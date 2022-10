Austria-Fans: „Jetzt haben wir auch unser Vaduz“

Der FK Austria Wien verlor überraschend das Cup-Spiel gegen den Wiener Sport-Club mit 1:3. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer...

Der FK Austria Wien verlor überraschend das Cup-Spiel gegen den Wiener Sport-Club mit 1:3. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

MVP2021: „Ein echtes Unspiel heute. Wir haben natürlich Spieler mit hoher Belastung aber da zeigt sich natürlich, dass die Leistungsdichte unseres Kaders nicht sehr hoch ist wenn man auswechseln muss und zudem noch viele Talente verletzt sind. Bei Koumetio wirds schwer mit dem Profitum und bei Holland sieht man warum der LASK ihn aussortiert hat. Er kommt von der Schnelligkeit nicht mehr mit. Für Tabakovic passt unser System leider nicht, da brauchen wir bald einen neuen Stürmer. Leider auch der Rest der Mannschaft angeschlagen und glücklos bzw. sehr harmlos. Die Verletzung von Gruber richtig zach, weil er doch mit am meisten Dampf gemacht hat. Der WSC hingegen topmotiviert und überraschenderweise konditionell nicht eingebrochen. Gegen Altach, WSG und WAC müssen wir wichtige Punkte holen, gegen den LASK wird nix zu holen sein wenn nicht Nakamura, Lubicic und Balic noch schnell ausfallen. Wenigstens hat Fischer das heutige Spiel realistisch eingeschätzt. Das Breidablik dieser Saison.“

fak-ler: „Wir haben ein Vaduz.“

Hurricane: „Das heutige Spiel hat die bisherigen guten Leistungen der Saison ordentlich getrübt. Das war echt schwach. Genauso wie der Harald Lechner und Holland auf unserer Seite. Der Pass vorm 1:2 war so schrecklich. Jukic, Tabakovic und Koumetio ebenso ein Witz. Bin heute echt a bisserl bedient. Auch wenn es irgendwo egal ist, weil sowieso RBS den Cup gewinnen wird, aber träumen wird man ja noch dürfen.“

viola lion: „Gratulation an die Hernalser. Gutes Spiel von ihnen. Von Anfang an bissig und mit Offensivdrang. Genau das was unseren gefehlt hat. War blutleer und mental schwach.“

forzaviola84: „Katastrophenleistung, WSC sowas von verdient weiter.“

Mathias13: „Richtig schwache Leistung. Völlig verdientes Aus gegen den Sportclub (!). Wieder eine dieser Cup-Blamagen, wie wir sie in den letzten Jahren viel zu oft gesehen haben. Bin richtig bedient!“

Alizee: „Cup-Überraschungen passieren. Meine Güte. Die Mannschaft ist stehend k.o.“

Blackcactus: „Verdient ausgeschieden. Leider in der Verteidigung amateurhaft, zum technisch starken Kombinieren vorne hat der Gegner, Schiri und Platz was dagegen gehabt.“

Lucky Luke: „Komplett indiskutabel, da weiß man kaum, wo man beginnen soll. Es ist sicher nicht leicht, auf dem Acker zu spielen, aber dass man sich quasi keine Torchance erarbeiten kann und hinten auch total überfordert ist, ist leider peinlich. Im Prinzip waren alle richtig schlecht, Fitz und Galvao ein bisschen ausgenommen. Von vielen wissen wir, dass die es besser können, andere haben gezeigt, dass sie nicht einmal auf dem Niveau brauchbar sind.“

Quadrat im Kreis: „Mannschaft körperlich und mental leer. Was solls. Für uns war es nicht das Spiel des Jahres, das war klar ersichtlich. Mit 80% gehts halt nicht wenn der Gegner 110% gibt.“

fermin: „Leider war heute der Beweis, dass das ein wirklich mißglücktes Transferfenster war.“

forzaviola84: „Im Kopf und in den Beinen müde. Die Mannschaft geht am Stock und die Ersatzleute von der Bank sind leider super schlecht.“

Braveheart-FAK: „Ich hoff mal die Mannschaft sieht das als Anlass sich bis zur Winterpause besser zu verkaufen. Wird halt schwer, der Kader ist dünn, einige keine echte Option wie heute gesehen und einige schon recht überspielt.“

violet heat: „Gratulation an den sympathischen WSC. Volle Konzentration auf die nächsten Aufgaben, Mannschaft und Trainerteam werden ihre Schlüsse ziehen. Das war schon eine enttäuschende Leistung in jeder Hinsicht. Abhaken, aus.“

Danubius: „Viele einfache Abspielfehler und viele Konterchancen einfach hergeschenkt, mental nicht auf der Höhe der WSC war einfach besser. So viel mehr schlechte Pässe und Zweikämpfe als in anderen Partien, da muss auch die körperliche/mentale Erschöpfung mitgespielt haben.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 1:3-Niederlage der Austria im ÖFB-Cup gegen den Wiener Sport-Club.