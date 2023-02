Rapid-Fans: „Harte Kost, aber die Freude überwiegt“

Der SK Rapid gewann gestern das Cup-Spiel gegen den Wolfsberger AC mit 3:1 und steht damit im Halbfinale. Nach einem Rückstand gelang Sollbauer der...

Der SK Rapid gewann gestern das Cup-Spiel gegen den Wolfsberger AC mit 3:1 und steht damit im Halbfinale. Nach einem Rückstand gelang Sollbauer der Ausgleich und zwei Heber von Ante Bajic entschieden schließlich die Partie zugunsten der Hütteldorfer. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Zuckerhut: „Gut war es lange nicht, aber weiter ist weiter und das zählt.“

rabbitmountain: „Also unsere Comeback-Qualitäten unter Zoki sind super, über weite Teile des Spiels hüllen wir aber wohl besser den Mantel des Schweigens. Ich hoffe, dass einige der Angeschlagenen im Laufe der Woche zurückkommen und nochmal an der Start-11 gebastelt wird. Gegen Sturm wird es ein Mehr von allen Tugenden brauchen. Im Cup zählt aber einzig und allein das Weiterkommen und daher bin ich auch zufrieden.“

Grimey: „Strunz wirklich überraschend positiv aufgefallen.“

flo_gw: „Zweifellos gibt es eine ganze Menge Verbesserungspotential, nichtsdestotrotz überwiegt am heutigen Abend die Freude über den Halbfinaleinzug. Das späte Comeback während der regulären Spielzeit zeugt schon einmal von der richtigen Einstellung; darauf kann man, wie ich finde, aufbauen.“

Phisch1981: „Das Spiel war wie das Wetter und der Platz… zach. Aber diese Mentalität haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Das freut mich. Aber man sieht, nach oben ist noch viel, viel, viel Luft.“

schleicha: „Harte Kost für einige Zeit, die durchaus unsere Problemzonen aufzeigte. Der Aufstieg aber wichtig und am Ende auch hochverdient. Die Spielanlage war meiner Meinung nach immer ersichtlich. Strunz und Hedl unsere besten.“

Alex1995: „Ersten 15 Minuten okay aber mit zu wenig Zug zum Tor. Danach komplett in Ohnmacht gefallen irgendwie und eigentlich massiv Glück gehabt nicht mit 1:0 in die Pause zu gehen. Nach der Pause dort weitergemacht wo man aufgehört hat. Nach den Wechseln hat man wieder in die Spur gefunden und ein super Standard hat uns heute in die Verlängerung gerettet. In der Verlängerung ja auch so semi gestartet aber die zweite Hälfte ebendieser war stark und das vor allem von Ante. Er hat sich das heute aber auch stark erarbeitet und auch verdient. Wödtore von ihm! Hätte mir aber ein stärkeres Spiel von Rapid erwartet. Da hat ZB einiges an Arbeit bis nächsten Freitag…“

RapidDevelopment: „Danke Rapid, ein zähes Stück Fußball, aber ein Sieg und das zählt. Mit einer fragwürdigen Start-Elf meiner Meinung nach. Gut begonnen, dann den Faden komplett verloren und defensiv extrem fehleranfällig, extreme Probleme im Spielaufbau. Die Wende haben die Wechsel gebracht. Hervorzuheben sind Strunz, Auer und zum Teil auch Kasius. Mit den neuen Flügeln kam vorne wesentlich mehr Druck nach vorne. Auer mit Maßflanke das 1:0 aufgelegt, Strunz vorne sehr mobil mit viel Spielanteil Druck erzeugt. Was auf keinen Fall mehr geht ist die Viererkette aus der Start-Elf. Wimmer und Sollbauer zugleich in der Innenverteidigung ist der Innbegriff der Instabilität!“

Jackson: „Strunz hat mir sehr gut gefallen, Kasius wirkte sehr offensiv (und da auch stark), defensiv eher lustlos und körperschwach. Meiner Meinung nach sollte er eher als rechter Mittelfeldspieler spielen, aber bis unsere Rechtsverteidiger wieder da sind muss er defensiv stärker und bissiger werden.“

Hollywood: „Sehr schön, dass wir uns nach durchwachsener Leistung doch ins Halbfinale gehoben haben! Kasius gefällt. Strunz mit seiner bislang besten Leistung bei einem Pflichtspiel der ersten Mannschaft… kann ruhig in der Tonart weitergehen bei ihm. Bajic wird sich nach den beiden tollen Toren hoffentlich auch weiter steigern, dann fällt es auch weniger ins Gewicht, wenn Grüll oder Kühn mal auslassen oder fehlen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 3:1-Sieg des SK Rapid gegen den Wolfsberger AC.

