aber wegen Corona nicht absteigen musste.

Osman Hadzikic

TW, 24, AUT | FC Zürich – > Admira Wacker Mödling

Franz Wohlfahrt holt seinen ehemaligen Schützling Osman Hadzikic in die Südstadt. In den letzten 1 ½ Jahren spielte der mittlerweile 24-jährige Keeper für die zweite Mannschaft des FC Zürich und zwischenzeitlich in Kroatien für Inter Zapresic. Für die Züricher U21 stand er 20-mal im Kasten, für Inter Zapresic fünfmal. Bei der Admira unterzeichnete der Ex-Austrianer nun einen Vertrag bis 2023.

Michael Lercher

LV, 24, AUT | SV Mattersburg – > SV Ried

Der nächste Mattersburger hat einen neuen Verein gefunden: Michael Lercher unterschrieb einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr bei der SV Ried. Der ehemalige Werder-Bremen-Nachwuchslegionär spielte zuletzt drei Jahre lang im Burgenland, bestritt aber nur 43 Spiele, in denen er einen Treffer und zwei Assists beisteuerte. Bei den Riedern ist der Flügelverteidiger der siebte Neuzugang nach Radlinger, Haas, Satin, Canadi, Offenbacher und Paintsil.

Markus Wostry

IV, 28, AUT | LASK – > FC Wacker Innsbruck

Der FC Wacker Innsbruck rüstet weiter seine Mannschaft auf, um in der neuen Saison ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden zu können. Der 28-jährige Markus Wostry kommt ablösefrei vom LASK und unterschrieb einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. In Linz spielte der Ex-Admiraner eine untergeordnete Rolle und bestritt in zwei Saisonen nur 23 Spiele, nachdem er davor 119-mal für die Admira auflief. Wostry ist damit der direkte Ersatzmann für den zur WSG Tirol abgewanderten Raffael Behounek.

Yasin Pehlivan

DM, 31, AUT | Genclerbirligi – > Caykur Rizespor

Die letzten zwei Jahre verbrachte der ehemalige Rapid- und Salzburg-Spieler Yasin Pehlivan bei Genclerbirligi in der Türkei. Davor kickte er ein Jahr lang in der slowakischen „Österreicher-Filiale“ Spartak Trnava. Der 17-fache ÖFB-Teamspieler wechselt nun innerhalb der türkischen Liga zu Caykur Rizespor, wo er einen Zweijahresvertrag unterschrieb. Rizespor, wo früher auch die Österreicher Jakob Jantscher und Ümit Korkmaz unter Vertrag standen, rettete sich in der vergangenen Saison als Fünfzehnter knapp vor dem Abstieg aus der Süper Lig.