Ried holt deutschen Regionalliga-Torjäger Saliou Sané

Mit Saliou Sané gibt es den dritten Neuzugang bei der SV Guntamatic Ried. Der 31-jährige Mittelstürmer aus Deutschland, der zuletzt bei den Würzburger Kickers spielte, hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.

„Wir haben schon in der vergangenen Saison die meisten Tore in der Liga erzielt, ein Stürmer mit dem Profil von Sali fehlte uns allerdings bislang. Wir sind sehr froh, so einen erfahrenen und torgefährlichen 9er für uns gewonnen zu haben. Sali wird uns mit seiner physischen Spielweise und seinem Torriecher offensiv noch variabler machen“, betont Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport SV Guntamatic Ried.

„Die Gespräche mit dem Sportdirektor und dem Trainer haben mich komplett davon überzeugt, dass ich hier in Ried meinen Weg weitergehen will. Es ist in Ried alles gegeben, um einen super Fußball zu spielen. Ried war mir im österreichischen Fußball auch vorher schon ein Begriff. Ich will so viele Spiele wie möglich machen und zur Torgefährlichkeit der Mannschaft mein Bestes beitragen“, sagt Saliou Sané.

Steckbrief Saliou Sané:

geboren am 19. Juli 1992 in Hannover (Deutschland)

Nationalität: Deutschland

Größe: 187 cm

Position: Mittelstürmer

Vereine: Hannover 96 (bis 2012), TSV Havelse (2012/13), SC Paderborn 07 (2013/14), Holstein Kiel (2014-17), Sportfreunde Lotte (2017), SG Sonnenhof Großaspach (2017/18), Karlsruher SC (2018-20), Würzburger Kickers (2020-24), 1. FC Magdeburg (2021, Leihe), SV Guntamatic Ried (seit 2024)

( Pressemeldung SV Ried )