Paukenschlag in Ostliga: Ebreichsdorf steigt freiwillig ab!

Der Meister der Regionalliga Ost zieht sich aus der Liga zurück. Der Aufstieg in den Profifußball war für den ASK Ebreichsdorf aus infrastrukturellen Gründen bisher nicht möglich und die Corona-Krise verkomplizierte die Situation zuletzt zusehends. Obmann Erich Hietz schrieb nun eine Stellungnahme und gab bekannt, dass der gesamte Vorstand hinter der Entscheidung steht, ab der Saison 2020/21 nicht an der Regionalliga Ost teilzunehmen und zurück in die Gebietsliga zu gehen, wo verstärkt bzw. nahezu ausschließlich auf junge Spieler gesetzt werden soll. Weitere Informationen, etwa die Trainerentscheidung für den „Neustart“ sollen in Kürze folgen. Ebreichsdorf steht in der laufenden Saison nach 18 gespielten Runden auf dem dritten Rang der Regionalliga Ost.