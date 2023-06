Dario Tadic soll St. Pölten in die Bundesliga schießen

Der SKN St. Pölten bastelt weiter an seinem Team, das in der kommenden Saison den Aufstieg in die Bundesliga schaffen soll. Mit dem 33-jährigen...

Der SKN St. Pölten bastelt weiter an seinem Team, das in der kommenden Saison den Aufstieg in die Bundesliga schaffen soll. Mit dem 33-jährigen Hartberg-Kapitän Dario Tadic kommt dafür nun ein echter Torgarant.

Acht Jahre lang spielte Tadic zuletzt für den TSV Hartberg, wo er sich einen Legendenstatus erspielte. In 263 Spielen erzielte der Angreifer 129 Tore und bereitete 44 vor. In der vergangenen Saison kam Tadic auf sieben Tore und fünf Assists, war aber häufig nur noch von der Bank. In der Startelf stand er in der Bundesliga nur noch 14-mal.

Nachdem sein Vertrag nun auslief, konnte Tadic ablösefrei nach St. Pölten wechseln. Der SKN verpasste in der abgelaufenen Saison den Aufstieg mit fünf Punkten Rückstand auf Blau-Weiß Linz nur knapp.

St. Pölten war bereits ordentlich auf dem Transfermarkt aktiv: Aus Oldenburg kam der ehemalige Eintracht-Frankfurt-Profi Marc Stendera, der künftig die Mittelfeldzentrale organisieren soll. Mit Horn-Kapitän Andree Neumayer kommt ein weiterer Führungsspieler fürs Zentrum. Zudem wurde der zuletzt ausgeliehene, in den USA geborene Luxemburger Dirk Carlson fest von ADO Den Haag verpflichtet.