Austria bei der Meisterschafts-Generalprobe nur 1:1 gegen den FAC

[ Pressemeldung FK Austria Wien ]

Austria Wien und der FAC trennen sich am Freitag-Nachmittag bei stürmischen Bedingungen & starkem Regen mit einem 1:1-Remis. Manfred Fischer trifft für Violett. Kommende Woche starten die Veilchen mit dem Heimspiel gegen Austria Klagenfurt (Sonntag, 12.2., 17:00 Uhr) in die Frühjahrssaison. Bereits jetzt konnten über 10.000 Tickets abgesetzt werden, die Ost-Tribüne ist voll. Jedes Mitglied erhält zwei Freikarten.

Austria-Aufstellung: Früchtl; Martins (70. Mühl), Holland (15. Teigl), Meisl (46. Baltaxa); Ranftl, Jukić, Braunöder (70. Gruber), Polster (46.); Fischer, Tabaković (70. Dovedan), Fitz (77. Keles).

Tore: Fischer (2.) bzw. Dos Santos Dias (16.)

Trainer Michael Wimmer: „Mit der Anfangsphase bin ich sehr zufrieden. Nach der Verletzung von James Holland haben wir defensiv zu viele Torchancen zugelassen und offensiv unsere Aktionen im letzten Drittel nicht effektiv zu Ende gespielt. Wir müssen weiter an unserer Defensive arbeiten, vor allem an der Verteidigung von langen Bällen. In der Vorbereitung war auch viel Positives dabei – jetzt hat jeder Spieler noch sechs Trainingseinheiten Zeit, um sich zu zeigen und für die Startelf zu empfehlen.“

Johannes Handl ist krank, ansonsten fehlten die Langzeitverletzten Lucas Galvão, Ziad El Sheiwi, Florian Wustinger, Muki Husković und Marko Raguž. Romeo Vučić ist beim Bundesheer.

Die Veilchen gingen früh in Führung. Manfred Fischer (2.) kam bei einem Fitz-Corner im Sechzehner an den Ball und schloss mit einem wuchtigen Schuss ins Eck ab. In der Anfangsphase erspielte sich die Austria durch Polster (4.), Tabaković (7., per Kopf) und Jukić (8.) weitere gute Möglichkeiten. Nach einer Viertelstunde musste James Holland, der heute in der Innenverteidigung startete, mit muskulären Problemen im Oberschenkel vom Platz. Für ihn kam Teigl für den rechten Flügel, Ranftl wechselte in die Abwehrreihe. In Überzahl erzielte der FAC durch Dos Santos Dias den Ausgleich (16.).

Nach der Pause wurde die Austria durch Fitz (55.), Tabakovic (59.) und Fischer (70.) gefährlich. In der Schlussphase hatten beide Teams eine Top-Chance: Der FAC traf die Stange, für die Austria scheiterte Dovedan (87.) nach einem Lochpass von Jukic am gegnerischen Keeper.