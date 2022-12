LASK besiegt Admira nach harter Trainingswoche

Der LASK bezwingt im ersten Testspiel der Wintervorbereitung die Admira mit 2:1(1:0). Oktober-Neuzugang Adil Taoui und Florian Flecker erzielen die...

Der LASK bezwingt im ersten Testspiel der Wintervorbereitung die Admira mit 2:1(1:0). Oktober-Neuzugang Adil Taoui und Florian Flecker erzielen die Treffer der Athletiker.

Am Freitagnachmittag bestritt der LASK den Testspiel-Auftakt der rekordverdächtig langen Wintervorbereitung 2022/23. Gegen den Tabellenneunten der zweiten Liga schickte Cheftrainer Didi Kühbauer eine Mischung aus altbekannten und neuen Namen aufs Feld. So kam etwa Oktober-Neuzugang Adil Taoui am linken Flügel zu seinem LASK-Debüt, Testspieler Jovan Lukic lief im zentralen Mittelfeld auf. Im Schneegestöber der Raiffeisen Arena Pasching dauerte es etwas, ehe den Zuschauern erste Chancen geboten wurden. In der 12. Minute tauchten die Gäste vor dem LASK-Tor auf: Martin Krienzer probierte es aus kurzer Distanz, LASK-Schlussmann Tobias Lawal parierte. Aufseiten der Linzer sorgte René Renner mit einem Sololauf über links für den ersten Akzent, umkurvte Admira-Keeper Christoph Haas und zog ab: Knapp über das Tor (22.).

In der 29. Minute kombinierten sich die Schwarz-Weißen mit sehenswertem Kurzpassspiel in den Sechzehner der Admira, wo Thomas Goiginger im Fünfmeterraum zum Schuss kam, aber am gut parierenden Haas scheiterte. In der 41. Minute war schließlich der Bann gebrochen: Efthymios Koulouris steckte im Strafraum auf Newcomer Adil Taoui durch und der Franzose vollendete abgebrüht zur Führung. Wenige Augenblicke später wusste ein weiterer Neuer aufzuzeigen: Testspieler Jovan Lukic probierte es mit einem wuchtigen Distanzschuss, der Ball zischte hauchzart an der linken Stange vorbei.

Flecker trifft per Foulelfmeter

Im zweiten Durchgang trat eine – bis auf Torhüter Lawal – runderneuerte LASK-Elf an und die legte schwungvoll los: Nach sechs Minuten bediente Gabriel Zirngast den im Rückraum freistehenden Robert Zulj, dessen Schuss von einem Admiraner Defensivmann gerade noch geblockt werden konnte. In der Folge kontrollierte der LASK weiterhin die Partie, doch die Admira kam unverhofft zum Ausgleich: Mittelfeldmann Jan Murgas nahm sich aus großer Distanz ein Herz und traf platziert ins linke untere Eck (65.).

Zwölf Minuten später erzielte Florian Flecker die neuerliche Führung: Nachdem Husein Balic im Strafraum gefoult wurde, verwandelte der Linzer Rechtsaußen den fälligen Elfmeter (77.). Sekunden später hatte Flecker die Vorentscheidung auf dem Fuß, verfehlte das Tor aus spitzem Winkel aber knapp. In der 84. Minute tauchte Marvin Potzmann alleine vor dem gegnerischen Tor auf, Keeper Haas klärte zum Eckball. Es war die letzte Gelegenheit des Spiels, der LASK eröffnet die Wintervorbereitung mit einem Heimsieg.

So spielte der LASK

Erste Halbzeit: Lawal – Stojkovic, Kecskes (14. Oberleitner), Luckeneder, Renner – Jovicic, Lukic* – Goiginger, Horvath, Taoui – Koulouris

Zweite Halbzeit: Lawal – Potzmann, Ziereis, Oberleitner, Twardzik – Zirngast, Celic – Flecker, Zulj, Nakamura – Balic

*Testspieler

Tore: Taoui (41.), Flecker (77.); Murgas (65.)

Gelb: Zulj (71.); /

