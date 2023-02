Profizeit vorerst beendet: Schobesberger wechselt in die OÖ-Liga

Der langjährige Rapid-Spieler Philipp Schobesberger wechselt in die Oberösterreich-Liga. Der 29-jährige Flügelspieler schließt sich um die Ecke seiner Heimatstadt Linz dem Tabellenführer ASKÖ Oedt...

Der langjährige Rapid-Spieler Philipp Schobesberger wechselt in die Oberösterreich-Liga. Der 29-jährige Flügelspieler schließt sich um die Ecke seiner Heimatstadt Linz dem Tabellenführer ASKÖ Oedt an.

Einst war Philipp Schobesberger der Shooting Star des SK Rapid. In 164 Pflichtspielen brachte er es auf 31 Tore und 44 Assists und wurde schnell zum Publikumsliebling. Schwere Verletzungen warfen den ausgefuchsten Oberösterreicher aber aus der Bahn und im Sommer 2022 wurde sein Vertrag in Hütteldorf nicht mehr verlängert.

Nachdem er zwei Monate vereinslos war, schloss sich „Schobi“ dem SKU Amstetten an, wo er aber nur auf neun Pflichtspieleinsätze und zwei Tore kam. Im Jänner wurde auch sein Vertrag beim Zweitligisten aufgelöst.

Danach hielt sich Schobesberger in Altach fit, machte das Training bei den Vorarlbergern mit, was durch eine Instagram-Story von Atdhe Nuhiu geleaked wurde. Zu einem neuerlichen Bundesliga-Engagement kam es schlussendlich aber nicht und so entschied sich der Ex-Rapider für einen Wechsel in den Amateurfußball.

Bei der ASKÖ Oedt ist mit Gerald Baumgartner ein prominenter Sportlicher Leiter am Werk und auch der einstige Pasching-Präsident Franz Grad, der Schobesberger noch aus sehr jungen Jahren kennt, ist hier als Mäzen tätig.

Oedt führt die Tabelle in der OÖ-Liga nach 15 Runden mit vier Punkten Vorsprung auf Wallern an und möchte in die Regionalliga Mitte aufsteigen. Zuletzt verpflichtete der Klub auch den länger vereinslosen Ex-Rieder Michael Lercher und mit Martin Grasegger steht ein weiterer, bundesligaerprobter Routinier im Kader.